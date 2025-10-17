Трамп подал повторный иск о клевете против NYT на $15 млн

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп подал повторный иск о клевете против газеты The New York Times (NYT) на $15 млн через месяц после того, как федеральный судья отклонил первоначальный иск, поданный в сентябре, и назвал его «ненадлежащим и недопустимым». Об этом сообщает The Washington Post.

В измененной жалобе Трампа, поданной в федеральный окружной суд Тампы, штат Флорида, основными ответчиками значатся The New York Times, три ее репортера и издательство Penguin Random House, опубликовавшее книгу «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха».

Адвокаты президента охарактеризовали утверждения, содержащиеся в книге 2024 года и ряде публикаций NYT, как «злонамеренные, клеветнические и уничижительные». Как уточняет WP, речь идет о заявлениях, касающихся деловых успехов Трампа и источников его состояния.

Первый иск против NYT на $15 млн Трамп подал в сентябре. Тогда Трамп назвал газету «одной из худших и самых деградировавших газет в истории нашей страны». По его словам, NYT — рупор демократов, ее открыто поддерживает бывшая вице-президент, соперница Трампа на прошлых президентских выборах Камала Харрис.

В своем иске Трамп также указал, что публикацией о его контактах с обвиненным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном нанесли ему «ошеломляющий» финансовый и репутационный ущерб.

Позже федеральный суд США во Флориде отклонил иск президента. Суд указал, что в иске не была кратко изложена суть жалобы, которую он должен рассмотреть. При этом суд дал Трампу 28 дней на подачу иска в новой версии. «Жалоба — это не рупор для связи с общественностью, не трибуна для страстной речи на политическом митинге и не функциональный аналог Уголка ораторов в Гайд-парке», — постановил судья Стивен Мерридей.

Редакция NYT в сентябре назвала претензии безосновательными и заявила, что они являются попыткой воспрепятствовать независимой журналистике.

Ранее Трамп подавал иски против других американских СМИ, в том числе газеты The Wall Street Journal из-за статьи о поздравительной открытке, отправленной им Эпштейну. В декабре 2024 года телеканал ABC News в досудебном порядке решил спор с Трампом о клевете и согласился возместить $15 млн. В июле 2025 года медиахолдинг Paramount Global, владеющий телеканалом CBS News, выплатил $16 млн в рамках урегулирования судебного иска из-за интервью с Харрис.