Бундестаг начал прения о запрете «Альтернативы для Германии»

Блок ХДС/ХСС при поддержке праворадикальной АдГ провел через бундестаг резолюцию об ужесточении миграционной политики. После этого в парламент ФРГ было внесено две резолюции о запрете ультраправых. Подробнее — в статье РБК

Фридрих Мерц (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Вечером 30 января бундестаг начал рассмотрение двух резолюций, предполагающих запрет праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Авторами первой инициативы выступили более 120 депутатов из разных политических групп, которые настаивают на обращении в Федеральный конституционный суд (BVerfG), надеясь, что он признает деятельность АдГ неконституционной. Вторую резолюцию составили 43 депутата от фракции «Зеленых» — она содержит призыв к непосредственному запрету АдГ.

Сегодня АдГ — вторая по рейтингам партия ФРГ, 23 февраля в республике должны пройти досрочные парламентские выборы.

АдГ основана в 2013 году евроскептиками в знак протеста против выделения ЕС миллиардной помощи на поддержку греческой экономики. Наибольшую популярность в стране партия получила в период миграционного кризиса 2015 года. В 2017-м АдГ впервые прошла в бундестаг. Сегодня партия представлена во всех ландтагах 16 федеральных земель и имеет 78 мест в федеральном парламенте. Сейчас АдГ занимает второе место по популярности с рейтингом 22%, уступая блоку Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и обгоняя социал-демократов, к которым принадлежит канцлер Олаф Шольц, на 6,5 п.п. Отделения АдГ в Саксонии, Саксонии-Анхальте и Тюрингии классифицируются Федеральным ведомством по защите Конституции (BfV) как правоэкстремистские. На федеральном уровне партию «подозревают в экстремизме». Согласно отчету 2022 года, около 10 тыс. членов АдГ, то есть почти треть, подозреваются BfV в экстремистских убеждениях. В ФРГ статус «подозреваемый в экстремизме» не ведет к каким-либо ограничениям и не препятствует политической деятельности. Однако он позволяет спецслужбам страны следить за деятельностью членов АдГ, чтобы в случае необходимости начать расследование по подозрению в антиконституционной деятельности.

Основная волна критики в адрес АдГ вызвана ее инициативами, направленным на борьбу с миграцией. В январе 2024-го бундестаг уже обсуждал запрет партии. Это произошло после того, как ее представители приняли участие в неформальной встрече, на которой был поднят вопрос о выдворении «неассимилированных граждан» в Африку.

29 января именно благодаря поддержке АдГ блоку ХДС/ХСС удалось провести в бундестаге резолюцию о введении постоянного контроля на границах Германии. При голосовании по ней впервые в истории бундестага парламентское большинство было образовано при поддержке радикалов.

Как ХДС/ХСС подвергся критике за поддержку АдГ

В основе этой резолюции — план кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС Фридриха Мерца ужесточить миграционную политику ФРГ. Он выдвинул его после трагедии в Ашшафенбурге (Бавария), где 22 января в результате нападения иммигранта из Афганистана погибли взрослый и ребенок, а еще один ребенок был ранен. Мерц предложил ввести постоянный контроль на границах Германии, а также отказывать во въезде тем, у кого нет разрешения на пребывание в стране. Во внесенную ХДС/ХСС резолюцию помимо положений плана Мерца была включена также инициатива из 27 пунктов под названием «Изменения политики внутренней безопасности», которая предполагает расширение полномочий органов безопасности, а также усиление системы видеонаблюдения в стране.

Социал-демократическая партия (СДПГ), а также «Зеленые» на прениях выступили против. Шольц же отметил, что Германия уже приняла ряд мер по борьбе с нелегалами, а также стала первой страной, которая депортировала мигрантов в Афганистан и сейчас изучает ситуацию в Сирии, чтобы организовать депортационные рейсы туда «в соответствии с законом». Канцлер подчеркнул, что нельзя выходить за рамки действующего европейского законодательства.

В прошлом году власти Германии предприняли серию мер по ужесточению миграционной политики. С 16 сентября 2024-го ФРГ на шесть месяцев ввела пограничный контроль на всех внутренних границах с другими странами ЕС. Это решение вызвало недовольство соседей: премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «это де-факто масштабное приостановление действия Шенгенской зоны». В соответствии с Шенгенским соглашением контроль на внутренних границах зоны допустим только в качестве крайней меры. Ранее этот режим можно было продлять максимум на два года, но в мае Евросовет одобрил возможность его продления на три года в случае, если обнаружена угроза безопасности страны, связанная, в частности, с терроризмом, организованной преступностью или внезапными несанкционированными перемещениями масс граждан третьих стран.

