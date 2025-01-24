 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Приднестровье начались митинги из-за прекращения поставок газа

Сотни жителей Приднестровья вышли на митинг с требованием к Молдавии решить проблему с поставками газа. По словам Красносельского, Кишинев «политизирует процесс», а газ «в трубе» закончится буквально через пару дней
Сотрудники коммунальных служб помогают пенсионерам заготавливать дрова в Тирасполе, Приднестровье, 22 января 2025 года
Сотрудники коммунальных служб помогают пенсионерам заготавливать дрова в Тирасполе, Приднестровье, 22 января 2025 года (Фото: Артем Кулекин / РИА Новости)

В городах Бендеры, Рыбнице и Дубоссарах в непризнанном Приднестровье начались митинги, протестующие требуют от властей Молдавии решить проблему с поставками газа, передает портал «Новости Приднестровья». По его данным, на улицы вышли «несколько сотен жителей».

Глава непризнанной республики Вадим Красносельский в интервью «России 24» заявил, что Молдавия препятствует поставкам энергоресурсов в Приднестровье из-за «политизации процесса», газ «в трубе» закончится «буквально через пару дней».

«В некоторых квартирах плюс 10 градусов тепла. <...> Мы делаем все для спасения людей. Но через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе. И без него будет очень тяжело», — сказал он.

По его словам, Россия и Приднестровье искали посредников для поставок топлива, однако Молдавия запретила транзит по своей территории, так как «это нарушит санкции ЕС». «Россия сделала все, для того чтобы данная поставка была осуществлена. Через «Молдовагаз»? Пожалуйста. Если поставка произойдет через Молдову и газ будет закупаться на европейских рынках, то газ можно поставить», — считает Красносельский.

«Молдовагаз» пять дней не пропускает топливо в Приднестровье из-за «политизации процесса», хотя поставки возможно возобновить «хоть завтра» при гарантированной оплате Тирасполя, отметил глава непризнанной республики. Он подчеркнул, что в Кишиневе начали делать «какие-то заявления непонятные», связывая поставки газа в том числе с выводом российских миротворцев.

Красносельский уточнил, что электроэнергию для Приднестровья вырабатывает на угле Молдавская ГРЭС, ее запасов хватит до 16–17 февраля. «Больше угля нет и не будет», — добавил он. Политик также назвал «неправдой» заявления о том, что Украина и Молдавия предлагали Тирасполю уголь для станции.

«ГРЭС работает на антраците, а нам предлагали газовый уголь. Он не подходит под производственный процесс данной станции, он негодный. Если, я уже об этом говорил, кто-то не верит мне, можно спросить у специалистов, в том числе и в Украине», — сказал глава Приднестровья.

«Коммерсантъ» узнал о плане поставок газа в Приднестровье через Турцию
Политика
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС
31 декабря истек срок контракта российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза», который подразумевал поставки газа из России в европейские страны по единственному маршруту через Украину. Топливо в том числе получала Молдавия, она передавала его Приднестровью в обмен на электроэнергию. Москва неоднократно говорила о готовности продлить контракт, Киев от этого отказался.

После прекращения поставок газа в Приднестровье начались веерные отключения света и отопления. Москва и Тирасполь обсуждали возможность поставок топлива с европейского спотового рынка с помощью компании-посредника за счет российского бюджета, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Красносельский 15 января утверждал, что Россия даст «гуманитарный газ» для нужд республики. В Кремле подтверждали готовность оказать помощь Приднестровью, но указывали на необходимость обеспечить подачу топлива и контрактование Молдавией.

Как отмечали в «Молдовагазе», Кишинев предлагал Тирасполю помощь с закупками газа в ЕС, но тот отказался в надежде возобновления поставок Москвы. 20 января Красносельский сообщал, что «Тираспольтрансгаз» уведомил Молдавию о готовности получать от нее газ.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Молдавия Украина Приднестровье Вадим Красносельский газ транзит газа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 103,66 (+0,42) Инвестиции, 23 янв, 18:02 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 99,1 (+0,82) Инвестиции, 23 янв, 18:02
Песков заявил о готовности Кремля к переговорам с ТрампомПолитика, 13:29
Кремль оценил идею Трампа снизить цены на нефть для мира на УкраинеПолитика, 13:25
Мосбиржа с 27 января сузит ценовые границы в ходе вечерних торговИнвестиции, 13:23
Одна из лучших российских шахматисток сменила спортивное гражданствоСпорт, 13:18
Пользователи сообщили о проблемах в работе WhatsАpp в РунетеТехнологии и медиа, 13:16
Налог с продажи квартиры: инструкция по НДФЛНедвижимость, 13:14
МВД попросило не открывать в Telegram файл с вопросом: «Это ты на видео?»Технологии и медиа, 13:08
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Группу The Beatles номинировали на премию BRIT Awards впервые за полвекаLife, 13:03
Поперечный опроверг сообщения о своем выдворении из СШАПолитика, 13:00
Роспотребнадзор проверит пляжи Черного моря после разлива мазутаОбщество, 12:48
Кремль заявил, что ядерное соглашение с США будет в интересах всего мираПолитика, 12:48
Факты против вымысла: как ученые опровергают ИИ-конспирологиюЭкономика инноваций, 12:47
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 12:45
В МИДе констатировали отсутствие каналов взаимодействия России с НАТОПолитика, 12:43