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Политика ,  
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Эрдоган заявил о «потере терпения» из-за действий России в Идлибе

По словам Эрдогана, Россия не выполнила договоренности по Сирии и в связи с продолжающимися атаками на Идлиб Турция готова принять соответствующие меры
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Россия не выполнила договоренности по Сирии, закрепленные по результатам встреч в Сочи и Астане. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN Turk.

По его словам, Турция теряет терпение из-за продолжающихся атак на сирийскую провинцию Идлиб и готова применить ответные меры. «Мы терпели до последнего времени, но сейчас мы собираемся предпринять действия», — сказал Эрдоган. Он добавил, что «это не угроза» и Анкара ожидает, что Москва передаст «необходимое предупреждение режиму [президента Сирии Башара Асада]».

«Мы пытаемся спасти угнетенных, пострадавших людей. Что говорят русские: «Мы боремся с террористами». Кто террорист? Это те сирийцы, которые защищают свою землю?» — добавил он.

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Соглашение об установлении зоны деэскалации в районе Идлиба президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали в сентябре 2018 года во время переговоров в Сочи. В соответствии с меморандумом, по периметру территории, неподконтрольной официальному Дамаску, должна была быть создана зона прекращения огня. Несмотря на это, сирийская армия и поддерживаемые Турцией силы оппозиции регулярно проводят там военные операции.

Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что боевики продолжают наносить удары по гуманитарным коридорам в сирийском Идлибе. По его словам, сейчас в провинции доминируют участники запрещенной в России организации «Хайат Тахрир аш-Шам». Лавров добавил, что боевикам из формирований вооруженной оппозиции необходимо прекратить сотрудничать с террористами.

Ситуация в Сирии обострилась в сентябре прошлого года, когда Турция решила начать операцию «Источник мира» против курдских формирований, которые Анкара считает террористами. На встрече в Сочи 22 октября Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин договорились приостановить операцию и прекратить огонь. Курдские формирования должны были покинуть зоны, где Анкара вела военные действия. Соглашение предусматривало совместный патруль границ к западу и востоку от района операции. В зоны деэскалации, в частности, входят Идлиб и Алеппо.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Идлиб, Сирия
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