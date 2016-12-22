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Песков опроверг сообщения про обещание Трампа победить в гонке вооружений
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Песков опроверг сообщения про обещание Трампа победить в гонке вооружений
Политика, 12:45
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Песков опроверг сообщения про обещание Трампа победить в гонке вооружений
Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным 20 марта не говорил о намерении США победить в «новой гонке вооружений», заявил Дмитрий Песков. Об этом обещании президента Соединенных Штатов ранее сообщили американские СМИ
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным не говорил об обещании победить в новой гонке вооружений, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Ранее об этом обещании рассказал телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Нет, такая фраза не была сказана в ходе разговора, эти сообщения не соответствуют действительности. А что касается содержания разговора, мы делали сообщение по его результатам и сказали в этом сообщении все, что считали необходимым», — прокомментировал сообщение американских СМИ Песков. Он особо подчеркнул: «Российская сторона никогда не придавала публичности, гласности содержание конфиденциальных разговоров глав государств».

В сообщении Кремля по итогам беседы, в частности, говорилось, что лидерами была «подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений».

По данным NBC, в разговоре с Путиным Трамп произнес фразу: «Если вы хотите начать гонку вооружений, мы можем пойти на это, но я выиграю». О подобном обещании 20 марта писала и The New York Times, не передавая точных слов президента США.

Проблема новой гонки вооружений между Россией и США оказалась связана с демонстрацией новых российских вооружений с одной стороны и с увеличением американских военных расходов с другой. Так, в марте в Штатах был утвержден новый бюджет, в котором военные расходы были увеличены до $700 млрд. Эти средства согласно заявлениям Трампа должны пойти на модернизацию ядерной триады и ракетного вооружения.

Конгресс США принял бюджет с увеличенными военными расходами
Экономика

Телефонный разговор между Трампом и Путиным прошел 20 марта по инициативе американской стороны. Во время беседы американский президент поздравил российского лидера с переизбранием на новый срок.

Звонок Трампа Путину с поздравлениями раскритиковали лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл и сенатор Джон Маккейн. В ответ американский президент  подчеркнул, что ладить с Россией «это хорошо, а не плохо». «Буш пытался ладить, но ему не хватило мозгов. Обама и Клинтон пытались, но у них не было энергии или химии (вспомните перезагрузку). Мир через демонстрацию силы!» — написал Трамп в своем Twitter.

При этом в беседе президент США не упомянул о «деле Скрипаля» и возможном ответе Вашингтона на отравление экс-полковника ГРУ в Великобритании. Несмотря на это, через несколько дней США приняли решение о высылке 60 российских дипработников, обвинив их в сотрудничестве с разведкой. Молчание Трампа об этом в разговоре с Путиным в Совете национальной безопасности США объяснили нежеланием заранее предупреждать о готовящихся мерах.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , телефонный разговор
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