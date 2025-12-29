Пресс-конференция Трампа и Зеленского по итогам переговоров. Полный текст

Трамп и Зеленский во время переговоров в США обсудили гарантии Украине и другие положения мирного плана. Полный текст заявлений президентов США и Украины после переговоров — в расшифровке РБК

В имении президента США Дональда Трампа днем в воскресенье, 28 декабря, прошли переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече стороны обсудили положения мирного плана, который Европа и Украина разработали в ответ на предложения США и России. По итогам чуть более чем двухчасовых переговоров Трамп и Зеленский выступили на пресс-конференции. РБК публикует полный текст их заявлений.

Трамп: Большое спасибо. У нас была потрясающая встреча. Мы много чего обсудили. Как вы знаете, у меня состоялся прекрасный телефонный разговор с президентом Путиным, который продолжался более двух часов. Мы обсудили много моментов, и я думаю, что мы становимся гораздо ближе, возможно, очень близки [к результату]. Мы с президентом только что говорили с европейскими лидерами. Это президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндской Республики Александр Стубб, президент Республики Польша Кароль Навроцкий, премьер-министр Королевства Норвегия Йонас Гар Стёре, премьер-министр Итальянской республики Джорджия Мелони, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кир Стармер, канцлер Федеративной республики Германия Фридрих Мерц, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Марк Рютте, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Мы поговорили со всеми этими великими лидерами. Все они — прекрасные руководители, и мы отлично поговорили с ними после завершения работы. Мы решили, что будет уместно поговорить с ними.

И наша встреча прошла великолепно. Мы покрыли, кто-то сказал бы, 95% [спорных вопросов]. Я не знаю, сколько процентов, но мы добились большого прогресса в прекращении этой войны, которая, безусловно, является самой смертоносной со времен Второй мировой войны. Возможно, это самая крупная война со времен Второй мировой. И я хочу поблагодарить Стива Уиткоффа, который здесь, и Джареда [Кушнера], который где-то здесь. Спасибо, Джаред, и спасибо, Стив. Вы проделали огромную работу. Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Марко Рубио здесь. Спасибо, Марко. И Пит Хегсет здесь.

Эти два человека проделали невероятную работу. Не думаю, что кто-то сможет это сделать, и посмотрим, удастся ли это сделать, но это очень близко. Ни у кого не было бы даже шанса довести ее до того состояния, в котором она находится сейчас. Никто и подумать не мог, что такое возможно. Так что я просто хочу сказать, что мы очень хорошо поработали. Мы обсуждали практически все вопросы, в том числе и с президентом [России Владимиром] Путиным, и мы обсуждали их в мельчайших подробностях, и сегодня мы также обсуждали их в мельчайших подробностях.

Для меня было большой честью принимать вас в Мар-а-Лаго и обедать с вами. Надеюсь, вам понравилась еда. Вашим людям понравилась еда.

Зеленский: Большое спасибо.

Трамп: Я могу сказать вам это. Вы большие сильные люди. Ваш генерал выглядит как вполне подходящий на эту роль. Кстати, говоря о генералах, у нас есть отличный генерал. Генерал Рейзи Кейн, который где-то здесь. Спасибо, генерал. Большое спасибо. Он великолепен.

И так, мистер президент, может быть, вы хотите сказать несколько, а затем мы поговорим в течение следующих нескольких недель, возможно, довольно много, но мы поговорим завтра. Большое спасибо. Цените это.

Зеленский: Большое спасибо, мистер президент.

Трамп: Спасибо.

Зеленский: Спасибо вам за все. Уважаемые коллеги, прежде всего, я хотел бы поблагодарить президента Трампа за прекрасную встречу в этом удивительном месте, в его доме в Мар-а-Лаго. У нас были отличные дискуссии по всем темам, и мы высоко ценим прогресс, достигнутый американской и украинской командами в последние недели.

