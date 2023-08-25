FT рассказала о будущем бизнес-империи Пригожина в Африке

Советник президента ЦАР сказал FT, что для республики со смертью Пригожина ничего не изменится, поскольку у страны есть договоренности с Москвой. Иного мнения придерживаются люди из окружения бизнесмена

Евгений Пригожин (Фото: ЧВК «Вагнер» / Telegram / Reuters)

После гибели владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в авиакатастрофе его бизнес-империя в Африке находится в подвешенном состоянии, пишет Financial Times со ссылкой на источники в окружении предпринимателя и людей, знакомых с ситуацией.

«Вся Африка идет к черту. Они больше не позволят [«Вагнеру»] проводить какие-либо операции. Никто их не возьмет на себя, потому что для этого нужен Женя. Он был единственным, кто был достаточно сумасшедший, чтобы заставить все это работать», — так охарактеризовал в разговоре с FT ситуацию давний знакомый бизнесмена, пожелавший остаться анонимным.

Несколько лет назад «Вагнер» стал опорой в продвижении российского влияния в Африке, пишет газета. ЧВК поддерживала военные хунты, пророссийских лидеров и нестабильные правительства, от Ливии до Мали и ЦАР, за ежемесячную плату и в обмен на концессии на разведку полезных ископаемых, отмечается в статье.

Правительства, поддерживаемые «Вагнером», часто разрывали большую часть своих связей с западными, а иногда и африканскими союзниками, поэтому им больше некуда было обратиться. «Вагнер» был для этих стран последней надеждой, говорит бывший сотрудник ЦРУ, аналитик Кэмерон Хадсон.

После попытки мятежа в июне Пригожин смог договориться об отъезде в Белоруссию, чтобы потом в конечном итоге перебраться в Африку, что вселило в него уверенность в том, что он «более или менее» разобрался с ситуацией, рассказал знакомый бизнесмена.

По словам собеседника газеты, большая часть бойцов «Вагнера», участвовавшая в конфликте на Украине, либо присоединилась к Минобороны, либо уехала домой, поэтому у Пригожина остался лишь небольшой контингент, который он планировал разместить в ЦАР. «Они позволили ему взять с собой в Африку столько людей, сколько он хотел. Около 1 тыс. так и сделали, а 500 уже передислоцировались», — сказал источник.

Собеседник газеты предполагает, что, останься Пригожин в живых, «он бы в конечном итоге придумал бы какой-нибудь способ снова появиться перед Путиным и сказать: посмотрите, что я сделал в Африке».

ЦАР издание называет самым развитым проектом «Вагнера». Там группа отвечала за охрану президента Фотсена-Арканжа Туадеры, подготовку военных, а также участвовала в боевых действиях против повстанцев. Взамен компаниям, связанным с «Вагнером», были представлены золотые и алмазные рудники, а также права на экспорт древесины, пишет газета. Так, одна из компаний, работавшая на золотом руднике Ндассима в ЦАР, по оценке американских дипломатов приносила до $1 млрд прибыли ежегодно. Также, утверждает FT, в Центральной Африке у Пригожина был и алкогольный бизнес.

По мнению знакомого Пригожина, будущие операции «Вагнера» в Африке, скорее всего, будут менее прибыльными — в разговоре с FT он оценил доходность в «максимум десятки миллионов долларов в год».

Что будет дальше, во многом будет зависеть от Владимира Путина, отмечает газета. По словам людей, знакомых с ситуацией, недавняя поездка Пригожина в Африку, возможно, была вызвана его желанием помешать российским властям взять под контроль его операции на континенте. Газета напоминает, что на этой неделе в Ливию отправилась высокопоставленная делегация Минобороны, в том числе заместитель главы ведомства Юнус-Бек Евкуров. Он встретился с Халифой Хафтаром, лидером Ливийской национальной армии, которая контролирует восток страны. Бойцы «Вагнера» сражаются вместе с силами Хафтара с момента его неудачной попытки захватить столицу Ливии в 2019 году и остаются в стране, обучая его людей.

Старший советник президента ЦАР Фидель Гуанджика назвал смерть Пригожина печальной новостью, но отметил, что для республики это «абсолютно ничего не меняет». «Благодаря нашему соглашению с Кремлем мы продолжим присутствие «Вагнера» на местах», — добавил он.

Бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ) Пригожина разбился вечером 23 августа. В общей сложности на борту было десять человек, включая трех членов экипажа, все они погибли, заявляли в МЧС.

Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие рассмотрит различные версии произошедшего, в том числе о «внешнем воздействии», говорил источник РБК.

Соболезнования в связи с авиакатастрофой выразил президент Владимир Путин. «Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Только вчера он, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами», — отметил глава государства.