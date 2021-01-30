В Москве задержали главреда «Медиазоны»

Правозащитники сообщают, что Смирнова задержали за нарушения законодательства о митингах. В ГУ МВД по Москве сообщили, что не владеют информацией о задержании

Сергей Смирнов (Фото: eskovoroda / Twitter)

В столице сотрудники полиции задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова рядом с домом, сообщило издание.

По словам Смирнова, его задержали «якобы за участие в акции или призывы [к участию]».

Telegram-канал «Апология протеста» сообщает, что его собираются доставить в отдел полиции для составления протокола по 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не владеют данной информацией.

«Мне сообщили, что он задержан, находится в Тверском отделе полиции, я еду туда», — сообщил РБК адвокат Сергея Смирнова Алан Гамазов.