Набиуллина назвала долю расчетов России с БРИКС в нацвалютах

Набиуллина: доля расчетов России с БРИКС в нацвалютах выросла до 85% за два года

Доля расчетов России со странами БРИКС в нацвалютах за два года выросла до 85%, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «РИА Новости».

Два года назад, по ее словам, этот показатель достигал 26%.

Доля стран БРИКС в торговом балансе России за тот же период удвоилась и сейчас составляет около 40%, сообщила глава регулятора. Так, в 2021 году она была на уровне около 20%, а в 2022 году — менее 30%.

Также Москва обсуждает со странами БРИКС взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений, сказала глава Банка России. К российской платформе, по ее словам, уже подключились 159 участников из 20 стран.

БРИКС была создана в 2006 году как объединение Бразилии, России, Индии и Китая, позднее к организации присоединилась Южная Африка (ЮАР). С 1 января 2024 года ее членами стали еще пять стран — Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Аргентина, которая также собиралась вступить в БРИКС, отказалась от членства. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал летом 2023 года говорил РБК, что заявки на вступление в организацию подали 23 страны, а желание стать ее членами выразили более 40 государств.

Председательство в БРИКС с 1 января 2024 года перешло к России. В МИДе подчеркивали, что приоритетом страны в этот период будет наращивание расчетов в национальных валютах.