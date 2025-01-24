В Приднестровье начались митинги из-за прекращения поставок газа

Сотни жителей Приднестровья вышли на митинг с требованием к Молдавии решить проблему с поставками газа. По словам Красносельского, Кишинев «политизирует процесс», а газ «в трубе» закончится буквально через пару дней

Сотрудники коммунальных служб помогают пенсионерам заготавливать дрова в Тирасполе, Приднестровье, 22 января 2025 года (Фото: Артем Кулекин / РИА Новости)

В городах Бендеры, Рыбнице и Дубоссарах в непризнанном Приднестровье начались митинги, протестующие требуют от властей Молдавии решить проблему с поставками газа, передает портал «Новости Приднестровья». По его данным, на улицы вышли «несколько сотен жителей».

Глава непризнанной республики Вадим Красносельский в интервью «России 24» заявил, что Молдавия препятствует поставкам энергоресурсов в Приднестровье из-за «политизации процесса», газ «в трубе» закончится «буквально через пару дней».

«В некоторых квартирах плюс 10 градусов тепла. <...> Мы делаем все для спасения людей. Но через пару дней буквально закончится тот газ, который остается в трубе. И без него будет очень тяжело», — сказал он.

По его словам, Россия и Приднестровье искали посредников для поставок топлива, однако Молдавия запретила транзит по своей территории, так как «это нарушит санкции ЕС». «Россия сделала все, для того чтобы данная поставка была осуществлена. Через «Молдовагаз»? Пожалуйста. Если поставка произойдет через Молдову и газ будет закупаться на европейских рынках, то газ можно поставить», — считает Красносельский.

«Молдовагаз» пять дней не пропускает топливо в Приднестровье из-за «политизации процесса», хотя поставки возможно возобновить «хоть завтра» при гарантированной оплате Тирасполя, отметил глава непризнанной республики. Он подчеркнул, что в Кишиневе начали делать «какие-то заявления непонятные», связывая поставки газа в том числе с выводом российских миротворцев.

Красносельский уточнил, что электроэнергию для Приднестровья вырабатывает на угле Молдавская ГРЭС, ее запасов хватит до 16–17 февраля. «Больше угля нет и не будет», — добавил он. Политик также назвал «неправдой» заявления о том, что Украина и Молдавия предлагали Тирасполю уголь для станции.

«ГРЭС работает на антраците, а нам предлагали газовый уголь. Он не подходит под производственный процесс данной станции, он негодный. Если, я уже об этом говорил, кто-то не верит мне, можно спросить у специалистов, в том числе и в Украине», — сказал глава Приднестровья.

31 декабря истек срок контракта российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза», который подразумевал поставки газа из России в европейские страны по единственному маршруту через Украину. Топливо в том числе получала Молдавия, она передавала его Приднестровью в обмен на электроэнергию. Москва неоднократно говорила о готовности продлить контракт, Киев от этого отказался.

После прекращения поставок газа в Приднестровье начались веерные отключения света и отопления. Москва и Тирасполь обсуждали возможность поставок топлива с европейского спотового рынка с помощью компании-посредника за счет российского бюджета, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Красносельский 15 января утверждал, что Россия даст «гуманитарный газ» для нужд республики. В Кремле подтверждали готовность оказать помощь Приднестровью, но указывали на необходимость обеспечить подачу топлива и контрактование Молдавией.

Как отмечали в «Молдовагазе», Кишинев предлагал Тирасполю помощь с закупками газа в ЕС, но тот отказался в надежде возобновления поставок Москвы. 20 января Красносельский сообщал, что «Тираспольтрансгаз» уведомил Молдавию о готовности получать от нее газ.