WSJ описала открытку, которую Трамп мог подарить Эпштейну

Активисты вывесили плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна возле посольства США в Лондоне, 17 июля 2025 года (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп подарил эротическую открытку финансисту Джеффри Эпштейну на его 50-й день рождения в 2003 году, сообщает The Wall Street Journal, ознакомившаяся с документами.

По данным газеты, подруга Эпштейна, Гилейн Максвелл, подготовила ему в подарок альбом с письмами от друзей. Одно из посланий было подписано «Дональд». Издание считает, что автором открытки является Трамп.

WSJ описывает открытку как «непристойную»: несколько строк машинописного текста обрамлены контуром обнаженной женщины, который, похоже, нарисован от руки жирным маркером.

В конце письма, как уточняет агентство, есть еще одна надпись: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».

Трамп в беседе с WSJ опроверг свою причастность к поздравительному письму.

«Это не я. Это фейк. Это фейк из The Wall Street Journal. Я в жизни не написал ни одной картины. Я не рисую женщин. Это не мой язык. Это не мои слова», — сказал он, а также пообещал подать на агентство в суд, если те опубликуют материал.

Американский президент также пообещал обратиться в суд из-за материала газеты.

Эпштейн был задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, а также в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал рассекретить материалы по делу Эпштейна, но на прошлой неделе Минюст и Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовали служебную записку, в которой говорится, что оба ведомства пришли к заключению, что «списка клиентов» не существует.

После публикации WSJ Трамп поручил генпрокурору Пэм Бонди рассекретить часть материалов по делу Эпштейна,