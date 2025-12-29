Кремль анонсировал новый разговор Путина с Трампом

Новый телефонный разговор Трампа и Путина состоится в ближайшее время, сообщил Песков. Политики также разговаривали накануне. 29 декабря Трамп во второй раз за два дня встретится с Зеленским

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, вероятно, в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Звонок будет с Трампом в самое ближайшее время», — сказал Песков.

Речь о телефонной беседе с украинским президентом пока не идет. Fox News ранее сообщил со ссылкой на источник, что переговоры Трампа и Зеленского могут привести к первому за более чем пять лет телефонному разговору последнего с Путиным.

Путин и Трамп созвонились накануне, перед тем как республиканец встретился с украинским президентом Владимиром Зеленский во Флориде. Беседа длилась час и 15 минут, Трамп назвал ее «хорошей и очень продуктивной». Два источника Financial Times говорили, что Киев обеспокоил этот разговор.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Россия и США проявили взаимную заинтересованность к достижению долговременного урегулирования конфликта на Украине. Трамп заявил, что намерен учитывать это при выстраивании переговоров с Зеленским. Президенты двух стран договорились вновь созвониться по итогам встречи республиканца с Зеленским в Мар-а-Лаго.

Ушаков говорил, что президенты России и США придерживаются позиции, что предлагаемый Украиной и Европой план прекращения огня под предлогом референдума лишь затягивает конфликт. Он подчеркнул, что для окончательного прекращения огня Киеву следует, «не мешкая», принять «ответственное политическое решение, <...> касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах».

Трамп должен встретиться с Зеленским и 29 декабря. Последний сообщил о планах Киева провести встречи советников с американскими и европейскими коллегами и организовать саммит лидеров Европы и Украины. После этого, по его словам, «возможны форматы встреч» с Россией.