Политика
0

В Пекине заявили, что России и США должны вернуться к выполнению ДСНВ

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Соединенные Штаты и Россия, как обладатели крупнейших ядерных арсеналов, должны возобновить выполнение Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь в ответе на вопрос «РИА Новости».

«Россия и США, будучи двумя странами с крупнейшими ядерными арсеналами, должны добросовестно выполнять свои особые и приоритетные обязательства по ядерному разоружению, восстановить выполнение договора о стратегических наступательных вооружениях и обсудить дальнейшие шаги», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что руководство США еще не ответило России на инициативу президента Владимира Путина придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения срока действия договора 5 февраля.

Материал дополняется

