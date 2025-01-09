Почему потенциального канцлера Австрии сравнивают с Гитлером

Ультраправая Австрийская партия свободы, критикуемая на Западе за связи с Россией, получила мандат на формирование правительства. Удастся ли ей найти партнера по коалиции и что это означает для ЕС и Украины, разбирался РБК

Герберт Кикль (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Вечером 9 января в Вене началась масштабная акция протеста под лозунгом «Сигнал тревоги для республики», вызванная решением президента Австрии Александра ван дер Беллена дать мандат на формирование правительства лидеру ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) Герберту Киклю. Согласно ожиданиям организаторов акции, на улицы должны выйти тысячи людей, выступающих против «авторитарной атаки на демократию». Как и другие правые несистемные партии Европы, FPÖ является сторонницей жесткой миграционной политики и критиком политического курса ЕС, в том числе в отношении конфликта на Украине.

Как радикалы получили шанс сформировать правительство

Ван дер Беллен объявил о своем решении 6 января, после провала коалиционных переговоров между консервативной Австрийской народной партией (ÖVP) и Социал-демократической партией Австрии (SPÖ), которые проиграли ультраправым на досрочных парламентских выборах 29 сентября, но рассчитывали сформировать многопартийное правительство и не допустить одержавших сокрушительную победу радикалов к власти. ÖVP и SPÖ планировали заручиться поддержкой либералов из NEOS («Новая Австрия и Либеральный форум»), что дало бы альянсу большинство в парламенте. Однако спустя почти три месяца после выборов лидер NEOS Беате Майнль-Райзингер 3 января объявила о выходе из коалиционных переговоров с SPÖ и ÖVP. Она отметила, что между партиями назрел ряд конфликтов при обсуждении необходимых стране социальных и экономических реформ. После этого ван дер Беллен призвал консерваторов и социал-демократов продолжить переговоры. Но уже вечером 4 января канцлер страны и лидер ÖVP Карл Нехаммер сообщил в соцсети X о невозможности договориться с SPÖ и анонсировал свою отставку.

В результате глава МИД Австрии Александер Шалленберг занял пост временного канцлера страны (он также занимал эту должность несколько недель в 2021 году после отставки Себастьяна Курца), а статус лидера ÖVP временно перешел к генеральному секретарю партии Кристиану Штокеру. 8 января последний официально принял приглашение Кикля вступить в коалиционные переговоры, хотя ранее ÖVP категорически исключала сотрудничество с правыми. Эти обсуждения должны начаться 10 января.

Хотя FPÖ входила в правящие коалиции пять раз (1983–1986, 1986–1987, 2000–2003, 2003–2005, 2017–2019 годы), австрийская Kurier называет решение ван дер Беллена поворотным моментом в истории страны, поскольку впервые лидер радикалов получил шанс стать канцлером: с 1945-го мандаты на формирование федерального правительства получали только лидеры SPÖ и ÖVP.

Ван дер Беллен отметил, что это решение далось ему нелегко. «И я продолжу следить, чтобы принципы и нормы Конституции соблюдались должным образом», — отметил глава государства.

Еще во время предвыборной кампании в 2024-м Кикль обещал, что готов стать «народным канцлером». Его критики увидели в этих словах отголоски времен Третьего рейха: до того как за Адольфом Гитлером официально закрепилось звание фюрера (нем. Führer — «вождь»), он также называл себя «народным канцлером». Летом позиционирующая себя как независимая Plattform Demokratie Österreich бывшего депутата от «Зеленых» и NEOS Роберта Лушника разместила в Сети видео, в котором проводятся параллели между Киклем и Гитлером. В ответ FPÖ не только подала в суд на авторов ролика, обвинив их в клевете, но и потребовала рассмотреть факты оправдания нацизма. Тем не менее команда Plattform Demokratie Österreich в сентябре совершила агитационный тур по городам Австрии, в ходе которого демонстрировала кадры из этого ролика. С тех пор политические оппоненты Кикля часто прибегают к этому сравнению.

Каковы возможные последствия прихода FPÖ к власти

Оппоненты также подозревают Кикля в связях с Россией — ранее FPÖ уже попадала из-за этого в скандалы. Причем предполагаемое сотрудничество австрийских ультраправых с российскими властями в 2019-м привело к распаду правящей коалиции, в которую FPÖ тогда входила вместе с ÖVP. В прессе этот скандал получил название «Ибицагейт». На основании сделанной в 2017 году на Ибице видеозаписи вице-канцлера и лидера FPÖ Хайнца-Кристиана Штрахе обвинили в готовности взять деньги у представителей российских бизнес-структур в обмен на согласие, чтобы те приобрели газету Kronen Zeitung и получили правительственные контракты в строительной сфере. Штрахе ушел в отставку с обоих постов, а правительство, возглавляемое лидером ÖVP Себастьяном Курцем, получило парламентский вотум недоверия. Тогда Кикль, занимавший должность главы МВД, отказался уйти в отставку вместе со Штрахе и стал первым министром в истории современной Австрии, который был уволен со своего поста.

