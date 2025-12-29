Белый дом опубликовал видео с переговоров Трампа и Зеленского

Video

Накануне вечером начались переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча прошла в имении Трампа «Маро-а-Лаго» во Флориде и продлилась более двух часов.

Белый дом опубликовал кадры с переговоров и сопроводил речью Трампа.

«Наша встреча прошла великолепно. Мы покрыли, кто-то сказал бы, 95% (спорных вопросов. — РБК). Мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны, несомненно самой кровопролитной со времен Второй мировой войны», — сказал он.

Основной темой обсуждения стал мирный план из 20 пунктов, разработанный украинской стороной. Американский президент положительно оценил итоги встречи и отметил, что между сторонами будет заключено соглашение о гарантиях. Однако вопрос Донбасса, по его словам, остался нерешенным, но близится к разрешению.

До переговоров Трамп также созвонился с президентом России Владимиром Путиным и пообещал сделать это и после встречи.