В Турции заявили о договоренности с Россией о прекращении огня в Идлибе

Россия и Турция договорились о введении режима прекращения огня в сирийском Идлибе с 00:01 12 января, сообщило Минобороны Турции.

Перемирие вводится, чтобы остановить «воздушные и наземные атаки, предотвратить новые волны беженцев и содействовать тому, чтобы жизнь в зоне деэскалации Идлиб вернулась в нормальное русло», говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны России сообщило о введении режима прекращения огня в Идлибе с 14:00 9 января. Обстановка в нем обострилась, после того как около 700 боевиков атаковали 19 декабря позиции сирийских военных у города Синджар. Нападавших остановили артиллерийским огнем и ударами авиации, после чего их отбросили резервы, подведенные сирийским командованием.

Позднее президент России Владимир Путин обсудил повышение террористической активности в Идлибе с членами Совета безопасности.