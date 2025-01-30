Беспорядки при передаче заложников в секторе Газа. Видео
В Хан-Юнисе (сектор Газа) произошли беспорядки во время передачи освобожденных из плена ХАМАС людей. Так, толпа мешала проезду и окружила одну из машин Красного креста, где, вероятно, находился один из заложников, пишет The Times of Israel.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал шокирующими кадры из Газы и потребовал от посредников гарантировать безопасность заложников.
Среди освобожденных 30 января трое израильтян: 29-летняя Арбель Йехуд и 80-летний Гади Мозес, а также 20-летняя военнослужащая армии обороны Израиля Агам Бергер. Также были освобождены пятеро граждан Таиланда: Тенна Понгсак, Сатиан Суваннакхам, Шриаоун Ватчара, Ситао Баннават и Румнао Сурасак.
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