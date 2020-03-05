Новый премьер Украины назвал свою команду «правительством для людей» Кто занял ключевые позиции в новом кабинете и что это означает

Новое правительство Украины приступило к работе. Владимир Зеленский провел рокировку на внешнеполитическом направлении, а на пост министра обороны позвал отставного генерала, на выборах возглавлявшего штаб конкурента

Ложа нового кабинета министров Украины во время внеочередного заседания Верховной рады (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Рокировка во внешнеполитической сфере

В четверг, 5 марта, утвержденное накануне правительство Украины провело первое заседание. Реформирование кабинета началось с утверждения отставки премьера Алексея Гончарука и назначения в среду вечером новым главой правительства Дениса Шмыгаля. В среду депутаты Рады утвердили 13 новых министров, а также новых глав МИДа и Минобороны, кандидатуры которых внес президент Украины.

Владимир Зеленский пошел нетрадиционным путем, проведя рокировку руководителей ведомств, ответственных за связи с иностранными государствами. Дмитрия Кулебу, который с августа 2019 года был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, президент поставил во главе Министерства иностранных дел. А возглавлявший МИД Вадим Пристайко занял пост Кулебы. Оба чиновника давно работают в системе МИДа. Кулеба, которому сейчас 38 лет, начал работу во внешнеполитическом ведомстве в 22 года, работал на должности атташе по вопросам стратегических коммуникаций, а с 2016 по 2019 год был постоянным представителем Украины в Совете Европы.

На время работы Кулебы в Совете Европы пришлось возвращение российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы. Украина выступала против этого решения, Кулеба предлагал оплатить российский взнос в бюджет Совета Европы, чтобы не допустить возвращения российской делегации. После того как России были возвращены полномочия, делегация Киева покинула ПАСЕ, однако в 2020 году вернулась к работе. Известен Кулеба и критикой в адрес российских журналистов. В частности, он критиковал главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова за его поведение во время визита в Киев в августе прошлого года. Российский журналист сфотографировался на фоне дверей Службы безопасности Украины — Кулеба назвал такое поведение троллингом.

К Пристайко у президента и его команды были «стилистические претензии», министр не всегда уместно высказывался, отмечает украинский политолог Вадим Карасев. Кулеба — хороший коммуникатор абсолютно прозападной ориентации, утверждает эксперт. Заявления Пристайко часто были резонансными и не всегда совпадали с позицией Зеленского, к тому же у него были трения с недавно ставшим главой президентского офиса (администрации) Андреем Ермаком, пишет со ссылкой на свои источники украинский портал «Европейская правда».