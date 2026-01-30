 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп потребовал от Минфина и Налоговой службы компенсации на $10 млрд

Трамп подал иск к Минфину и Налоговой службе на $10 млрд из-за утечки
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп подал иск к Минфину и Налоговой службе США на $10 млрд. Он обвиняет ведомства в том, что они не обеспечили защиту его налоговым данным, и они были слиты в прессу. Виновный сотрудник ранее был приговорен в пяти годам тюрьмы
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп подал иск к Министерству финансов и Налоговой службе страны (IRS), обвинив их с утечке его данных и потребовав компенсацию в размере $10 млрд, пишет Bloomberg.

Документ подан в федеральный суд Майами. Истцами также выступили сыновья американского лидера Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, а также Trump Organization.

Поводом стала утечка налоговых деклараций Трампа во время его первого президентского срока (2017-2021). Речь идет о публикациях The New York Times и ProPublica, основанных на данных, похищенных у IRS бывшим подрядчиком ведомства Чарльзом Литтлджоном.

По версии истцов, Минфин и IRS не обеспечили должную защиту конфиденциальной налоговой информации и допустили ее незаконное раскрытие. В иске указано, что ведомства обязаны были иметь эффективные системы контроля, безопасности и мониторинга, чтобы предотвратить подобные инциденты.

Иск Трампа примечателен тем, что его подал действующий президент против федеральных ведомств, которые формально находятся в системе исполнительной власти, пишет издание. В дальнейшем Минюст США должен будет определить позицию по делу, включая возможность мирового соглашения. Этот процесс стал частью серии судебных исков, поданных Трампом и связанными с ним структурами за последний год. Общая сумма требований по всем делам превышает $50 млрд, сказано в публикации.

Конгресс США опубликовал налоговые декларации Трампа за шесть лет
Политика
Дональд Трамп

Утечка и публикация налоговых деклараций Трампа произошли осенью 2020 года — за несколько недель до президентских выборов. Тогда The New York Times сообщила, что он заплатил $750 федерального подоходного налога в 2016 и 2017 годах и не платил его в 10 из 15 предыдущих лет из-за налоговых убытков. Трамп называл эти публикации недостоверными.

В январе 2024 года Литтлджон был приговорен к пяти годам тюрьмы. Он признал, что целенаправленно устроился подрядчиком в IRS, чтобы получить доступ к налоговым данным Трампа и других состоятельных американцев. По данным Минфина США, в результате утечки пострадали 406 тыс. налогоплательщиков.

NYT ответила на иск Трампа и обвинения в клевете
Общество
Дональд Трамп

Американский лидер ранее также неоднократно подавал иски против СМИ, обвиняя их в публикации порочащих данных о себе. Так, в 2025-м Трамп подал повторный иск о клевете против NYT на $15 млн через месяц после того, как федеральный судья отклонил первоначальный иск и назвал его «ненадлежащим и недопустимым». Дело касается публикации книги «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха».

В том же году Трамп подал в суд на Би-би-си из-за скандала со своей отредактированной речью, произнесенной в день штурма его сторонниками Капитолия в январе 2021 года, и потребовал возместить $5 млрд. Кроме того, Трамп подал иск против газеты The Wall Street Journal из-за статьи о поздравительной открытке, отправленной им покойному финансиситу Джеффри Эпштейну, обвиненному в торговле людьми.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Персоны
Валерия Доброва
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
