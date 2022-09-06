Япония выразила России протест из-за выхода из соглашений по Курилам
Правительство Японии направило «решительный протест» России в связи с решением Москвы прекратить действие соглашения об облегченном посещении Курильских островов. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно, передает NHK.
«Мы направили решительный протест в связи с этим решением», — отметил он.
По его словам, именно Россия несет ответственность за нынешнее состояние японо-российских отношений, однако Япония не в силах помешать ей применять меры по посещению Курил.
5 сентября в качестве ответа на «недружественные действия» Японии, Россия денонсировала соглашение об облегченном посещении Курил японскими гражданами — бывшими жителями этих островов, а также об установлении безвизового режима для японцев на Курилах. Разрыв этих соглашений МИД России анонсировал еще в марте.
В Токио тогда также выразили протест, назвав действия российских властей необоснованными и неприемлемыми. Кроме этого, Япония осудила решение России внести ее в список «недружественных» стран.
Упрощенный режим посещения Курил был установлен соглашениями о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 года и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями Южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года.
Южные Курилы вошли в состав СССР и затем России по итогам Второй мировой войны. Статус островов остается спорным, на них продолжает претендовать Япония. Из-за этого территориального спора Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор.
Япония неоднократно требовала вернуть спорные территории. В апреле она впервые за 19 лет назвала «северные территории» оккупированными, использовав эту формулировку в обновленной «Синей книге по дипломатии» — дипломатическом справочнике, который публикуется Министерством иностранных дел ежегодно начиная с 1957 года. В Кремле на это ответили, что «все четыре острова являются неотъемлемой территорией России» и после таких действий Токио «говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно».