ЕК сообщила, что механизма передачи Киеву доходов от активов России нет
У Еврокомиссии нет готового механизма передачи Киеву доходов от замороженных российских активов, сообщил представитель ЕК.
По его словам, точных сроков разработки таких механизмов нет, однако ЕК намерена подготовить предложения по использованию доходов от активов России.
«Мы приветствуем, что страны ЕС достигли принципиального соглашения по этому предложению. Теперь мы ждем формального утверждения по письменной процедуре [Советом ЕС]. Цель этого предложения в том, чтобы доходы от реинвестирования этих активов были переданы в бюджет ЕС и были использованы для Украины. Еврокомиссия работает над тем, чтобы подготовить следующие шаги. Никакого точного тайминга пока нет», — сказал представитель ЕК (цитата по ТАСС).
Накануне Financial Times сообщал о достижении «первого шага» в Евросоюзе по российским активам, который будет оформлен в ближайшие недели. Издание со ссылкой на проект соглашения стран — членов Евросоюза уточняло, что прибыль от этих активов европейского депозитария Euroclear, где хранятся €191 млрд из замороженных €260 млрд, планируется учитывать отдельно и не выплачивать в качестве дивидендов акционерам до принятия решения о создании «финансового взноса в бюджет [ЕС], который будет получен из этой чистой прибыли для поддержки Украины». По данным издания, инициатива распространяется на будущую прибыль и не будет реализовываться «задним числом».
Страны ЕС, G7 и Австралия заморозили активы Банка России в размере $280 млрд (€260 млрд) после начала военной операции на Украине. Большая часть из них находится у бельгийского Euroclear. В январе 2024 года Евросоюз анонсировал военную помощь Киеву на €611 млн, которая в том числе будет обеспечена прибылью от замороженных активов.
обещал «адекватные и эффективные» ответные меры на попытки западных стран изъять российскую недвижимость и другие активы. В ведомстве называли такие действия «банальным неприкрытым воровством» собственности.
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