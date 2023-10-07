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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС сообщил об ударе израильской авиации по дому лидера группировки

ХАМАС заявил, что ВВС Израиля нанесли удар по дому лидера группировки
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Израильская авиация нанесла удар по дому лидера палестинской группировки ХАМАС Яхья аль-Синвара в Хан-Юнисе в секторе Газа, сообщает Annahar со ссылкой на связанные с группировкой СМИ.

О жертвах после удара издания не сообщают, отмечает газета.

Об ударах в Хан-Юнисе палестинские СМИ писали в течение всего дня. По данным агентства Wafa, один из ракетных ударов был нанесен около 14:00 по местному времени (совпадает с мск). На кадрах, которые показало издание, были видны столпы дыма по меньшей мере от трех попаданий.

Яхья Синвар — один из основателей военного крыла ХАМАС. Лидером организации он стал в 2017 году. Израильская авиация уже наносила удары по дому 60-летнего Синвара в 2021 году, отмечает Reuters.

ХАМАС начал операцию против Израиля утром 7 октября. Она сопровождалась многочисленными ракетными ударами и проникновением боевиков на территорию страны. Движение объяснило свои действия ответом на «преступления оккупации» палестинских территорий.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, в армию начали массово призывать резервистов.В ответ на действия ХАМАСа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить авиаудары по сектору Газа. Удар нанесли в том числе по двум высоткам на территории региона, где находились офисы группировки. В ответ ХАМАС выпустил десятки ракет по Тель-Авиву.

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Нетаньяху анонсировал «длительную и мощную» военную кампанию против ХАМАСа. Израиль направил к границе с сектором Газа четыре дивизии в дополнение к 31 батальону, которые уже там находились.

В результате боевых действий в Израиле, по последним данным, погибли порядка 150 человек, 1104 человека пострадали. Палестинская сторона сообщала о почти 200 жертвах при ударах по сектору Газа, свыше 1600 получили ранения.

Теги
Израиль ХАМАС бомбардировка
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