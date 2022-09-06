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Япония выразила России протест из-за выхода из соглашений по Курилам

Разрыв соглашений об облегченном посещении Курильских островов стал ответом России на «недружественные действия» Японии. В Токио выразили Москве протест, однако признали, что не в силах помешать этому решению
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Правительство Японии направило «решительный протест» России в связи с решением Москвы прекратить действие соглашения об облегченном посещении Курильских островов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно, передает NHK.

«Мы направили решительный протест в связи с этим решением», — отметил он.

По его словам, именно Россия несет ответственность за нынешнее состояние японо-российских отношений, однако Япония не в силах помешать ей применять меры по посещению Курил.

Россия отменила безвизовый режим посещения Курил для граждан Японии
Политика
Фото:Юрий Мальцев / Reuters

5 сентября в качестве ответа на «недружественные действия» Японии, Россия денонсировала соглашение об облегченном посещении Курил японскими гражданами — бывшими жителями этих островов, а также об установлении безвизового режима для японцев на Курилах. Разрыв этих соглашений МИД России анонсировал еще в марте.

В Токио тогда также выразили протест, назвав действия российских властей необоснованными и неприемлемыми. Кроме этого, Япония осудила решение России внести ее в список «недружественных» стран.

Упрощенный режим посещения Курил был установлен соглашениями о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями Южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года.

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Южные Курилы вошли в состав СССР и затем России по итогам Второй мировой войны. Статус островов остается спорным, на них продолжает претендовать Япония. Из-за этого территориального спора Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор.

Япония неоднократно требовала вернуть спорные территории. В апреле она впервые за 19 лет назвала «северные территории» оккупированными, использовав эту формулировку в обновленной «Синей книге по дипломатии» — дипломатическом справочнике, который публикуется Министерством иностранных дел ежегодно начиная с 1957 года. В Кремле на это ответили, что «все четыре острова являются неотъемлемой территорией России» и после таких действий Токио «говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно».

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
санкции Япония Курильские острова протест
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