Бундестаг проголосовал за введение постоянного пограничного контроля

Бундестаг проголосовал за предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС ввести постоянный контроль на границах. Для продвижения этой инициативы понадобилась поддержка праворадикальной АдГ

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29 января в бундестаге прошли дебаты об ужесточении миграционной политики. Оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), который лидирует в опросах перед запланированными на 23 февраля досрочными выборами, внес на рассмотрение парламента предложение ввести постоянный контроль на границах страны.

Дискуссия об ужесточении миграционной политики в Германии разгорелась после нападения в Ашшафенбурге (Бавария) 22 января — погибли мужчина и ребенок, еще несколько человек были ранены. Подозреваемым оказался 28-летний афганец Энамулла О., который, по информации МВД Баварии, должен был покинуть Германию, поскольку в июне этого года ему было отказано в предоставлении убежища.

На следующий день после случившегося в Ашшафенбурге кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц представил план из пяти пунктов по ужесточению миграционной политики ФРГ. В нем содержится призыв ввести постоянный контроль на границах Германии, а также отказывать во въезде тем, у кого нет разрешения на пребывание в стране.

На голосование 29 января ХДС/ХСС вынес помимо плана из пяти пунктов инициативу под названием «Изменения политики внутренней безопасности». Она подразумевает расширение полномочий органов безопасности, а также усиление системы видеонаблюдения в стране.

По итогам голосования бундестаг принял предложение ХДС/ХСС из пяти пунктов: 348 депутатов проголосовали «за», 345 — «против» и десять воздержались. Вторая инициатива не прошла.

Социал-демократическая партия (СДПГ), к которой принадлежит канцлер Олаф Шольц, а также «Зеленые» выступили против инициатив Мерца. В этой ситуации ХДС/ХСС пришлось полагаться на поддержку свободных демократов (СвДП), которые в ноябре вышли из правящей коалиции, а также левопопулистского «Союза Сары Вагенкнехт» (ССВ) и праворадикальной «Альтернативы для Германии» (АдГ).

Некоторые региональные представительства последней признаны в Германии экстремистскими, и все политические партии страны установили табу на сотрудничество с АдГ. Тем не менее незадолго до дебатов в бундестаге Мерц подчеркивал, что ему «все равно», кто поддержит его инициативу. За это высказывание его раскритиковали все оппоненты.

На этапе дебатов (трансляция велась на сайте бундестага) Шольц назвал сотрудничество с АдГ «непростительной ошибкой». Канцлер также отметил, что «нельзя выходить за рамки действующего европейского законодательства», говоря о предложениях ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики.

«Благодаря предложениям Мерца Германия нарушит европейское законодательство, подобно Венгрии. Ни один канцлер Германии в истории не сделал бы ничего подобного: ни Конрад Аденауэр, ни Вилли Брандт и Гельмут Шмидт, ни Гельмут Коль, ни Ангела Меркель», — отметил Шольц.

В прошлом году власти Германии предприняли ряд мер по ужесточению миграционной политики. С 16 сентября 2024-го ФРГ ввела на шесть месяцев пограничный контроль на всех внутренних границах. Берлин также начал вести переговоры с властями Сирии и Афганистана о последовательной депортации в эти страны представляющих опасность беженцев, в частности «насильников-исламистов». 30 августа ФРГ впервые с момента прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) выслала в эту страну 28 осужденных в Германии афганцев. Решение временно закрыть границы вызвало недовольство соседей Германии. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что «это де-факто масштабное приостановление действия Шенгенской зоны». В соответствии с Шенгенским соглашением контроль на внутренних границах допустим только в качестве крайней меры. Ранее этот режим можно было продлять максимум на два года, но в мае Евросовет одобрил возможность его продления на три года в случае, если наблюдается угроза безопасности страны, связанная, в частности, с терроризмом, организованной преступностью или внезапными масштабными несанкционированными перемещениями граждан из третьих стран.

Мерц, отвечая на критику Шольца, заявил, что национальный закон имеет преимущество в случае угрозы общественной безопасности и порядка. «Я хочу вас спросить: что еще должно произойти в Германии, сколько еще людей должны быть убиты, сколько детей должны стать жертвами таких актов насилия, прежде чем вы придете к пониманию, что есть опасность?» — обратился тот к канцлеру.

Согласно опросу института INSA от 27 января, сейчас блок ХДС/ХСС может одержать победу на выборах, заручившись поддержкой 30% избирателей. У СДПГ всего 15,5%, в то время как у праворадикальной АдГ — 22%.