Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан Общество, 09:30 Роспотребнадзор дал рекомендации по обработке многоразовых масок Общество, 09:27 Игрок НБА с коронавирусом сообщил о выздоровлении Спорт, 09:10 В Мурманской области ввели режим всеобщей самоизоляции Общество, 09:04 Что читать в самоизоляции: лучшие деловые книги марта Pro, 09:01 Депутат Рады заявила о скорой отставке глав Минздрава и Минфина Украины Политика, 08:55 В Иркутской области задержали распространительницу фейков о коронавирусе Общество, 08:45 Российские военные продезинфицировали три пансионата в Ломбардии Общество, 08:37 Главврач больницы в Коммунарке сообщил о смерти двух пациентов Общество, 08:34 Подпольные конторы перестали быть крупнейшими рекламодателями Рунета Технологии и медиа, 08:03 Власти одобрили законопроект о расширении заказчиков кадастровых работ Общество, 08:02 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:59 Сетчатка глаза вместо пропуска: какими станут офисы после эпидемии Pro, 07:56 СМИ сообщили о заражении коронавирусом советницы Нетаньяху Общество, 07:42
Новости без коронавируса ,  
0 

Депутат Рады заявила о скорой отставке глав Минздрава и Минфина Украины

Оба министра проработали на своих постах меньше месяца. Они входили в состав нового кабмина, который был утвержден 4 марта
Фото: Markiian Lyseiko / EPA /  ТАСС

Министр здравоохранения Украины Илья Емец и министр финансов Игорь Уманский скоро уйдут в отставку, рассказала депутат Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице Facebook.

«Второе правительство Зеленского побило рекорды по скорости смены министров», — написала Геращенко, добавив, что оба чиновника проработали на своих постах месяц.

По словам депутата, на заседании Рады прошла встреча с кандидатами на освобождающиеся должности. В качестве возможного нового главы Минздрава она назвала Максима Степанова, а главы Минфина — Сергея Марченко.

Геращенко также отметила, что ранее оба кандидата работали в команде бывшего президента Украины Петра Порошенко на разных должностях.

О скорой отставке министров сообщило и издание Liga.net со ссылкой на источник, который присутствовал на встрече премьера страны Дениса Шмыгаля с лидерами фракций и спикером парламента Дмитрием Разумковым. По его информации, Емец и Уманский сами выразили желание покинуть посты.

На той встрече была и Ольга Богуславец — кандидат на вакантную сейчас должность министра энергетики, по сведениям Геращенко.

Новый премьер Украины назвал свою команду «правительством для людей»
Политика

Накануне на сайте Рады появилась информация, что в парламенте был зарегистрирован проект постановления об увольнении Емца с поста министра здравоохранения, внесенный депутатами партии «Голос».

На сайте партии говорится, что за три недели работы Емец «доказал свою полную несостоятельность исполнять обязанности министра», в частности «провалил» подготовку Украины к борьбе с коронавирусом и организацию тестирования населения.

В Минздраве опровергли намерение Емца уйти в отставку, сообщает «Страна.ua». «По той информации, которой я владею, министр собирается работать дальше», — сообщил его пресс-секретарь Артем Дехтяренко изданию.

По информации Liga.net, в пресс-службе министра финансов не знают о его возможной отставке.

Емец и Уманский вошли в новый состав правительства, который был утвержден 4 марта, после того как предыдущий кабмин во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком ушел в отставку. Главой правительства был назначен Шмыгаль.

Из прежнего состава кабмина свои посты сохранили лишь трое: министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Автор: Мария Лисицына
Теги: отставка, Верховная рада Украины
Материалы по теме
Верховная рада утвердила нового премьера Украины
Политика
Кабмин Украины ввел режим ЧС по всей стране
Общество
Зеленский допустил дефолт Украины из-за коронавируса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter