Сколько ядерного оружия у КНДР и при каких условиях она его использует

В 2023 году Пхеньнян провел три пуска межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18. О наличии у нее ядерного оружия КНДР заявила 18 лет назад. О том, каким ядерным арсеналом она располагает сейчас, — в материале РБК

Фото: Reuters

В чем суть ядерной доктрины КНДР

Первый закон о ядерной политике КНДР — «Об укреплении статуса самообороняющегося ядерного государства» — был принят в 2013 году; согласно его положениям, республика применит ядерное оружие только для «отражения [атаки] и нанесения ответного удара, если другое враждебное ядерное государство вторгнется или нападет», — то есть ядерное оружие должно служить для сдерживания и отражения агрессии. В законе также говорится, что северокорейский ядерный арсенал создан как ответ на «постоянно усиливающуюся враждебную политику Соединенных Штатов и ядерную угрозу» и что его будут наращивать и дальше.

«Корейская Народно-Демократическая Республика — гордое ядерное государство, которое может одним ударом победить любую силу вторжения, твердо защищать социалистическую систему и твердо гарантировать счастливую жизнь своему народу», — утверждается в документе. И хотя речь идет именно об ответном ударе, указали эксперты «Бюллетеня ученых-атомщиков» в 2022 году, этот подход нельзя назвать политикой неприменения ядерного оружия первым: глава КНДР Ким Чен Ын уже после принятия закона неоднократно заявлял, что применит ядерное оружие, если «какие-либо силы посягнут на безопасность» республики.

В сентябре 2022 года Верховное народное собрание (парламент КНДР) приняло закон «О политике КНДР в отношении ядерных вооруженных сил», который уточнил положения документа 2013 года. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), обновленный вариант доктрины отражает «самостоятельное решение правительства сделать статус нашего государства как ответственного ядерного государства <…> необратимым». В преамбуле к закону сказано, что республика «выступает против всяких форм войны, включая ядерную, и стремится к строительству мирной планеты, где осуществлена международная справедливость». Основная миссия ядерного вооружения — «дать враждебным силам точно осознать, что военная конфронтация с КНДР принесет гибель, и воздержаться от попыток к агрессии и наступлению, в результате чего сдержать войну». В документе перечислено пять условий, при которых Пхеньян использует ядерное оружие.

Если республику атакуют с применением ядерного оружия или другого вида оружия массового уничтожения (ОМУ) — биологического или химического — или руководство республики сочтет такое нападение неизбежным.

Если враждебные силы атакуют руководство страны и структуры командования ядерными вооруженными силами с помощью ядерных или неядерных сил — или руководство республики сочтет такое нападение неизбежным.

Если будет совершена «смертельная военная атака» на стратегические объекты — или руководство республики сочтет такое нападение неизбежным.

Если возникнет необходимость предотвратить расширение или затягивание войны, взять инициативу в боевых действиях.

Если возникнут другие обстоятельства, которые вызовут «катастрофический кризис для существования страны, безопасности жизни народа», на который можно реагировать только с помощью ядерного оружия.

Год спустя была принята поправка к Конституции КНДР, которая закрепила политику использования ядерных сил. Как говорится в сообщении ЦТАК, это позволит «необычайно укреплять государственную обороноспособность, включающую в себя ядерные вооруженные силы», упрочить «системную и юридическую основу обеспечения безопасности и защиты государственных интересов» и ускорить «всестороннее развитие социализма нашего образца».

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Кроме того, в декабре 2022 года Центральный комитет Трудовой партии Кореи указал, что теперь, «когда южнокорейские марионеточные силы, назвавшие КНДР «главной армией» и открыто трубящие о «подготовке к войне», взяли на себя роль нашего несомненного врага», стране необходимо массово производить тактическое ядерное оружие. По оценке «Бюллетеня», это оружие должно поражать цели в Южной Корее и Японии. На заседании ЦК Трудовой партии Кореи также было заявлено, что Пхеньян будет разрабатывать «еще одну систему межконтинентальных баллистических ракет», основная задача которой — «быстрый ядерный контрудар».

История развития ядерной программы КНДР Старт северокорейской ядерной программы относят к середине 1950 годов. Тогда КНДР подписала соглашения о сотрудничестве в области мирного атома с СССР и Китаем и построила в уезде Йонбён (центральная часть страны) Ядерный научно-исследовательский центр. В 1974 году Пхеньян стал членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), получив доступ к материалам на тему ядерной энергетики, в 1985-м страна подписала Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а в 1992-м заключил с МАГАТЭ соглашение о гарантиях, которое дает агентству доступ к ядерным объектам страны. Тогда же КНДР и Республика Корея подписали Совместную декларацию о безъядерном статусе Корейского полуострова — к 1991 году из Южной Кореи полностью вывезли американское ядерное оружие. В 1993 году после того, как годом ранее МАГАТЭ обнаружило, что Пхеньян производит больше плутония, чем утверждал, и потребовало провести дополнительные инспекции в двух хранилищах в Йонбёне, КНДР начала процедуру выхода из ДНЯО, а в 1994-м вышла из МАГАТЭ. Кризис урегулировали в том же году — в Женеве США и Северная Корея подписали рамочное соглашение, согласно которому Пхеньян останавливал развитие своей атомной энергетики, снова вошел в соглашение о гарантиях с МАГАТЭ и приостанавливал выход из ДНЯО. США в ответ обещали построить в КНДР два реактора на легкой воде и поставлять для их работы мазут. Для выполнения договора была создана Организации развития энергетики на Корейском полуострове (Korean Peninsula Energy Development Organization — KEDO), куда вошли Евросоюз, США, Южная Корея и Япония. Из-за разногласий между Пхеньяном и Вашингтоном КНДР продолжила тайно развивать ядерную программу, а строительство реакторов продвигалось медленнее, чем договаривались, — работа в рамках соглашения зашла в тупик. В 2002 году КНДР заявила о возобновлении своей ядерной программы, а в 2003-м — об окончательном выходе из ДНЯО и соглашения с МАГАТЭ. В 2005 году Пхеньян заявил о наличии у него ядерного оружия, которое предназначено «исключительно для самообороны и сдерживания». После того как в 2006-м он провел первое ядерное испытание, Совет Безопасности ООН ввел в отношении КНДР первые санкции (в дальнейшем он расширял их еще пять раз). В 2012 году в Конституции республики внесли поправку о том, что КНДР — это ядерная держава.