Особая благодарность Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, спасибо вам двоим за их участие и полную самоотдачу, а также нашей команде, в первую очередь Рустаму Умерову и генералу Игнатову, и всем нашим командам. И мы обсудили все аспекты мирных рамок, которые включают в себя, и у нас есть большие достижения, 20 пунктов мирного плана, согласованного на 90%, и гарантии безопасности между США и Украиной, согласованные на 100%. США, Европа, и Украина почти договорились по гарантиям безопасности. Военное измерение, согласен на 100%. Мы также обсудили последовательность следующих действий, и мы согласны с тем, что гарантии безопасности являются ключевым этапом в достижении прочного мира, и наши команды продолжат работу над всеми аспектами. У нас также состоялся совместный продуктивный разговор с европейскими лидерами, как уже сказал президент Трамп, и многими лидерами, включая НАТО и ЕС, и мы договорились, что наши команды встретятся в ближайшие недели, чтобы завершить все обсуждаемые вопросы. И мы договорились с президентом Трампом, что он примет нас и, может быть, в Вашингтоне, европейских лидеров и украинскую делегацию, да, в январе, и Украина готова к миру, и мы еще раз хотели бы поблагодарить президента Трампа за теплый прием и содержательную дискуссию. Спасибо, мистер президент.

Трамп: Очень много.

Зеленский: Большое спасибо, мистер президент.

Трамп: Есть вопросы, пожалуйста?

Журналист: Мы только что услышали несколько цифр из ваших 90% и 100%. США, гарантии безопасности Украины. Какой номер у нас сейчас?

Трамп: Ну, я думаю, мы... Знаете, вы можете сказать 95%, но я не люблю говорить о процентах. Я просто думаю, что мы работаем очень хорошо. Мы очень... Мы можем быть очень близки. Есть один или два очень острых вопроса, очень трудных вопроса. Но я считаю, что у нас все очень хорошо. Сегодня мы добились большого прогресса, но на самом деле мы добились его за последний месяц. Это не однодневный процесс. Это очень сложная штука. Но я думаю, что когда президент говорит о 95, я думаю, что это может быть близко к 95%. Да. Пожалуйста, за вами.

Журналист: Мистер президент, вы договорились о так называемой зоне свободной торговли на Донбассе? Как разделить... Как разделить стороны, как, как сделать разделительную линию? Кто будет отвечать за это

Трамп: Слово «соглашаться» слишком сильное. Я бы сказал, что не договорились, но мы приближаемся к соглашению по этому вопросу. И это, безусловно, большая проблема. Это одна из главных проблем, и, думаю, мы ближе, чем были когда-то... Вопрос еще не решен, но он становится все ближе. Это очень... Непростой вопрос, но я думаю, что он будет решен. Да, пожалуйста.

Журналист: Мистер президент, мы получаем неоднозначные сигналы из Москвы, даже после вашего разговора с президентом Путиным. Можете ли вы заверить нас, что получили от них письменный или какой-либо официальный ответ?

Трамп: В чем же дело? Вы должны сказать мне. Что они сказали?

Журналист: Они говорят, что Украина должна отказаться от Донбасса. Совсем недавно появилось заявление.

Трамп: Ну, это то, о чем они просили, и, знаете, по этому поводу идут споры. Так что им придется это уладить. Это вопрос, который им предстоит решить. Это... но я думаю, что он движется в правильном направлении.

Журналист: Подготовят ли они к сроку решение или мирное соглашение, которого вы пытаетесь достичь?

Трамп: Если что-то не произойдет? Вы имеете в виду, если что-то не произойдет. Да, продолжайте.

Журналист: Можно мне? Нет.

Трамп: Продолжайте, вы собирались закончить свой вопрос.

Журналист: Да. Будут ли Соединенные Штаты готовиться к какому-либо

Трамп: Шагу? Посмотрим, но я не хочу говорить об этом, потому что, по-моему, мы уже очень близки к этому. Да, пожалуйста.

Журналист: Могу я попросить президента об одной просьбе. вопросы о, да, о территориальном, эээ, вопросе? Мистер президент, что вы думаете о статусе Донбасса? Готовы ли вы рассматривать его как свободную экономическую или демилитаризованную зону?

