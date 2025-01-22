На юге Германии мужчина зарезал в парке взрослого и ребенка
Мужчина с ножом напал на людей в немецком городе Ашаффенбург на северо-западе Баварии, в том числе накинулся на группу детского сада в парке Шенталь, в результате погибли взрослый и один ребенок. Об этом сообщает Bild со ссылкой на полицию.
Нападение произошло в 11:45 (13:45 мск). Помимо двух жертв, еще два человека, в том числе ребенок, были тяжело ранены и находятся в больнице.
Нападавшего задержали — это 28-летний афганец. По данным издания, у мужчины в прошлом были психологические проблемы. Как отмечается, в ноябре 2024 года полиция классифицировала парк Шенталь как «опасное место» в связи с ограблениями и нападениями.
В конце декабря в Берлине произошло нападение на двух мужчин в районе Шарлоттенбург. Тогда нападавший ранил их украденным из супермаркета ножом — одного в магазине, другого на тротуаре у отеля поблизости. Подозреваемый в совершении преступления — сириец.
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