Глава ЕК заявила о «хорошем прогрессе» после звонка Трампа и Зеленского

Разговор с лидерами Европы продлился час. Фон дер Ляйен заявила, что европейцы готовы сотрудничать с Украиной и США для закрепления прогресса

В результате видеоконференции президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского с европейскими лидерами был достигнут «хороший прогресс» в мирном урегулировании, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

«Достигнут хороший прогресс. Состоялся хороший часовой разговор с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и Европа готова продолжать сотрудничество с украинскими и американскими партнерами для закрепления достигнутого прогресса» — написала она.

Президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X также заявил, что беседа длилась больше часа. «Мы обсудили конкретные шаги по прекращению войны. Мы все стремимся к справедливому и прочному миру, — подчеркнул он.

Как добавил Стубб, помимо него, Трампа и Зеленского в разговоре участвовали лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, итальянский премьер Джорджа Мелони, президент Польги Кароль Навроцкий, премьер Норвегии Йонас Гар Стёре, генсек НАТО Марк Рютте и фон дер Ляйен.

О разговоре Трампа, Зеленского с лидерами с ЕС ранее сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Лидеры США и Украины встретились в Мар-а-Лаго, провели брифинг, закрытую встречу, — а после — созвонились с европейскими политиками.

По итогам встречи лидеры выступили на совместной пресс-конференции. Трамп оценил прогресс на переговорах в 95%. Американский президент также заявил, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности Украине. «Они ведь уже рядом. Но мы будем помогать Европе на 100%, так же, как они помогали бы нам», — сказал Трамп.

Зеленский назвал вопрос гарантий «ключевым этапом на пути к достижению прочного мира». Он добавил, что Европа и Украина продолжат работу над этим вопросом и встретятся «в ближайшие недели», чтобы «завершить все обсуждавшиеся вопросы».

27 декабря, перед встречей с Трампом Зеленский уже проводил переговоры с главами Франции, Германии, Италии, Польши и генеральным секретарем НАТО.