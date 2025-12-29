 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
Белый дом опубликовал видео с переговоров Трампа и Зеленского

Мирный план по Украине

Белый дом опубликовал видео с переговоров Трампа и Зеленского
Накануне вечером начались переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча прошла в имении Трампа «Маро-а-Лаго» во Флориде и продлилась более двух часов.

Белый дом опубликовал кадры с переговоров и сопроводил речью Трампа.

«Наша встреча прошла великолепно. Мы покрыли, кто-то сказал бы, 95% (спорных вопросов. — РБК). Мы достигли большого прогресса в деле прекращения этой войны, несомненно самой кровопролитной со времен Второй мировой войны», — сказал он.

Основной темой обсуждения стал мирный план из 20 пунктов, разработанный украинской стороной. Американский президент положительно оценил итоги встречи и отметил, что между сторонами будет заключено соглашение о гарантиях. Однако вопрос Донбасса, по его словам, остался нерешенным, но близится к разрешению.

До переговоров Трамп также созвонился с президентом России Владимиром Путиным и пообещал сделать это и после встречи.

Александра Озерова
Дональд Трамп Владимир Зеленский переговоры Белый дом мирные переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
