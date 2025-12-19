В Раде усомнились в шансах Зеленского «продать» вывод ВСУ из Донбасса

Парламент вряд ли поддержит такое решение, поскольку оно будет воспринято как капитуляция, а Зеленскому может не хватить навыков, темперамента и желания говорить с не доверяющей ему элитой, говорят депутаты и бывший чиновник

Владимир Зеленский (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет «продать» соглашение об урегулировании, предусматривающее вывод украинских войск из Донбасса. Такое мнение выразили опрошенные Politico украинские депутаты — как от оппозиции, так и из правящей партии «Слуга народа».

Издание опрашивало парламентариев в течение нескольких месяцев. Депутаты выразили мнение, что украинский парламент вряд ли одобрит подобное предложение. «Я не вижу, чтобы парламент когда-либо принял что-либо подобное», — сказала оппозиционный депутат Александра Устинова. «Это будет воспринято как капитуляция», — говорит депутат от партии «Голос» Александра Устинова.

«Несмотря на усталость от войны, несмотря на все наши проблемы, я почти уверен, что не так уж много людей готовы заплатить любую цену, чтобы остановить войну», — согласился с ней представитель «Слуги народа», зампредседателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Черниев.

Бывший высокопоставленный украинский чиновник в беседе с Politico назвал и другую причину. «[Зеленскому] придется разговаривать с людьми, которых он ненавидит, среди политической и военной элиты, которые ему не доверяют. Ему придется заручиться их поддержкой, чтобы убедиться, что все они согласны с одним и тем же посылом и коллективно доказывают, что эта сделка — лучшее, чего мы можем добиться», — сказал он. Достичь политического консенсуса вокруг сделки, предполагающей территориальные уступки и вывод войск, будет непросто, считает собеседник издания.

Чиновник также усомнился в том, обладает ли Зеленский необходимыми навыками или темпераментом для формирования достаточно широкого политического консенсуса, особенно без уволенного экс-главы своего офиса Андрея Ермака.

Зеленскому, с его точки зрения, придется кардинально изменить свой стиль управления, а также отношение к правительству и парламенту. В противном случае для него будет практически невозможно добиться необходимого политического консенсуса, полагает источник.

В то же время Politico привела слова бывшей помощницы Зеленского, а сейчас — его критика Юлии Мендель, сказанные в интервью венгерским СМИ. По ее словам, многим украинцам сейчас сложно публично говорить о желании мира, поскольку это может быть неправильно истолковано.

«Любого, кто говорит о готовности уступить территории, могут заклеймить предателем. Любого, кто призывает к прекращению войны, могут обвинить в измене или сотрудничестве с Россией, хотя это не имеет ничего общего с сотрудничеством. Правда в том, что мы либо потеряем эту территорию сейчас, либо потеряем гораздо больше позже», — сказала она.

По данным Киевского международного института социологии, большинство украинцев не разделяют мнение, что Донбасс можно отдать в обмен на окончание конфликта. По словам исполнительного директора института Антона Грушецкого, более 70% граждан исключают вывод войск с контролируемых Украиной территорий и признание утраченных земель российскими. То же касается непредоставления Киеву надежных гарантий и сокращения численности армии.

При этом почти столько же граждан готовы принять сценарий с заморозкой линии фронта при условии получения Украиной гарантий безопасности и непризнания утраченных территорий частью России, заявил Грушецкий «РБК-Украина».