Таким образом, ХДС/ХСС могла рассчитывать разве что на поддержку свободных демократов (СвДП), которые в ноябре вышли из правящей коалиции, и праворадикальной АдГ. Но несколько лет назад все политические силы страны установили табу, или «брандмауэр» (нем. Brandmauer; противопожарная стена), на сотрудничество с правыми на любом уровне, будь то федеральный или муниципальный. Незадолго до обсуждения резолюции в бундестаге Мерц заявил, что ему все равно, кто ее поддержит, хотя ХДС/ХСС отрицает любую форму сотрудничества с АдГ. За это высказывание его обвинили в разрушении «брандмауэра».

Во время дебатов 29 января Шольц обрушился на Мерца с жесткой критикой, назвав потенциальное сотрудничество с АдГ непростительной ошибкой. Канцлер также заметил, что Германии теперь «угрожает черно-синее правительство» — то есть коалиция ХДС/ХСС с АдГ.

В итоге резолюция ХДС/ХСС была принята с перевесом всего в три голоса: 348 депутатов проголосовали «за», 345 — «против», десять воздержались. Шольц после подсчета голосов написал в соцсетях, что ему потребуется некоторое время, чтобы осмыслить то, что произошло. «Это плохой знак и для парламента, и для всей нашей страны», — отметил канцлер.

С критикой в адрес Мерца выступила также Ангела Меркель, которая ушла из публичной жизни после отставки с поста канцлера. В своем обращении она процитировала фрагмент стенограммы ноябрьского выступления Мерца, в котором он обещал, что в бундестаге никогда не возникнет случайного или целенаправленно обеспеченного большинства при поддержке АдГ.

Вечером 29 января у штаб-квартиры ХДС в Берлине прошла демонстрация, участниками которой, по данным полиции, стали более тысячи человек Масштабные акции протеста также запланированы на ближайшие выходные.

Оправдываясь после голосования, Мерц отмечал, что не ищет большинства за пределами демократического центра парламента. «Если сегодня было такое большинство (с поддержкой АдГ), то я сожалею об этом», — заявил он.

Как это может отразиться на предвыборной гонке

В то время как критики ХДС/ХСС говорят об угрозе для демократии в результате падения «брандмауэра», в АдГ царит ликование. «Теперь начинается что-то новое. И это то, чем мы руководим», — заявил после объявления результатов голосования глава фракции АдГ в бундестаге Бернд Бауманн.

До нарушения табу на сотрудничество с АдГ ее шансы попасть в правительство были сведены к нулю. Запрет ее деятельности даже в случае принятия резолюции бундестага маловероятен — соответствующее решение может принять только Федеральный конституционный суд при наличии доказательств в виде противоречащей закону партийной идеологии и фактов продолжительной деятельности, направленной на подрыв демократии.

В послевоенной Германии было лишь два таких случая. В 1953 году под запрет попала Коммунистическая партия Германии, которая призывала к «революционному свержению» первого федерального канцлера Конрада Аденауэра. В 1994 году Федеральный конституционный суд принял аналогичное решение в отношении праворадикальной Свободной немецкой рабочей партии. Процедуры запрета праворадикальной Национально-демократической партии Германии в 2003 и 2013 годах из-за отсутствия достаточных доказательств были приостановлены.

На вопрос РБК, есть ли причины, по которым АдГ может быть исключена из предвыборной гонки, в пресс-службе Федеральной избирательной комиссии Германии заявили, что запрет партии предполагает, что она преследует антиконституционные цели. «Избирательные органы, включая Федеральную избирательную комиссию, не проверяют партии на конституционность во время избирательного процесса. Партии допускаются к выборам исключительно на основе формальных критериев, изложенных в избирательном законодательстве», — пояснили в ведомстве.

В то же время факт совместного голосования ХДС/ХСС и АдГ может оказать влияние на ход избирательной кампании. Согласно актуальным опросам института INSA, партнеры блока по будущей коалиции не ясны: абсолютное большинство в бундестаге в 316 мандатов, согласно опросу от 27 января, ХДС/ХСС смог бы получить при альянсе с СДПГ, а комбинация с «Зелеными» дает всего 312 мест. Но создание «большой коалиции» маловероятно: Шольц после голосования в бундестаге заявил в эфире ARD, что Мерц сознательно нарушил обещание не вступать в сделку с АдГ. «И именно поэтому я думаю, что больше не могу доверять ему», — отметил канцлер. Кандидат в канцлеры от «Зеленых», министр экономики Роберт Хабек после голосования 29 января задался вопросом, не начнет ли теперь ХДС/ХСС объединяться с АдГ для проведения инициатив и в других сферах, включая экономическую.

Spiegel отмечает, что будущим партнерам ХДС/ХСС по коалиции, будь то СДПГ или «Зеленые», придется идти на компромиссы, в том числе в миграционной политике, чтобы предотвратить ситуацию, которая наблюдается в соседней Австрии, где ультраправая FPÖ получила мандат на формирование правительства.