Суд оставил под стражей вторую подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына

Суд Малайзии отказался в четверг снять обвинения с гражданки Вьетнама Доан Тхи Хыонг в преднамеренном убийстве старшего Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, женщина останется под стражей, где она находится уже более двух лет.

11 марта суд в Малайзии освободил из-под стражи вторую подозреваемую по делу об убийстве Нама — 26-летнюю гражданку Индонезии Сити Айшу.

Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля 2017 года. Ранее прокуроры заявляли, что две женщины распылили в лицо брату Ким Чен Ына нервно-паралитическое вещество VX. Также обвинение утверждало, что они должны были тренироваться, чтобы совершить преступление с использованием ядовитого вещества.

Сами обвиняемые не признали вину. На допросе они заявили, что не понимали, что совершают убийство. По словам адвокатов женщин, их подзащитных обманули, так как они думали, что участвуют в реалити-шоу.