Джонсон рассказал об «экстраординарном» разговоре с Путиным в феврале

Беседа состоялась после первого визита Джонсона в Киев. Он предупредил о «катастрофических последствиях» боевых действий, заявил, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО, и услышал угрозы от Путина, утверждает экс-премьер

Борис Джонсон (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Борис Джонсон, который в сентябре 2022 года покинул пост премьера Великобритании, до начала военной операции на Украине провел с российским президентом Владимиром Путиным «экстраординарный» телефонный разговор, в ходе которого предупредил о недопустимости начала боевых действий и, как он утверждает, услышал от российской стороны угрозы.

Разговор состоялся вскоре после визита Джонсона в Киев 1 февраля. Подробности беседы бывший премьер раскрыл в документальном фильме Putin vs the West, который выйдет в эфир вечером в понедельник, 30 января, на BBC Two. Его слова приводят Bloomberg, Sky News и другие СМИ.

Джонсон заявил Путину, что начало боевых действий на Украине повлечет катастрофические последствия, страны Запада введут против Москвы жесткие санкции и усилят поддержку Украины, это будет означать «больше НАТО, а не меньше НАТО» у российских границ.

Когда стороны затронули тему возможного присоединения Киева к Североатлантическому альянсу, Путин, по словам Джонсона, сказал: «Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?» В ответ Джонсон заявил, что это не произойдет «в обозримом будущем», и российская сторона об этом знает.

«В какой-то момент он [Путин] как бы пригрозил мне и сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту», или что-то в этом духе», — утверждает Джонсон. По словам бывшего британского премьера, при этом у Путина был «очень расслабленный тон» и своим заявлением тот, возможно, пытался «подыграть попыткам [Джонсона] заставить его вступить в переговоры».

Российская сторона сообщала о телефонном разговоре Путина и Джонсона 2 февраля 2022 года — через день после поездки британского премьера в украинскую столицу. Как заявили в пресс-службе Кремля, они провели «достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса» и обсудили ситуацию с обеспечением гарантий безопасности для России.

В разговоре, как отметили в Кремле, российский президент обратил внимание Джонсона на «неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику открытых дверей альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности». Также Владимир Путин заявил о саботаже минских соглашений Украиной.



