Эрдоган заявил о «потере терпения» из-за действий России в Идлибе

По словам Эрдогана, Россия не выполнила договоренности по Сирии и в связи с продолжающимися атаками на Идлиб Турция готова принять соответствующие меры

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Россия не выполнила договоренности по Сирии, закрепленные по результатам встреч в Сочи и Астане. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN Turk.

По его словам, Турция теряет терпение из-за продолжающихся атак на сирийскую провинцию Идлиб и готова применить ответные меры. «Мы терпели до последнего времени, но сейчас мы собираемся предпринять действия», — сказал Эрдоган. Он добавил, что «это не угроза» и Анкара ожидает, что Москва передаст «необходимое предупреждение режиму [президента Сирии Башара Асада]».

«Мы пытаемся спасти угнетенных, пострадавших людей. Что говорят русские: «Мы боремся с террористами». Кто террорист? Это те сирийцы, которые защищают свою землю?» — добавил он.

Соглашение об установлении зоны деэскалации в районе Идлиба президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали в сентябре 2018 года во время переговоров в Сочи. В соответствии с меморандумом, по периметру территории, неподконтрольной официальному Дамаску, должна была быть создана зона прекращения огня. Несмотря на это, сирийская армия и поддерживаемые Турцией силы оппозиции регулярно проводят там военные операции.