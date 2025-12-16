Трамп подал в суд на Би-би-си из-за скандала с отредактированной речью

Президент США Дональд Трамп подал в суд на Би-би-си, обвинив британскую вещательную корпорацию в клевете, сообщает CNBC. Он хочет отсудить $5 млрд.

Иск связан с отредактированной в программе Panorama речью Трампа, произнесенной в день штурма Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Как писала The Telegraph, в документальном фильме «Трамп: Второй шанс?», вышедшем в прошлом году, были смонтированы две разные части его выступления, из-за чего создалось впечатление, будто республиканец прямо призывает к беспорядкам у Капитолия. В оригинале речи 6 января Трамп заявил: «Мы пойдем к Капитолию и будем подбадривать наших храбрых сенаторов и конгрессменов», а в программе Panorama его слова были смонтированы так: «Мы пойдем к Капитолию... и я пойду с вами. И мы будем сражаться. Мы будем сражаться изо всех сил».

Председатель Совета Би-би-си Самир Шах извинился за произошедшее, объяснив, что речь была отредактирована, чтобы «донести послание президента Трампа, чтобы аудитория Panorama могла лучше понять, как оно было воспринято сторонниками президента Трампа и что происходило в тот момент».

На фоне скандала генеральный директор Британской вещательной корпорации Тим Дэйви и глава BBC News (основного операционного подразделения Би-би-си, отвечающего за сбор и производство новостных материалов и программ о текущих событиях) Дебора Тернесс ушли в отставку.