Зеленский: О, мы говорили о плане из 20 пунктов. И я рад, что наши команды действительно очень близки к результатам. И я согласен с президентом Трампом, что они... Наши команды работают не один день и не одну, не одну неделю. Более месяца, начиная с Женевы, затем две встречи в Майами, потом Берлин, и вот теперь — Мар-а-Лаго. Так что это очень сложный вопрос. Вы знаете нашу позицию. Итак, это... Я имею в виду, это... Мы должны уважать наш закон и наших людей. Мы уважаем территорию, которую контролируем. И, конечно, там... Наша позиция предельно ясна. Вот почему президент Трамп сказал, что это очень сложный вопрос. И, конечно, у нас, русских, разные позиции по этому поводу.

Журналист: А вы обсуждали референдум по поводу...

Зеленский: Нет. Когда мы говорим о референдуме, мы говорим, что он является одним из ключевых. Мы можем провести референдум по любым пунктам этого плана. Я сказал, что мы можем использовать референдум, например, для плана, а можем и не использовать. Это один из ключевых моментов. Мы можем использовать... я имею в виду, что парламент может проголосовать в соответствии с законом или провести референдум. Неважно. Это... Я участвую в референдуме, если план будет очень сложным для нашего общества, очень сложным, конечно, наше общество должно выбрать и проголосовать, потому что это их земля. Это земля не одного человека, это земля нашего народа на протяжении многих поколений.

Трамп: Вероятно, им придется получить одобрение своего плана в парламенте или на народном референдуме. Можно подумать, что они хотят... Я знаю, что по результатам опроса 91% высказался за прекращение этой войны. Поэтому они хотят положить этому конец. Как все хотят... Россия хочет покончить с этим, все хотят покончить с этим, так что... И мы хотим, чтобы с этим было покончено. Я хочу, чтобы это закончилось, потому что не хочу видеть, как умирает столько людей. Мы теряем огромное количество людей. Самый большой со времен Второй мировой войны. Поэтому мы хотим, чтобы с этим было покончено, безусловно.

Журналист: Президент Трамп, вы, вы, вы сказали, что планируете выступить завтра. Это верно?

Трамп: Возможно. Я имею в виду, это зависит от того, что произойдет завтра, если будет что-то добавлено. В противном случае нет никаких причин для этого. Мы находимся в процессе. Джаред и Стив очень стараются что-то сделать. И если что-то всплывет, я буду говорить, но в остальном не думаю, что для этого есть причины. Каковы,

Журналист: на ваш взгляд, самые острые вопросы, которые до сих пор не решены после...

Трамп: я думаю, земля, о которой вы говорите, ее часть была взята. Некоторые из этих земель, возможно, будут взяты. Но его можно принимать в течение нескольких месяцев. И лучше заключить сделку сейчас. Послушайте, позвольте мне сказать вам, что они были очень храбрыми. Они очень упорно сражались и продолжают сражаться, нанося колоссальный урон. Но Россия хотела бы, чтобы это закончилось, а Украина — чтобы это закончилось. Думаю, пора заканчивать. И, к сожалению, много очень храбрых людей, много людей, которые сейчас мертвы. Потому что я говорил, и никто этого не оспаривает, что если бы выборы не были сфальсифицированы и не были украдены в 2020 году, у вас не было бы этой войны. никогда бы не случилось. И это не происходило в течение четырех лет. Даже не предполагалось, что это произойдет. А я разговаривал с президентом Путиным. Я очень хорошо с ним ладил, несмотря на мистификацию «Россия, Россия, Россия», которая была полной мистификацией. Он говорил: «Что там происходит?». Но это был полный обман, как знал он и как знал я. Но я разговаривал с ним, и мы обсуждали Украину. Я уже говорил, что она была зеницей его ока. Но он не собирался ничего делать с... Он ничего не предпринимал, пока меня не стало, а потом, э-э, много действительно плохих заявлений было сделано людьми, многими людьми, я думаю, но, э-э, определенным президентом, который был у нас, который был катастрофой. Да.

Журналист: Мистер. Президент, вы планируете поехать в Украину, если удастся достичь соглашения? И я знаю, что у..

Трамп: вас нет проблем с этим. Знаете, у меня нет проблем с этим. Это... не предвидится. Хотелось бы заключить сделку и не обязательно уезжать. Я предложил пойти и поговорить с их парламентом и... если это поможет. Не знаю, поможет ли это. Думаю, это поможет. Я даже не знаю, Рада

Зеленский: Добро пожаловать!

Трамп: Да, нет, я знаю.

