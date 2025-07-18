WSJ описала открытку, которую Трамп мог подарить Эпштейну
Президент США Дональд Трамп подарил эротическую открытку финансисту Джеффри Эпштейну на его 50-й день рождения в 2003 году, сообщает The Wall Street Journal, ознакомившаяся с документами.
По данным газеты, подруга Эпштейна, Гилейн Максвелл, подготовила ему в подарок альбом с письмами от друзей. Одно из посланий было подписано «Дональд». Издание считает, что автором открытки является Трамп.
WSJ описывает открытку как «непристойную»: несколько строк машинописного текста обрамлены контуром обнаженной женщины, который, похоже, нарисован от руки жирным маркером.
В конце письма, как уточняет агентство, есть еще одна надпись: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».
Трамп в беседе с WSJ опроверг свою причастность к поздравительному письму.
«Это не я. Это фейк. Это фейк из The Wall Street Journal. Я в жизни не написал ни одной картины. Я не рисую женщин. Это не мой язык. Это не мои слова», — сказал он, а также пообещал подать на агентство в суд, если те опубликуют материал.
Американский президент также пообещал обратиться в суд из-за материала газеты.
Эпштейн был задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, а также в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.
Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал рассекретить материалы по делу Эпштейна, но на прошлой неделе Минюст и Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовали служебную записку, в которой говорится, что оба ведомства пришли к заключению, что «списка клиентов» не существует.
После публикации WSJ Трамп поручил генпрокурору Пэм Бонди рассекретить часть материалов по делу Эпштейна,
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