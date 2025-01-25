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Политика ,  
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Молдавия назвала требование к поставкам газа в Приднестровье

Премьер Молдавии Речан: поставки газа в Приднестровье должны быть прозрачными

Предложенная Россией схема поставок российского газа в Приднестровье угрожает дестабилизацией, поэтому Молдавия согласится только на те условия, которые посчитает «прозрачными и ясными». Об этом заявил премьер-министр республики Дорин Речан.

По его словам, «Газпром» может возобновить прямые поставки по действующему контракту, либо газ может закупаться для Приднестровского региона, также есть «и другие законные возможности».

«Но любое решение должно быть прозрачным и ясным. Мы не можем мириться с мутными, преступными схемами поставок газа, направленными на дестабилизацию ситуации в Молдавии», — сказал Речан в видеообращении на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Коммерсантъ» узнал о плане поставок газа в Приднестровье через Турцию
Политика
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что среди рассматриваемых вариантов поставок российского газа в Приднестровье приоритетным является транспортировка топлива по трубе через Турцию.

Срок контракта российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза», который подразумевал поставки топлива из России в европейские страны через Украину, истек 31 декабря 2024 года. Газ в том числе получала Молдавия, она передавала его Приднестровью в обмен на электроэнергию. 

Киев отказался продлевать контракт на транзит топлива. Помимо этого прекращение поставок газа Молдавии в «Газпроме» объяснили отказом страны «урегулировать задолженность» в размере $709 млн.

После прекращения поставок газа в Приднестровье начались веерные отключения света и отопления.

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