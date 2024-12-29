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FT рассказала о стремлении Трампа навязать Украине мир без гарантий

FT: Трамп стремится навязать Украине мир без гарантий безопасности

Избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации в январе будет стремиться навязать Украине мирное соглашение без гарантий безопасности, пишет Financial Times в статье «Как принцип «Америка прежде всего» изменит мир в 2025 году».

«Санкции против России смягчены, и [президента России Владимира] Путина приглашают на ужин в честь Дня Благодарения в Мар-а-Лаго», — пишет газета.

США под руководством Трампа готовят «новую большую сделку великой державы», отмечает FT.

Вашингтон «молчаливо» предоставит России и Китаю сферы влияния в своих регионах, сами Соединенные Штаты сконцентрируются на утверждении доминирования в своем регионе, оказывая давление на Мексику и Канаду и стремясь вернуть себе Панамский канал и получить контроль над Гренландией.

Возможная сделка с Китаем будет включать в себя ослабление ограничений и пошлин в отношении Пекина в обмен на закупки Китаем американских товаров и выгодные сделки для американских компаний, таких как Tesla Илона Маска. Трамп также откажется от защиты Тайваня, пишет издание.

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