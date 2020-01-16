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Российские военные опровергли удары по гражданским объектам в Идлибе

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявляют, что боевых вылетов не было с момента начала действия режима по прекращению огня в Идлибе. О жертвах среди гражданского населения ранее заявляли «Белые каски»

ВКС России не совершали боевые вылеты после вступления в действие соглашения о прекращении огня в Идлибской зоне деэскалации. Об этом говорится в заявлении руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрия Боренкова, которое поступило в РБК.

«Сообщения ряда информационных ресурсов об ударах, якобы нанесенных российской авиацией по гражданским объектам в Идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности. С начала действия режима прекращения огня ВКС России боевых вылетов не осуществляют», — заявил Боренков.

Ранее об обстрелах гражданских объектов в Идлибе сообщал телеканал Al Jazeera со ссылкой на организацию «Белые каски», действующую на территориях, неподконтрольных сирийскому правительству. Представители последней утверждали, что в результате авианалета на сельскохозяйственный рынок в городе Ариха (к югу от города Идлиб) погибли по меньшей мере 19 гражданских лиц, десятки людей пострадали. 

О разрушениях в Арихе также сообщал корреспондент агентства AFP. Агентство Reuters, в свою очередь, заявляло о том, что российские и сирийские самолеты осуществляли налеты на населенные пункты в Идлибе уже после заключения перемирия.

Россия и Турция договорились 9 января о режиме прекращения огня в Идлибе с полуночи 12 января. Соглашение было достигнуто после ожесточенных боев между правительственной армией Сирии и группировками радикальных активистов, в ходе которых сторонникам президента Башара Асада удалось отразить атаки противника в юго-восточной части провинции и значительно продвинуться в направлении города Маарет-ан-Нууман — крупнейшего населенного пункта в этой части Идлиба.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сирия, Идлиб
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