Зеленский: Всегда.

Трамп: Так что я не уверен, что это действительно необходимо, но если это поможет жизни жизней в месяц или что-то в этом роде, я, конечно, готов это сделать. Да, пожалуйста.

Журналист: Спасибо, мистер президент.

Трамп: Откуда вы? Из Украины. Хорошо, у меня было предчувствие...

Журналист: А как насчет Запорожской атомной станции? Вы обсуждали этот вопрос?

Трамп: О чем?

Журналист: Запорожская атомная станция.

Трамп: Да, мы подробно обсуждали это сегодня. Как вы знаете, она в очень хорошем состоянии. Она может быть запущен сразу, почти сразу. И это одна из тех тем, которые я обсуждал с президентом Путиным, и мы говорили об атомной станции. Это, вероятно, самая большая в мире, почти самая большая. В любой точке мира, можете ли вы в это поверить? И президент Путин работает с Украиной над тем, чтобы открыть ее. В этом смысле он был очень хорош. Он хочет, чтобы она была открыта. И он не атаковал ее ракетами, не атаковал ничем. Это очень опасно для всех, но они работают вместе, чтобы попытаться сделать это. Она в очень хорошем состоянии. И люди, которые там работают, управляют им уже много лет. Вы знаете, что на этой станции работает 5000 человек? Вы можете в это поверить? Я узнал об этом сегодня. 5 000 человек. Это самый большой завод такого рода в мире.

Зеленский: Я знал.

Трамп И они вместе работают над тем, чтобы открыть его. Их можно быстро открыть. Это большой шаг, когда он не бомбит завод. Это большой шаг.

Журналист: Мистер президент, вы, в зачитанном сообщении из Москвы, они говорили о создании некоторых рабочих групп, Не могли бы вы рассказать нам что эта..

Трамп: работа.

Журналист:... влечет за собой? И еще, если вы не возражаете, какое послание вы дадите Путину, когда будете говорить с ним после вашей сегодняшней встречи?

Трамп: В рабочую группу войдут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, генерал Рэйзин Кейн, Марко Рубио и еще несколько человек, которых мы собираемся включить в нее. Я думаю, что Пит, Пит Хегсет должен быть в этой рабочей группе. Он очень хорошо знает территорию. Он потрясающе справляется со своей работой. И они могут добавить одного или двух человек. И, кроме того, в Украине будет несколько очень хороших людей, которые были сегодня на обеде, и которым очень понравился сегодняшний обед. Больше, чем они думали, верно? Но не хотите ли вы сказать, кто может входить в вашу рабочую группу?

Зеленский: Да, мы, как я уже говорил, работаем со Стивеном Джаредом. Мы работали и работали... а также заместитель министра Кислица, а также генерал Игнатов. И они продолжат работу в этой группе. И, конечно, если мы пойдем дальше, и я надеюсь, что действительно в январе у нас будут решения, как я уже сказал, по всем этим документам, шести документам. И, конечно, мы продолжим работу над этим, чтобы они знали, что делать. Да.

Трамп: И эта рабочая группа, что немаловажно, будет также сотрудничать с Россией. Хорошо? Потому что работа с самим собой не решает особых проблем. Поэтому они будут работать с Россией. Да, пожалуйста.

Журналист: Мистер президент, вы сказали сегодня утром, что вы не любитель дедлайнов. Как вы думаете, сколько времени потребуется, чтобы закончить этот, как вы говорите, последний кусочек? О чем мы говорим?

Трамп: Так что если все прошло очень хорошо, то, возможно, через несколько недель. А если все пройдет неудачно, то и дольше. А если все пройдет очень плохо, то этого не случится. Это было бы ужасно. Такой шанс тоже есть. Знаете, вполне возможно, что этого не произойдет. Но, думаю, через несколько недель мы будем знать, так или иначе. Но если... если все пройдет очень хорошо, но может и плохо. Можно сделать так, чтобы один пункт, о котором вы не думаете, стал большим пунктом и разбил его на части. Послушайте, это были очень трудные переговоры, очень подробные. Забавно, но я участвовал в разрешении восьми войн. Некоторые из них длились 35 лет, и мы уладили их за пару дней. Некоторые из них, одна продолжалсая 37 лет. Я уладил все за один день. Но это очень сложный вопрос.

