В Москве задержали главреда «Медиазоны»

В среду, 27 января, Смирнов сообщал, что в квартире, где он прописан, прошел обыск. По его словам, сотрудники полиции изъяли жесткий диск.
В этот же день обыски прошли в квартире оппозиционера Алексея Навального, у его жены Юлии Навальной, брата Олега Навального, соратников оппозиционера, а также в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом).
Через день силовики задержали сотрудницу ФБК Любовь Соболь, Олега Навального, координатора московского штаба Навального Олега Степанова, главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву и участницу группы Pussy Riot Марию Алехину. После чего Тверской суд Москвы запретил им совершать определенные действия и отправил под домашний арест до 23 марта.
Алексей Навальный находится в СИЗО «Матросская Тишина». Его задержали 17 января после прилета в Москву из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления. Основанием для задержания стало требование ФСИН, которая считает, что оппозиционер нарушил правила условного осуждения по «делу «Ив Роше», не отмечаясь у инспектора. Служба просит заменить Навальному условный срок на реальный.
После ареста оппозиционера в Москве и десятках других городов России прошли несанкционированные акции протеста в его поддержку. Акции в некоторых городах сопровождались столкновениями протестующих с силовиками. Были возбуждены уголовные дела, в том числе о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, хулиганстве, призывах к массовым беспорядкам. По данным «ОВД-Инфо», в ходе акций 23 января был задержан 4051 человек. В МВД число задержанных по всей России не назвали.
МВД предупредило, что в Москве 31 января перекроют часть центральных улиц. Кроме этого, с 8:00 будут закрыты вестибюли семи станций метро: «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город». Поезда будут проезжать их без остановки «до особого распоряжения полиции».
Авторы
Роман Котерев, Любовь Порываева