Орбан предложил сохранить транзит через Украину, сменив собственника газа

Договор на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Власти Украины ранее публично объявили об отказе продлевать соглашение, однако, по словам Орбана, переговоры все еще продолжаются

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Венгрия заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину и ведет об этом переговоры с обеими странами, предлагая вариант перехода газа в венгерскую собственность уже на российско-украинской границе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции.

«Мы не отказываемся от планов получать энергию через территорию Украины, ведем переговоры и с Россией, и с Украиной. В следующем году тоже будем вести переговоры. Мы хотим провернуть такой трюк: что если газ, заходя на территорию Украины, уже считался бы не российским, а был бы в собственности покупателя. То есть, когда переходит на территорию Украины, это уже не российский, а венгерский газ. Согласятся ли на это украинцы и русские, об этом идут переговоры, но сами мы от этого ни в коем случае не откажемся», — сказал Орбан (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что Венгрия заинтересована в продолжении украинского транзита, поскольку «если ты получаешь энергию только по одной трубопроводной системе, ты всегда беспомощен».

Истекающий договор на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в конце 2019 года. Тогда Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять лет.

По условиям контракта «Газпром» гарантировал прокачку суммарно не менее 225 млрд куб. м природного газа — 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021–2024-м. На эти объемы распространялось правило ship-or-pay («качай или плати»), а «Нафтогаз» бронировал соответствующие мощности у компании «Оператор ГТС Украины». Размер транзитного тарифа не оглашался, но украинский президент Владимир Зеленский оценивал суммарный доход как минимум в $7 млрд, то есть около $31 за 1 тыс. куб. м.

В октябре украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина не станет продлевать транзитный договор после 2024 года. «Наша позиция полностью открыта: мы готовимся к нулевому транзиту с 1 января», — также заявил на прошлой неделе украинский министр энергетики Герман Галущенко.

Москва, в отличие от Киева, готова продолжать транзит через украинскую территорию, говорил в сентябре президент Владимир Путин. Однако уже 19 декабря он сообщил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет, поскольку украинская сторона отказалась от соответствующего соглашения. «Этого [транзитного] контракта не будет уже, все ясно, но, значит, хорошо, мы переживем, «Газпром» это переживет», — сказал Путин.

Транзит через Украину остается единственным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в страны Западной и Центральной Европы. «Газпром» также поставляет газ по «Турецкому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Поставки по газопроводу Ямал — Европа остановлены в 2022 году на фоне взаимных ограничений со стороны Польши и России. Прокачка по «Северному потоку» невозможна после подрыва обеих веток в сентябре 2022 года. Тогда же была повреждена одна ветка «Северного потока-2», использование которого при этом ограничено антироссийскими санкциями. По украинскому маршруту газ «Газпрома» напрямую поступает в Молдавию и Словакию, из которой дальше идет в Австрию, на один из крупнейших европейских газовых хабов в Баумгартене, а затем частично в соседние Венгрию и Италию.