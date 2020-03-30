Депутат Рады заявила о скорой отставке глав Минздрава и Минфина Украины

Оба министра проработали на своих постах меньше месяца. Они входили в состав нового кабмина, который был утвержден 4 марта

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Министр здравоохранения Украины Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский скоро уйдут в отставку, рассказала депутат Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице Facebook.

«Второе правительство Зеленского побило рекорды по скорости смены министров», — написала Геращенко, добавив, что оба чиновника проработали на своих постах месяц.

По словам депутата, на заседании Рады прошла встреча с кандидатами на освобождающиеся должности. В качестве возможного нового главы Минздрава она назвала Максима Степанова, а главы Минфина — Сергея Марченко.

Геращенко также отметила, что ранее оба кандидата работали в команде бывшего президента Украины Петра Порошенко на разных должностях.

О скорой отставке министров сообщило и издание Liga.net со ссылкой на источник, который присутствовал на встрече премьера страны Дениса Шмыгаля с лидерами фракций и спикером парламента Дмитрием Разумковым. По его информации, Емец и Уманский сами выразили желание покинуть посты.