Американская ЧВК заявила о переговорах с властями ЦАР

Спонсируемая Госдепом американская ЧВК Bancroft заявила о переговорах с властями ЦАР о «будущей деятельности», опровергнув наличие базы в республике. Власти республики говорили, что США предлагали помощь в обучении военных

Американская частная военная компания Bancroft заявила, что ведет переговоры с правительством Центрально-Африканской Республики о «будущей деятельности», сообщает AFP.

Отвечая на вопрос агентства, ЧВК отрицала наличие базы в столице ЦАР Банги, но отметила, что переговоры с правительством президента Фостена Арканжа Туадеры продолжаются.

«Начиная с июля, Bancroft согласовала рамки для обсуждения возможных будущих действий с правительством ЦАР. Это все», — говорится в письменном заявлении пресс-секретаря компании.

23 декабря радио Ndeke Luka передало запись, на которой пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпеме сказал: «В рамках восстановления национальной армии... мы обратились к партнерам, включая Российскую Федерацию, Анголу, Марокко, Гвинею..., которые помогают нам обучать наших солдат» (цитата по African News).

«Соединенные Штаты также предлагают Центрально-Африканской Республике обучать своих солдат, как на территории Центральной Африки, так и на американской земле», — добавил он.

На вопрос AFP о том, присутствует ли Bancroft в Банги, Мокпеме заявил, что не может это комментировать. «Подготовка нашей армии остается нашим приоритетом», — сказал он.

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Агентство отмечает, что, согласно сайту Bancroft, ее крупнейшим спонсором является Госдепартамент США. При этом, говорится в статье, в разговоре с AFP компания старалась дистанцироваться от американских властей. Пресс-секретарь ЧВК назвал «ложными» статьи, где деятельность Bancroft в ЦАР отождествляется с политикой правительства США.

До этого Le Monde писала, что Вашингтон предложил ЦАР соглашение о безопасности в обмен на дистанцирование от российской ЧВК «Вагнер». Ни Вашингтон, ни Банги не подтвердили это сообщение.

Посол России в ЦАР Александр Бикантов в интервью ТАСС заявлял, что Банги заинтересован в увеличении количества российских военных инструкторов в стране. На ноябрь 2023 года в республике работали 1890 военных специалистов из России, направленных по официальному запросу властей африканской страны.

Военные инструкторы из России, в частности из ЧВК «Вагнер», находились в ЦАР как минимум с 2018 года, писала Financial Times. По данным издания, на февраль этого года в республике находились около 1,5 тыс. бойцов ЧВК. После мятежа, а затем и гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что отношения с африканскими государствами, где присутствовала ЧВК, не изменились.