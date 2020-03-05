Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 66,19 (+0,11) Quote, 12:28
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 73,68 (-0,05) Quote, 12:28
Новый премьер Украины назвал свою команду «правительством для людей» Политика, 21:58 В ДТП с пятью машинами в Ростовской области погиб мужчина Общество, 21:55 Путин проинформирует Асада об итогах переговоров с Эрдоганом Политика, 21:40 Свердловский губернатор поддержал салют в честь годовщины смерти Сталина Общество, 21:36 «Химки» впервые за 15 лет вышли в полуфинал Кубка России по футболу Спорт, 21:33 ВЦИОМ назвал долю знающих о голосовании по Конституции россиян Политика, 21:17 Биатлонистка Слепцова подала апелляцию в CAS на решение о дисквалификации Спорт, 21:16 Лавров назвал три договоренности России и Турции по Идлибу Политика, 21:11 Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса Общество, 21:08 Биатлонистка Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Чехии Спорт, 20:57 Верховная рада согласилась на отставку генпрокурора Украины Политика, 20:54 В Казани два человека погибли при падении строительной люльки Общество, 20:53 Эрдоган пригласил Путина в Турцию на столетие дипотношений стран Политика, 20:49 В Госдуме предложат сократить срок оферты миноритариям Сбербанка Экономика, 20:47
Политика ,  
0 

Новый премьер Украины назвал свою команду «правительством для людей»

Кто занял ключевые позиции в новом кабинете и что это означает
Новое правительство Украины приступило к работе. Владимир Зеленский провел рокировку на внешнеполитическом направлении, а на пост министра обороны позвал отставного генерала, на выборах возглавлявшего штаб конкурента
Ложа нового кабинета министров Украины во время внеочередного заседания Верховной рады (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Рокировка во внешнеполитической сфере

В четверг, 5 марта, утвержденное накануне правительство Украины провело первое заседание. Реформирование кабинета началось с утверждения отставки премьера Алексея Гончарука и назначения в среду вечером новым главой правительства Дениса Шмыгаля. В среду депутаты Рады утвердили 13 новых министров, а также новых глав МИДа и Минобороны, кандидатуры которых внес президент Украины.

Владимир Зеленский пошел нетрадиционным путем, проведя рокировку руководителей ведомств, ответственных за связи с иностранными государствами. Дмитрия Кулебу, который с августа 2019 года был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, президент поставил во главе Министерства иностранных дел. А возглавлявший МИД Вадим Пристайко занял пост Кулебы. Оба чиновника давно работают в системе МИДа. Кулеба, которому сейчас 38 лет, начал работу во внешнеполитическом ведомстве в 22 года, работал на должности атташе по вопросам стратегических коммуникаций, а с 2016 по 2019 год был постоянным представителем Украины в Совете Европы.

На время работы Кулебы в Совете Европы пришлось возвращение российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы. Украина выступала против этого решения, Кулеба предлагал оплатить российский взнос в бюджет Совета Европы, чтобы не допустить возвращения российской делегации. После того как России были возвращены полномочия, делегация Киева покинула ПАСЕ, однако в 2020 году вернулась к работе. Известен Кулеба и критикой в адрес российских журналистов. В частности, он критиковал главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова за его поведение во время визита в Киев в августе прошлого года. Российский журналист сфотографировался на фоне дверей Службы безопасности Украины — Кулеба назвал такое поведение троллингом.

К Пристайко у президента и его команды были «стилистические претензии», министр не всегда уместно высказывался, отмечает украинский политолог Вадим Карасев. Кулеба — хороший коммуникатор абсолютно прозападной ориентации, утверждает эксперт. Заявления Пристайко часто были резонансными и не всегда совпадали с позицией Зеленского, к тому же у него были трения с недавно ставшим главой президентского офиса (администрации) Андреем Ермаком, пишет со ссылкой на свои источники украинский портал «Европейская правда».

Заявления Пристайко о минских соглашениях не раз вызывали недовольство в Москве. 3 марта Сергей Лавров вновь заявил, что высказывание украинского коллеги о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе прямо противоречит соглашениям. Опрошенные РБК украинские эксперты ранее говорили, что главный вектор внешней политики Украины — отношения с Россией — определяется преимущественно в офисе президента, а главный ответственный на этом направлении — Ермак, поэтому от смены главы МИДа на этом участке работы ничего не изменится.

Штабист конкурента — в военном ведомстве

Сменил Зеленский и министра обороны. На эту должность назначен генерал-лейтенант в отставке 65-летний Андрей Таран. Он сменил назначенного в августе Андрея Загороднюка.

Таран ранее работал в Главном управлении разведки Минобороны, а в 1995–1996 годах учился в Национальном университете обороны США в Вашингтоне по специальности «стратегия национальных ресурсов». С апреля по август 2015 года представлял Украину в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе. Центр был создан для взаимодействия в 2014 году, в него входили представители Вооруженных сил Украины, России, самопровозглашенных республик, а также ОБСЕ. Российские офицеры прекратили работу в СЦКК в 2017 году.

В 2019 году Таран возглавлял предвыборный штаб бывшего главы Службы безопасности Украины Андрея Смешко, который баллотировался в президенты Украины и набрал в первом туре 6,04% голосов.

«Европейская правда» отмечает, что о публичных конфликтах Загороднюка с президентом известно не было, но источники издания указывают, что у него были расхождения с Ермаком. В частности, на саммите «нормандской четверки», который состоялся в декабре 2019 года в Париже, Ермак поддерживал развод вооруженных сил по всей линии соприкосновения, а министр обороны был против, в итоге предложение не было согласовано. Сергей Лавров рассказывал, что к саммиту эксперты согласовали разведение по всей линии, но внезапно, уже на встрече, украинская сторона заявила о неготовности к этому, из-за чего пришлось вновь вести переговоры и вносить изменения в согласованный текст итогового заявления.

Таран — человек Ермака, констатирует Фесенко. Он предполагает, что роль министра обороны в переговорном процессе, посвященном Донбассу, усилится.

Зеленский сменил правительство Украины. Что важно знать
Политика

«Правительство для людей»

Других министров представлял в Раде новый премьер Шмыгаль. По его словам, новое правительство будет не кабинетом технократов, казнокрадов или крепких хозяйственников — оно будет «правительством для людей». Подобрать кандидатов на все вакантные посты премьер пока не смог — остались незавполненными четыре вакансии, в том числе в министерствах образования и энергетики. Кабинет министров обновился не полностью — помимо Пристайко и Кулебы свои портфели сохранили глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Аваков — самый долго работающий министр, он возглавил министерство в 2014 году, еще в правительстве Арсения Яценюка, и сохранял этот пост при всех последующих перестановках. Аваков пришел в правительство из парламента, где был депутатом от «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Однако сейчас он стал не только главным долгожителем украинской власти, но и главным гарантом ее стабильности, отмечает колумнист Московского центра Карнеги Константин Скоркин. Аваков быстро установил контакты с ближайшим окружением Зеленского, утверждает Скоркин, стал одним из самых влиятельных людей в сфере безопасности и внешней политики — он был в составе делегации на парижском саммите «нормандской четверки». За время работы Авакова остались нерасследованными убийства на Майдане 2014 года, убийство журналиста Павла Шеремета и другие резонансные преступления.

Авторы: Полина Химшиашвили, Елизавета Антонова
Материалы по теме
Украина поддержала позиции Турции и НАТО по ситуации в Идлибе
Политика
Зеленский сменил правительство Украины. Что важно знать
Политика
Зеленский попросил депутатов Рады оценить работу правительства Гончарука
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter