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Военная операция на Украине ,  
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Шольц рассказал о диалоге с Трампом по Украине

Шольц заявил, что может провести еще один разговор с Путиным
Сюжет
Военная операция на Украине
Шольц и Трамп согласились, что США и Европа должны тесно координировать действия по вопросу мирного урегулирования, рассказал канцлер. Шольц также заявил, что не против вновь пообщаться с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, считает прекращение конфликта на Украине возможным только в том случае, если последняя будет сильной в военном плане. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью T-Online.

В ответ на вопрос, боится ли канцлер, что «Трамп откажется от Украины», Шольц заявил, что тот хочет закончить конфликт.

«У меня такое впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что этого можно достичь только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении», — сказал он.

Шольц рассказал, что по итогам двух разговоров после выборов в США он и Трамп согласились, что Вашингтон и Брюссель должны тесно координировать свои действия в вопросах, связанных с мирным урегулированием.

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Политика
Олаф Шольц

Германия, по словам немецкого канцлера, будет играть важную роль в вопросе предоставления гарантий безопасности Украине. Он подтвердил свой отказ отправлять немецких солдат в зону боевых действий.

Шольц также отметил, что хотел бы повторно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным по телефону: в ноябре политики созвонились впервые почти за два года. Шольц объяснил свои слова тем, что для прояснения позиций недостаточно одного или двух разговоров.

Трамп в ходе предвыборной гонки не раз заявлял, что способен завершить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, в том числе за 24 часа. После избрания он сообщил, что активно работает над урегулированием, и завершит боевые действия, «если сможет».

Избранный президент неоднократно критиковал высокие расходы действующей администрации США на помощь Украине. Однако в начале декабря Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ходом переговоров между США и их западными союзниками, сообщила, что Трамп пересмотрел свою позицию по поводу военной помощи Киеву и намерен продолжить поставки оружия на Украину. Однако, как пишет The Washington Post, Трамп дал понять европейским союзникам, что Вашингтон собирается сократить помощь Украине.

Инаугурация Трампа должна состояться 20 января.

Россия осуждает любую военную помощь Киеву. У Москвы нет иллюзий насчет перемен в украинском конфликте в связи со сменой президентских администраций в США, говорил глава российского МИДа Сергей Лавров.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Олаф Шольц Украина Военная операция на Украине
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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