Журналист: Хотите поставить на это?

Трамп: Нет, я думаю, мы справимся. Я не хочу говорить, когда именно, но думаю, что у нас все получится. Да, мэм.

Журналист: Мистер президент, в прошлом вы предлагали провести трехстороннюю встречу между президентами Путиным и Зеленским.

Трамп: Верно.

Журналист: Это то, что также находится на рассмотрении?

Трамп: Я вижу, что это тоже произойдет в нужное время. Сегодня я увидел очень интересного президента Путина. Он хочет, чтобы это произошло. Он хочет это увидеть. Он сказал мне это очень твердо. Я ему верю. Не забывайте, мы вместе прошли через мистификацию «Россия, Россия, Россия». Он звонил мне, я звонил ему и говорил: «Ты можешь поверить в то, что они выдумывают?». И оказалось, что мы были правы. Они все выдумали. Несмотря на это, у нас не было войн или проблем, но мы не могли много торговать, что было очень обидно, потому что, знаете, торговля с Россией могла бы принести много успеха. У них прекрасная земля, отличные минералы и многое другое. И у нас есть вещи, которые им очень нужны. Но мистификация «Россия, Россия, Россия» — это ужасная выдумка, придуманная криворукой Хиллари и Адамом Шифти Шиффом. И плохие люди, и больные люди. Они это придумали. Все это было выдуманной мистификацией. Но это мешало нам иметь дело с Россией, мешало России иметь дело с нами. Так что, но, несмотря на это, мы ладили. И я не знаю, я думаю, что мы этого добьемся. Я знаю, я очень хорошо его знаю. Думаю, у нас все получится.

Журналист: Обсуждали ли вы время, место, место встречи...

Трамп: мы обсуждаем множество вещей. Нет, мы... Послушайте, я разговаривал с ним по телефону почти два с половиной часа, а они только сейчас мне об этом сообщили. Это очень долго. Мы обсудили множество вещей. Мы не говорили о погоде. Мы не говорили о том, какой прекрасный день сегодня в Палм-Бич, штат Флорида. Да.

Журналист: Президент Трамп, президент Зеленский, упомянул о возможной встрече с европейскими лидерами в Вашингтоне. Это произойдет в ближайшие несколько недель?

Трамп: Ну, в Вашингтоне или еще где-нибудь, да. Эти лидеры, о которых я только что прочитал, — замечательные люди. Вы знаете, они потратили много денег на помощь Украине. Послушайте, они делают это и для себя, то есть для своей страны, потому что Украина — очень важная страна, в частности, для них. Для нас это очень важно для... Для меня это жизни, которые, знаете, мы находимся в тысячах и тысячах миль... Нас защищает Атлантический океан и множество других мест, если честно, а их нет. Вы знаете, они здесь. Но мы работаем вместе с ними, как и должно быть. Но я делаю это, чтобы спасти жизни. Вы знаете, мы не тратим деньги. Байден выделил 350 миллиардов долларов, а президент [Зеленский] был достаточно любезен, чтобы дать нам контракт на вывоз редкоземельных металлов и прочего, так что посмотрим, что... как это все работает. У нас есть контракт, но, но, но, мы, мы оценили это. Это было очень хорошо. Но посмотрим, что из этого выйдет. Но если подумать, нам придется... мы... Я, я действительно считаю, что мы, вероятно, мистер. Президент, ближе, чем... гораздо ближе, чем когда-либо прежде, с обеими сторонами. У нас были моменты, когда он был близок, а президент Путин — нет. Тогда мы получили бы президента Путина, который был близок, но не был близок президент [Зеленский]. Вы видели это в Белом доме, Марк. Но, думаю, они оба хотят, чтобы это произошло.

Журналист: Мистер президент вы говорили, что... Вы неоднократно говорили, что хотите остановить убийства, а в Украине на поле боя погибло около 100 американских граждан. Что вы скажете их семьям, чьи близкие погибли, сражаясь за вас?

Трамп: Ну, послушайте, я имею в виду, что послание настолько очевидно. Какая жалость. Они умерли в стране... в другой стране. И некоторые из них — знаменитые люди. Они очень знамениты. Но так грустно, что такое могло случиться. Да, мэм.

