Конгресс США принял бюджет с увеличенными военными расходами

Проект бюджета США утвердили обе палаты конгресса, он направлен на подпись Трампу. Принятие документа задерживалось с осени 2017 года из-за разногласий республиканцев и демократов по тратам на оборону и гуманитарные программы

Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters

Сенат США принял закон о бюджете на остаток финансового года (заканчивается 30 сентября) общим объемом $1,3 трлн. Это позволит предотвратить остановку работы федерального правительства, пишет Reuters. Кроме того, проект бюджета предусматривает увеличение средств, выделяемых на оборону и поддержку Украины.

Затраты на оборону в новом бюджете выросли на $80 млрд, до $700 млрд. В 2019 году, обещал Трамп, они должны увеличиться еще больше и достичь $716 млрд. Полученные средства президент намеревался, в частности, потратить на модернизацию ядерной триады.

Отсутствие долгосрочного бюджета этой весной несколько раз ставило под угрозу работу правительства, оказывавшегося на грани исчерпания финансирования. Причиной отсутствия согласованного бюджета стало нежелание ряда членов сената и палаты представителей утверждать проект, в котором предусматривалось увеличение военных расходов и выделение денег на строительство пограничной стены с Мексикой.​ Бюджет должен был быть согласован до 1 октября, однако противоречия между сторонниками и противниками планов Белого дома, выраженных в проекте, заблокировало этот процесс. С октября работа правительства поддерживалась благодаря принятию временных проектов бюджета. Разногласия, отмечает Reuters, существовали не только на партийном уровне: помимо демократов против проекта выступали и некоторые республиканцы. Достичь соглашения представителям двух партий удалось лишь 22 марта.

В частности, с критикой бюджета выступил республиканец Рэнд Пол. В течение всего дня перед голосованием в своем Twitter он выкладывал выдержки из документа с язвительными комментариями. В одном из сообщений Пол назвал его «ужасным, гнилым, нехорошим документом о разорении бюджета», особо указав на то, что расходы слишком велики, а достаточного времени, чтобы ознакомиться с документом и понять, что туда включено, нет. Как отмечает CNN, у конгрессменов было менее 24 часов на ознакомление с 2300-страничным документом после его опубликования.

Камнем преткновения при принятии бюджета был вопрос о финансировании строительства стены на границе с Мексикой — одного из ключевых пунктов предвыборной программы Трампа. Несмотря на то что изначально в проекте бюджета на ее строительство запрашивалось $25 млрд, согласовать с конгрессом удалось всего лишь $1,6 млрд. Эти деньги будут потрачены на строительство 144 км ограждений. Трамп, тем не менее, отреагировал на это положительно.

«Получили $1,6 млрд на строительство стены на южной границе, остальное получим в будущем. Намного важнее то, что мы получили $700 млрд на перестройку армии… Пришлось потратить средства на подачки демократам, чтобы добиться выделения денег на повышение зарплат военным и на закупку нового оборудования», — написал он в Twitter 22 марта.

В законопроекте о бюджетных ассигнованиях также прописано увеличение средств, выделяемых на поддержку Украины и украинской армии. На оснащение украинских военных конгресс согласился выделить на $50 млн больше, чем в прошлом году. Общий объем финансовой помощи Украине должен составить $620,7 млн. Из них $200 млн пойдут по линии Пентагона, а $420 млн — по линии Госдепартамента.

После того как документ прошел обе палаты парламента, он направится на подпись Дональду Трампу.

23 марта наступил финальный срок действия временного бюджета, принятого 9 февраля. Из-за отсутствия согласованного бюджета в этом году правительство США уже прерывало свою работу. Тогда перерыв продлился с 20 января по 23 января. Причиной стали разногласия республиканцев и демократов по вопросу финансирования ряда программ, в первую очередь программы помощи несовершеннолетним детям незаконных мигрантов (DACA, Deferred Action for Childhood Arrivals).