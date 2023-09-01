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Делегация российских военных вслед за Ливией посетила Буркина-Фасо

Делегация Минобороны во главе с Евкуровым встретилась с лидером Буркина-Фасо
Российская делегация после Ливии прибыла в Буркина-Фасо. Евкуров обсудил с президентом Траоре военно-техническое сотрудничество и экономику. В начале августа Франция прекратила поддержку Буркина-Фасо на фоне событий в Нигере
Ибрагим Траоре
Ибрагим Траоре (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре встретился с прибывшей в Уагадугу российской делегацией во главе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым, сообщает Burkina24.

По словам Евкурова, которого цитирует издание, они обсудили темы, поднятые на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге в конце июля. Тогда Траоре встречался с российским президентом Владимиром Путиным и выразил надежду, что Москва поможет его стране в строительстве небольшой атомной электростанции.

Евкуров и Траоре обсудили военно-техническое сотрудничество — подготовку в России военных Буркина-Фасо, в том числе летчиков; экономику и атомную энергетику. Российская сторона заверила Уагадугу в поддержке властей переходного периода, пишет агентство.

РБК направил запрос в Минобороны.

В сентябре прошлого года в Буркина-Фасо произошел военный переворот, к власти пришел командир спецназа отряда «Кобра» Ибрагим Траоре. По мнению западных исследователей, осуществить переворот помогли бойцы ЧВК «Вагнер», писала Би-би-си. Траоре носит титул «президент переходного периода».

В начале августа Франция приостановила всю финансовую поддержку Буркина-Фасо.

Две страны заключили соглашение о военном сотрудничестве в августе 2018 года, оно направлено на «практическую реализацию наиболее важных направлений взаимодействия по совместной подготовке войск, обмену опытом миротворческой деятельности, борьбе с терроризмом», говорил российский министр обороны Сергей Шойгу.

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В последние годы в Буркина-Фасо также действовала частная военная компания «Вагнер», основатель которой, Евгений Пригожин, разбился в авиакатастрофе в Тверской области в конце августа. Пригожин поздравлял Траоре с приходом к власти в результате военного переворота в сентябре 2022 года.

Буркина-Фасо и Мали — две африканские страны, поддержавшие военный переворот в Нигере в конце июля. Власти этих государств разместили боевые самолеты и вертолеты для реагирования «на любую агрессию», а мятежники разрешили их армиям прийти на помощь в случае войны (о готовности военного вмешательства, если конституционный порядок в Нигере не восстановят, заявляли члены ЭКОВАС). Позднее Уагадугу одобрил отправку военного контингента в Нигер. Россия призывает стороны конфликта к диалогу.

На прошлой неделе российская делегация во главе с Евкуровым по приглашению командующего ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара прибыла в Ливию с первым официальным визитом. Они обсуждали перспективы сотрудничества по борьбе с международным терроризмом и «другие вопросы совместных действий».

FT в конце августа связывала визит Евкурова в Ливию с попыткой российских властей взять под контроль операции «Вагнера» и покойного Евгения Пригожина в Африке. По словам людей, знакомых с ситуацией, недавняя поездка Пригожина в Африку, возможно, была вызвана его желанием помешать российским властям взять под контроль его бизнес-империю на континенте.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Ольга Ваганова
Буркина-Фасо Юнус-Бек Евкуров Минобороны Африка
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