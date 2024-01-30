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Военная операция на Украине ,  
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The Spectator сообщил о недоумении на Западе из-за «увольнения» Залужного

The Spectator: западные дипломаты были в недоумении из-за «увольнения» Залужного
Сюжет
Военная операция на Украине
Об отставке Залужного накануне сообщили украинские СМИ и депутаты, однако власти опровергли эти данные. По данным колумниста The Spectator Марка Галеотти, на Западе «увольнение» главкома вызвало недоумение
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: офис президента Украины)

Информация об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного вызвала недоумение у западных дипломатов, рассказал в статье для журнала The Spectator научный сотрудник Королевского института вооруженных сил (RUSI) Марк Галеотти.

Новость об отставке Залужного распространилась вечером 29 января — об этом сообщали как украинские СМИ, так и некоторые народные депутаты. Спустя несколько часов власти опровергли эти сообщения.

Как отмечает Галеотти, ситуация с «увольнением» главкома показала, как в «пылкой среде социальных сетей необоснованные слухи могут распространяться наподобие пресловутого лесного пожара». По его мнению, если бы у украинского президента Владимира Зеленского существовало серьезное намерение уволить Залужного, то «интенсивность вчерашней бури в социальных сетях и уровень смятения вызвали бы целый шквал предупредительных выстрелов».

«Высокопоставленный европейский дипломат, занимающийся украинским вопросом, вчера вечером в ужасе и недоумении написал мне, что в их посольстве в Киеве вчера сообщили о военных перестановках. Сегодня утром они сообщили, что Банковая (администрация президента Украины. — РБК), похоже, пришла в себя», — рассказывает Галеотти в статье.

По его словам, глава администрации Зеленского Андрей Ермак считает Залужного главным вероятным конкурентом действующего президента (в опросе группы «Рейтинг», проведенном в конце прошлого года, Залужному выразили доверие 82% респондентов, Зеленскому — 72%). Один из источников Галеотти пояснил, что Ермак «всегда находится в режиме предвыборной кампании».

Специалист также отметил, что реальных доказательств того, что Залужный готовится бросить политический вызов президенту Украины, мало. «И это несмотря на созданный им еще в 2022 году благотворительный фонд, который многие считают первым шагом на пути к созданию основы для политического движения. Вместо этого враждебность, судя по всему, исходит от администрации президента», — заключил научный сотрудник RUSI.

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Валерий Залужный

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Поздним вечером 29 января украинское руководство опровергло информацию об увольнении Залужного. «Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — заявило в своем телеграм-канале Минобороны Украины, не уточнив, что именно опровергает. Позднее с более конкретным заявлением выступил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров. «Точно нет. Президент не увольнял главкома», — сказал он.

По словам источников «Зеркала недели» в офисе президента, 29 января Зеленский действительно встречался с Залужным и предлагал ему уйти, на что главком ответил: «Право верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать». Залужный эти сообщения никак не комментировал. 30 января он выложил селфи с начальником Генштаба Сергеем Шапталой. На фотографии военные сидят рядом в зеленых кофтах с надписью ARMY Ukraine. Главком не сопроводил публикацию каким-либо описанием.

О том, что в Европе «испытали шок» после информации об отстранении Залужного, накануне также заявил экс-глава государства Петр Порошенко.

Данные о разногласиях между президентом и главкомом ВСУ появляются с 2022 года. Как рассказал ранее биограф Владимира Зеленского, журналист Time Саймон Шустер, глава государства подозревает Залужного в том, что у того есть политические амбиции; его также беспокоит высокий уровень популярности главкома, который по ходу полномасштабных боевых действий даже превысил президентский. Отношения президента и главкома обострились после того, как Залужный в ноябре заявил, что контрнаступление ожиданий не оправдало и что конфликт переходит в позиционное противостояние. В своих публичных оценках он разошелся с главой государства.

Также Зеленский был недоволен, когда Залужный на время прерывал контакт с председателем объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США (в 2019–2023-м) Марком Милли из-за отказа в поставке вооружений Украине, рассказал Шустер.

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