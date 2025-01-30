ХАМАС передал Красному Кресту еще двух израильтян и пятерых тайцев из заложников

ХАМАС освободил из заложников двух израильтян и пятерых тайцев

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Палестинская группировка ХАМАС передала двух израильтян и пятерых тайцев Международному комитету Красного креста, прежде их держали в заложниках, передает Al Jazeera.

Израиль получит своих граждан — 29-летнюю Арбель Йехуд и 80-летнего Гади Мозеса. Девушку перед передачей провели мимо развалин дома бывшего лидера ХАМАС Яхьи Синвара, вокруг Арбель и окруживших ее боевиков собралась толпа палестинцев, которые громко выражали свое недовольство. Израиль выразил протест переговорщикам со стороны ХАМАС за хаос перед возвращением заложников.

Арбель Йехуд была похищена 7 октября 2023 года вместе со своим партнером Ариэлем Кунио, который остался в секторе Газа. Она последняя захваченная израильтянка из числа гражданских, которых Израиль считал живыми. Йехуд работала гидом в GrooveTech — инновационном учебном центре на юге Израиля, который занимается исследованием космоса и технологиями.

Гади Мозес был похищен из своего дома в кибуце Нир-Оз, его жену боевики ХАМАС убили. Мозес — один из основателей кибуца и известен как агроном.

Ранее 30 января ХАМАС освободил военнослужащую Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Агам Бергер.

В центре Тель-Авива собрались демонстранты, празднующие передачу еще двух заложников на Площади заложников. Это неофициальное название большой площадки у Тель-Авивского художественного музея, где прежде шли протесты с требованием добавить возвращения захваченных людей.

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