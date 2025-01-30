 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

ХАМАС освободил из заложников двух израильтян и пятерых тайцев

ХАМАС передал Красному Кресту еще двух израильтян и пятерых тайцев из заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Mahmoud Issa / Reuters
Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Палестинская группировка ХАМАС передала двух израильтян и пятерых тайцев Международному комитету Красного креста, прежде их держали в заложниках, передает Al Jazeera.

Израиль получит своих граждан — 29-летнюю Арбель Йехуд и 80-летнего Гади Мозеса. Девушку перед передачей провели мимо развалин дома бывшего лидера ХАМАС Яхьи Синвара, вокруг Арбель и окруживших ее боевиков собралась толпа палестинцев, которые громко выражали свое недовольство. Израиль выразил протест переговорщикам со стороны ХАМАС за хаос перед возвращением заложников.

Арбель Йехуд была похищена 7 октября 2023 года вместе со своим партнером Ариэлем Кунио, который остался в секторе Газа. Она последняя захваченная израильтянка из числа гражданских, которых Израиль считал живыми. Йехуд работала гидом в GrooveTech — инновационном учебном центре на юге Израиля, который занимается исследованием космоса и технологиями.

Гади Мозес был похищен из своего дома в кибуце Нир-Оз, его жену боевики ХАМАС убили. Мозес — один из основателей кибуца и известен как агроном.

Ранее 30 января ХАМАС освободил военнослужащую Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Агам Бергер.

В центре Тель-Авива собрались демонстранты, празднующие передачу еще двух заложников на Площади заложников. Это неофициальное название большой площадки у Тель-Авивского художественного музея, где прежде шли протесты с требованием добавить возвращения захваченных людей.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы

Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ

Доля выданных микрозаймов превысила рекорд 2022 года. Инфографика

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ХАМАС сектор Газа заложники Израиль Таиланд МККК Красный Крест
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 29 янв, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 29 янв, 17:50
Военные командиры опровергли доводы следствия о вине генерала ПоповаОбщество, 15:00
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 14:55
Технологии, экология и человек: как устроены города будущегоТренды, 14:54
Задержанным в Тунисе россиянам дали адвоката и переводчикаОбщество, 14:53
Мишин назвал большой болью сообщения о гибели чемпионов мираСпорт, 14:46
Тренер подтвердил, что Волянская была на борту разбившегося самолетаСпорт, 14:37
Тарасова отреагировала на сообщения о гибели чемпионов мираСпорт, 14:36
Как пить красиво и осознанно
Интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
ХАМАС освободил из заложников двух израильтян и пятерых тайцевПолитика, 14:34
Посольство назвало причину задержания 11 россиян в ТунисеПолитика, 14:28
Эксперт предположил, что экипаж Black Hawk не выполнил команду диспетчераОбщество, 14:23
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 14:22
Для этого не нужна степень MBA: простые практики управленияPro, 14:20
Минфин назвал замороженным вопрос об онлайн-продаже винаВино, 14:20
WSJ назвала высоту, на которой столкнулись самолет и Black Hawk в СШАОбщество, 14:15