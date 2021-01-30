Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,25 (+0,07) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 29 янв, 13:33
РФПИ заявил об отсутствии поставок «Спутника V» в Луганск и Донецк Общество, 23:05 Военный эксперт назвал идиотизмом «сценарий удара НАТО по Калининграду» Политика, 22:34 «Арсенал» обогнал в таблице «Челси» после ничьей с «Манчестер Юнайтед» Спорт, 22:28 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 января Общество, 21:59 Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» Общество, 21:54 В Ульяновской области начали проверку из-за заболевших школьников Общество, 21:44 Полиция отпустила задержанного в Москве главреда «Медиазоны» Политика, 21:42 «Реал» потерпел третье поражение в четырех последних матчах Спорт, 21:41 Зеленский пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса на Украине Общество, 21:29 Полиция применила водометы против протестующих в Париже Общество, 21:27 СКА разгромил «Спартак» и гарантировал себе место в плей-офф КХЛ Спорт, 21:22 Матч «Марселя» перенесли после атаки фанатов на клубную базу Спорт, 20:55 Исторический экскурс в мир бытовых катастроф ХХ века РБК Стиль и LG ThinQ, 20:24 На части улиц в центре Москвы 31 января приостановят работу парковки Общество, 20:13
Отравление Навального ,  
0 

Полиция отпустила задержанного в Москве главреда «Медиазоны»

Смирнова задержали ранее в субботу, в это время он гулял с ребенком. Ему вменили нарушение законодательства о митингах и отпустили под обязательство о явке
Алан Гамазов и Сергей Смирнов
Алан Гамазов и Сергей Смирнов (Фото: apologia / Telegram)

Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, которому вменяют нарушение законодательства о митингах, отпустили из полиции. Об этом РБК сообщил его адвокат Алан Гамазов.

По его словам, Смирнова освободили, взяв с него обязательство о явке. Главреду «Медиазоны» нужно явиться в суд 3 февраля.

О задержании Смирнова стало известно ранее 30 января. За несколько дней до этого, 26 января, в квартире, где он прописан, прошли обыски и сотрудники полиции изъяли жесткий диск, сообщил главред.

Тогда же обыски прошли в квартире оппозиционера Алексея Навального, у его жены Юлии Навальной, брата Олега Навального, у соратников оппозиционера, а также в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом). Через день силовики задержали сотрудницу ФБК Любовь Соболь, Олега Навального, координатора московского штаба Навального Олега Степанова, главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву и участницу группы Pussy Riot Марию Алехину. Суд запретил им совершать определенные действия и отправил под домашний арест до 23 марта.

Задержание главреда «Медиазоны» в Москве. Видео
Общество

Смирнов сообщал, что его задержали «якобы за участие в акции или призывы [к участию]». В то же время он заявил, что не выходил на несанкционированный митинг 23 января. «Прекрасно все знают, что я был дома [23 января]», — заявил журналист.

По информации «Медиазоны», Смирнову вменяют нарушение законодательства о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП — повторное нарушение правил проведения митинга). Журналисту грозит административный арест сроком до 30 суток.

Читайте на РБК Pro
«Жадные и ленивые зумеры»: почему компании недовольны работой молодежи Казус Моргенштерна: зачем брендам скандальные рекламные кампании Как говорить с коллегами об их ошибках Почему зарубежные поставщики не стремятся в российские магазины

23 января в десятках российских городов прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток по делу «Ив Роше». Митинги не были согласованы с властями.

В некоторых городах акции сопровождались столкновениями протестующих с силовиками и задержаниями. По данным «ОВД-Инфо», на митингах 23 января задержали более 4 тыс. человек, МВД пока численности задержанных не раскрывало. В отношении ряда протестующих и сторонников Навального были заведены несколько десятков уголовных дел, в том числе по статьям о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, призывах к массовым беспорядкам и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Сторонники Навального анонсировали проведение новой акции 31 января. Она также не согласована с властями. Генпрокуратура и МВД предупредили тех, кто планирует участвовать в митинге, об уголовной ответственности. В частности, в случае применения насилия со стороны демонстрантов их действия могут квалифицировать по статье о массовых беспорядках, предусматривающей лишение свободы на срок до 15 лет.

Авторы
Любовь Порываева, Виктория Полякова
Сергей Смирнов «Медиазона»
Материалы по теме
В Москве задержали главреда «Медиазоны»
Политика
Правозащитники сообщили о более 4 тыс. задержанных на акциях 23 января
Политика
Прокуратура пригрозила статьей о массовых беспорядках за акцию 31 января
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter