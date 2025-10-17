 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп подал повторный иск о клевете против NYT на $15 млн

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп подал повторный иск о клевете против газеты The New York Times (NYT) на $15 млн через месяц после того, как федеральный судья отклонил первоначальный иск, поданный в сентябре, и назвал его «ненадлежащим и недопустимым». Об этом сообщает The Washington Post.

В измененной жалобе Трампа, поданной в федеральный окружной суд Тампы, штат Флорида, основными ответчиками значатся The New York Times, три ее репортера и издательство Penguin Random House, опубликовавшее книгу «Счастливый неудачник: как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха».

Адвокаты президента охарактеризовали утверждения, содержащиеся в книге 2024 года и ряде публикаций NYT, как «злонамеренные, клеветнические и уничижительные». Как уточняет WP, речь идет о заявлениях, касающихся деловых успехов Трампа и источников его состояния.

Трамп «с великой честью» подал иск к The New York Times на $15 млрд
Политика
Дональд Трамп

Первый иск против NYT на $15 млн Трамп подал в сентябре. Тогда Трамп назвал газету «одной из худших и самых деградировавших газет в истории нашей страны». По его словам, NYT — рупор демократов, ее открыто поддерживает бывшая вице-президент, соперница Трампа на прошлых президентских выборах Камала Харрис.

В своем иске Трамп также указал, что публикацией о его контактах с обвиненным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном нанесли ему «ошеломляющий» финансовый и репутационный ущерб.

Позже федеральный суд США во Флориде отклонил иск президента. Суд указал, что в иске не была кратко изложена суть жалобы, которую он должен рассмотреть. При этом суд дал Трампу 28 дней на подачу иска в новой версии. «Жалоба — это не рупор для связи с общественностью, не трибуна для страстной речи на политическом митинге и не функциональный аналог Уголка ораторов в Гайд-парке», — постановил судья Стивен Мерридей.

Редакция NYT в сентябре назвала претензии безосновательными и заявила, что они являются попыткой воспрепятствовать независимой журналистике.

Ранее Трамп подавал иски против других американских СМИ, в том числе газеты The Wall Street Journal из-за статьи о поздравительной открытке, отправленной им Эпштейну. В декабре 2024 года телеканал ABC News в досудебном порядке решил спор с Трампом о клевете и согласился возместить $15 млн. В июле 2025 года медиахолдинг Paramount Global, владеющий телеканалом CBS News, выплатил $16 млн в рамках урегулирования судебного иска из-за интервью с Харрис.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп The New York Times судебный иск клевета США Флорида
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп «с великой честью» подал иск к The New York Times на $15 млрд
Политика
NYT ответила на иск Трампа и обвинения в клевете
Общество
Суд отклонил иск Трампа против The New York Times на $15 млрд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Минпросвещения запланировало ввести единые учебники до 2032 года Общество, 15:54
Берлин заявил об обязанности Венгрии исполнить ордер МУС на арест Путина Политика, 15:53
Сперцяна исключили из претендентов на премию «Джентльмен года» Спорт, 15:52
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
В РЖД запланировали сокращения в аппарате управления Общество, 15:47
Диаспора: что это такое и как устроены этнические общины База знаний, 15:45
Новак не увидел необходимости в импорте бензина Политика, 15:41
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Осужденному за взятки экс-мэру Нижнего Новгорода отказали в УДО Общество, 15:38
«Спартак» выиграл 100-й матч в КХЛ под руководством Жамнова Спорт, 15:28
«Хрупкий фактор»: изменят ли переговоры России и США тренд на рынке акцийПодписка на РБК, 15:26
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Трамп назвал историю жизни Си Цзиньпина сюжетом для большого кино Политика, 15:18
Ветеран ЦСКА рассказал о сорванном в 1988 году «договорняке» Спорт, 15:13
Лавров обсудил с Сийярто подготовку саммита Путина и Трампа Политика, 15:07