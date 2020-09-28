NYT сообщила о неуплате Трампом подоходного налога в течение 10 лет

Как указывает газета, часть бизнеса Трампа остается убыточной, что в значительной степени освобождает его от походного налога. Сам президент назвал публикацию ложной и заявил, что «на самом деле» платит налоги

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Президент США Дональд Трамп в течение 10 лет не платил федеральный подоходный налог, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на налоговые декларации. Согласно публикации, NYT получила информацию о налогах Трампа более за чем 20 лет, включая данные «сотни» компаний, которые составляют его бизнес-империю.

«Он вообще не платил подоходный налог за десять из последних 15 лет — в основном потому, что сообщал о том, что теряет больше, чем зарабатывает», — говорится в публикации.

В 2016 году, когда Трамп стал президентом, он заплатил только $750 подоходного налога, и такую же сумму в 2017 году, указывает NYT.

По данным издания, в 2018 году только от доли в реалити-шоу «Ученик» и за право использовать его имя президент получил около $427 млн, а еще $176,5 — благодаря успешным инвестициям в два офисных здания. Только эти доходы могли заставить Трампа заплатить более $100 млн, отмечает NYT.

Однако причина неуплаты заключается в предприятиях Трампа, которыми он владеет и которыми управляет сам, пишет газета. Постоянные убытки от них, о которых он сообщает, в значительной степени освобождают его от уплаты федерального подоходного налога, указывает NYT. В частности, убытки Трампу, по данным газеты, приносят курорт Trump National Doral Miami и отель в Вашингтоне Trump International Hotel.