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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Движение ХАМАС освободило из плена израильскую заложницу Агам Бергер

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Агам Бергер
Агам Бергер (Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters)

Палестинское движение ХАМАС освободило из плена военнослужащую Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Агам Бергер. Сейчас девушка находится на израильской территории, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Возвращающаяся из заложников военнослужащая ЦАХАЛ Агам Бергер пересекла израильскую границу вместе с силами ЦАХАЛ и в настоящее время направляется в пункт первичного приема на юге Израиля, где воссоединится со своими родителями», — говорится в заявлении.

Обмен заложников на пленных между Израилем и ХАМАС

Возвращение военнослужащей состоялось в рамках внеочередного обмена пленными между заключенными ХАМАС и ЦАХАЛ. Обмен предполагал освобождение троих израильтян и пятерых граждан Таиланда, уточняет The Guardian. Израиль в обмен на троих заложников освободит из тюрем 110 палестинских заключенных, треть из которых отсиживают пожизненные сроки за терроризм.

25 января ХАМАС передала Красному Кресту четырех израильских заложников, которые впоследствии направились к силам ЦАХАЛ и израильской службе безопасности (ШАБАК) в секторе Газа.

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ВВС Израиля ХАМАС заложники ЦАХАЛ
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