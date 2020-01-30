СМИ сообщили о гибели мирных жителей при авиаударе по Идлибу

По данным турецких СМИ, погибли до десяти мирных жителей, а удары нанесли ВКС России и сирийские войска. Ранее Дамаск сообщал о наступлении на позиции боевиков, а в ВКС говорили, что не совершали боевых вылетов с 12 января

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Десять мирных жителей погибли в результате авиаудара по сирийской провинции Идлиб, пишет агентство AFP, по данным которого удар нанесли российские ВКС.

О гибели десяти человек также сообщает турецкое агентство Anadolu, которое ссылается на местные источники. По их данным, российские военные самолеты нанесли авиудары по городу Эриха вечером 29 января. Под обстрел попали в том числе больница и пекарня, пишет агентство. В неправительственной организации «Белые каски» заявили, что еще 37 человек пострадали.

Как сообщает турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на источники, авиаудар нанесли ВКС России и сирийские правительственные войска. В результате, по данным издания, погибли по меньшей мере восемь мирных жителей.

Российское Министерство обороны информацию о бомбардировке гражданских объектов в провинции Идлиб опровергло. В сообщении ведомства, поступившем в РБК, эти сообщения названы «информационной провокацией». «Российская авиация в данном районе Сирии никаких боевых задач не выполняла», — подчеркнули в Минобороны.