По итогам досрочных парламентских выборов 2019 года победу одержала ÖVP, и Себастьян Курц вновь стал федеральным канцлером. Правящую коалицию его партия сформировала с «Зелеными». Однако из-за продолжающихся обвинений в октябре 2021-го Курц объявил об отставке. Сначала он сохранил за собой пост главы ÖVP, но в декабре 2021-го заявил, что уходит из политики. В феврале 2024 года его признали виновным в даче ложных показаний парламентскому комитету, который расследовал «Ибицагейт», и приговорили к восьми месяцам условно. После отставки Курца правительство на два месяца возглавил Александер Шалленберг, а в декабре 2021 года новым главой кабинета стал Карл Нехаммер.

После начала военной операции на Украине, которая привела к разрыву связей между ЕС и Россией, в Австрии вновь стали обсуждать возможное сотрудничество FPÖ с Кремлем. Во многом это объяснялось фактом, что представители австрийских ультраправых не выступили с однозначной поддержкой Киева, высказались против санкций в отношении Москвы и за восстановление энергетического сотрудничества с Россией. В марте 2023 года депутаты от FPÖ покинули зал парламента, когда там начал выступать президент Украины Владимир Зеленский.

Австрия в силу нейтрального статуса не оказывает военную помощь Украине, но поддерживает санкции против России и одобряет финансовую помощь Киеву от ЕС.

В начале февраля 2023 года австрийское издание Kurier сообщило, что лоббистская группа, связанная с Кремлем, вероятно, предлагала депутатам от FPÖ деньги в обмен на продвижение в австрийском обществе пророссийских тезисов. Согласно оказавшейся в распоряжении издания электронной переписке, депутат Йоханнес Хюбнер в 2016 году получил около €20 тыс. за выступление в парламенте, в котором осудил антироссийские санкции. Однако к серьезным последствиям для партии этот скандал не привел.

В марте 2024-го издание Falter со ссылкой на некое досье, которое «просочилось» в редакцию и «показалось достоверным», выпустило расследование, как российские спецслужбы работают на территории республики. Авторы утверждали, что представители FPÖ выступали в качестве российских агентов влияния (сама партия эти обвинения отвергает). Через некоторое время после этой публикации МИД Австрии объявил двух российских дипломатов персонами нон грата, поскольку они «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом» (такое обоснование обычно используется, когда речь идет о шпионаже).

После того как Кикль получил мандат на формирование правительства, в европейском сообществе снова заговорили о существенном укреплении правых сил в ЕС. The Economist пишет о «путинизации Центральной Европы», отмечая, что теперь к дружественным России Венгрии и Словакии может добавиться Австрия. Журналисты подчеркивают, что появление еще одного европейского лидера, который настроен на борьбу с Евросоюзом, не играет на руку ЕС, готовящемуся к возвращению в Белый дом Дональда Трампа, который грозил приостановить военную помощь для Украины.

Опрошенные газетой Kurier эксперты заявили, что возможное вхождение ультраправых в австрийское правительство может заставить разведки других европейских стран ограничить взаимодействие с коллегами из республики. Немецкие политики уже допустили в беседе с журналистами Handelsblatt, что Берлину придется свернуть сотрудничество с Веной в области безопасности, если FPÖ окажется у руля. Причем, согласно актуальным опросам, второе место на февральских досрочных парламентских выборах в ФРГ может достаться ультраправой «Альтернативе для Германии» (AfD), которая также критикует политику Брюсселя, в том числе в отношении Украины.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев заявил РБК, что FPÖ вряд ли удастся полноценно возглавить правительство и что наиболее вероятным сценарием является образование временного правительства до новых досрочных выборов. «В отличие от Венгрии и Словакии Австрия является системообразующей страной ЕС. Значительный процент евробюрократов — это австрийцы, Австрия — страна-донор ЕС, и именно Австрия имеет полномочия вести внешнюю политику от имени всего блока. В таких условиях пускать к власти несистемного политика, по крайней мере надолго, невозможно», — пояснил эксперт свою точку зрения. По его оценке, сейчас в ЕС руководствуются логикой военного времени и настроены на противостояние с Россией. «Если в этот период из европейской политики выпадет такое звено, как Австрия, это нарушит баланс, к которому в Брюсселе привыкли, поэтому ни австрийские, ни европейские политические элиты не допустят прихода Кикля к власти», — заключил Трухачев.