Журналист: Мистер резидент, очевидно, что безопасность — это... a... является главным вопросом для украинцев.

Трамп: Верно.

Журналист: Давали ли вы сегодня какие-либо обещания, заверения?

Трамп: Да. Да, да. Мы хотим работать с Европой, и Европа, как вы понимаете, займет большую часть этого проекта. Вы знаете, они здесь. Но мы на 100% поможем Европе, как они помогли бы нам. Да, мэм. Вы собирались что-то сказать?

Журналист: Да, я как раз хотел спросить. Андреа Шалал с агентством Рейтер.

Трамп: Я так и думал.

Журналист: Да. Итак, в вашем разговоре с президентом Путиным вы обсуждали, какую ответственность будет нести Россия за восстановление Украины после заключения соглашения?

Трамп: Я так и сделал. сделал. Они будут помогать. Россия будет помогать. Россия хочет видеть Украину успешной. Однажды... Это звучит немного странно, но я объяснял президенту, что президент Путин очень щедро относится к успеху Украины, включая поставки энергии, электричества и других вещей по очень низким ценам. Так что многие... Сегодня этот звонок принес много пользы. Но они работали две недели со Стивом, Джаредом, Марко и всеми остальными.

Журналист: Согласилась ли Россия или Путин на прекращение огня, чтобы позволить провести референдум?

Трамп: Не прекращение огня, и это один из пунктов, над которым мы сейчас работаем. Нет, не прекращение огня. Он считает, что, послушайте, они дерутся, и нужно остановиться, а потом... Если им придется начинать все сначала, а это вполне возможно, он не хочет оказаться в таком положении. Я понимаю эту позицию. Президент сильно переживает по этому поводу, но я думаю, что мы найдем способы обойти это. Но я понимаю президента Путина с этой точки зрения. Знаете, нужно понимать другую сторону, и, знаете, я на стороне мира, я на стороне прекращения войны. Итак... но я, я думаю, что это... Это проблема, которая будет решена, да.

Журналист: Могут ли принять участие в референдуме люди, живущие за пределами Украины, которые бежали во время войны?

Зеленский: Что вы имеете в виду?

Журналист: я имею в виду беженцев.

Зеленский: Если мы говорим о людях, которые находятся за границей, которые не находятся на территории Украины, то есть в Польше, в Германии, у нас миллионы людей. Да. Они проводят референдум так же, как и выборы, так же, как люди приходят и голосуют. У них есть на это права, и, конечно, они должны прийти. Поэтому, если мы придем к референдуму, да, если мы придем к такому решению, людям для этого нужна инфраструктура, а это не так просто. Поэтому мы и заговорили об этом. Это не может произойти за один день, очень быстро. Это сложно, потому что нам нужна инфраструктура. Когда у вас миллионы людей, вы должны создать его. В Европе, в основном в Европе на сегодняшний день.

Журналист: Президент Трамп, я знаю, что вы произнесли оптимистичную ноту, но что произойдет через несколько недель, если все пойдет наперекосяк, что вы будете делать? Они

Трамп: продолжают бороться и продолжают умирать. Ничего хорошего. Но если ничего не происходит, они продолжают сражаться и умирать, а мы не хотим, чтобы так было. Он не хочет, чтобы это произошло. Президент Путин тоже не хочет, чтобы это произошло. Хорошо? Большое спасибо всем.

Зеленский: Спасибо.

Трамп: Цените это. Отлично.

Журналист: Спасибо, спасибо, сэр.

Журналист: Спасибо.

Журналист: Спасибо за обед.

Трамп: Я не знаю. Это был хороший обед?

Журналист: Да, сэр.

Трамп: Обеда не было. Он вошел и сказал: «Это место великолепно». Не думаю, что он хочет больше бывать в Белом доме. В этом и заключается проблема.

Зеленский: Я готов отправиться в Белый дом.

Трамп: Я знаю. Да. Это... это... Белый дом — особенное место, и это тоже. Надеюсь, вам понравилось. Большое спасибо.

Зеленский: Большое спасибо.

Журналист: Сэр.

Журналист: Спасибо, сэр.

Зеленский: Большое спасибо.