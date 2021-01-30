Полиция отпустила задержанного в Москве главреда «Медиазоны»

Смирнова задержали ранее в субботу, в это время он гулял с ребенком. Ему вменили нарушение законодательства о митингах и отпустили под обязательство о явке

Алан Гамазов и Сергей Смирнов (Фото: apologia / Telegram)

Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, которому вменяют нарушение законодательства о митингах, отпустили из полиции. Об этом РБК сообщил его адвокат Алан Гамазов.

По его словам, Смирнова освободили, взяв с него обязательство о явке. Главреду «Медиазоны» нужно явиться в суд 3 февраля.

О задержании Смирнова стало известно ранее 30 января. За несколько дней до этого, 26 января, в квартире, где он прописан, прошли обыски и сотрудники полиции изъяли жесткий диск, сообщил главред.

Тогда же обыски прошли в квартире оппозиционера Алексея Навального, у его жены Юлии Навальной, брата Олега Навального, у соратников оппозиционера, а также в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом). Через день силовики задержали сотрудницу ФБК Любовь Соболь, Олега Навального, координатора московского штаба Навального Олега Степанова, главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву и участницу группы Pussy Riot Марию Алехину. Суд запретил им совершать определенные действия и отправил под домашний арест до 23 марта.