Сколько и каких ракет имеет КНДР

По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), на январь 2023 года в арсенале КНДР находилось около 30 ядерных боеголовок — большинство из них, вероятно, размещено на одноступенчатых ракетах и обладает мощностью от 10 до 20 килотонн. Однако у республики может быть достаточно расщепляющегося материала, чтобы получить от 50 до 70 таких боеголовок. Аналитики предполагают, что к началу 2030-х число потенциальных зарядов вырастет до 80–90, а скорость производства новых боеголовок составит до шести в год.

Эксперты подчеркивают: ядерная программа КНДР крайне непрозрачна, а потому их оценки приблизительны (это касается головок и ракет, которые могут их нести). В своих подсчетах SIPRI опирался на ресурсы за пределами КНДР — спутниковые снимки, доклады и заявления американского и южнокорейского правительств (которые также могут быть предвзятыми) и исследования коллег, которые занимаются Корейским полуостровом.

У КНДР более десяти типов ракет, которые, по оценке SIPRI, могли бы нести ядерный заряд, хотя сказать наверняка, какие из них адаптированы под такие боеголовки, сложно. Также часть этих разработок может быть заменена. Речь идет о ракетах наземного и морского базирования различной дальности.

К ракетам малой (меньшей) дальности можно отнести:

Hwasong-5 и Hwasong-6 . Эти жидкостные ракеты построены с опорой на советскую одноступенчатую Р-17. Впервые их представили в 1984 и 1990 годах, их дальность — 300 и 500 км соответственно.

и . Эти жидкостные ракеты построены с опорой на советскую одноступенчатую Р-17. Впервые их представили в 1984 и 1990 годах, их дальность — 300 и 500 км соответственно. Несколько вариантов новой ракеты Hwasong-11 (KN23/KN24/KN25), также известной как KN-02 Toksa. Эта твердотопливная ракета — северокорейская модификация советской «Точки», которая имеет двойное назначение. Ее максимальная дальность — 800 км. С 2019 по 2023 год прошло около 50 ее запусков. Пхеньян испытывает железнодорожные пусковые установки для нее — поскольку в КНДР много железных дорог, такие установки позволят быстро перемещать ракеты и повысят их выживаемость.

При развитии части своих тактических ракет КНДР опиралась на советские разработки. Так, в основе ракет Hwasong-5 (на фото) и Hwasong-6 — советская Р-17 оперативно-тактического комплекса «Эльбрус» (Фото: KCNA) Hwasong-11, или KN-02 Toksa, с дальностью до 800 км сделана на основе советской «Точки» — ракеты, которая может нести как обычную, так и ядерную боеголовку (Фото: KCNA) Северокорейские ракеты средней дальности могут преодолевать расстояние до 2 тыс. км. Это значит, что они могут поражать цели на территории Южной Кореи и Японии. На фото: Pukguksong-2 (Фото: KCNA) Северная Корея разработала как минимум две крылатые ракеты наземного базирования, которые могут нести ядерное оружие: Hwasal-1 и Hwasal-2 (на фото). В общей сложности их испытали восемь раз (Фото: KCNA) КНДР также разрабатывает ракеты, которые можно запускать с подводных лодок. Среди них эксперты выделяют Pukguksong-3 (на фото) и некую баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ) «нового типа» (Фото: KCNA) Особый акцент КНДР делает на развитии межконтинентальных баллистических ракет, которые могли бы нанести «быстрый ядерный контрудар». В этой категории эксперты выделяют Hwasong-15 (на фото) и Hwasong-17 с дальностью 13 тыс. км и 15 тыс. км соответственно (Фото: KCNA) Hwasong-17 (Фото: Lee Jae-Won / AFLO / Global Look Press) В 2023 году Пхеньян трижды испытал МБР Hwasong-18 с предполагаемой дальностью 15 тыс. км. Последний запуск состоялся в декабре (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

К ракетам средней дальности эксперты относят жидкостную Hwasong-7 (другие названия — Nodong/Rodong), Hwasong-9 и твердотопливную Pukguksong-2. Все они могут преодолевать расстояние от 1 тыс. до 1,2 тыс. км, то есть поражать любые цели в Южной Корее и Японии. КНДР также разработала два типа крылатых ракет наземного базирования — Hwasal-1 и Hwasal-2; к концу 2022 года они совершили восемь испытательных полетов, имеют дальность от 1,5 тыс. до 2 тыс. км.

Наряду с наземными Пхеньян разрабатывает баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) — все они относятся к типу Pukguksong и предназначены для субмарин типа Sinpo. Здесь SIPRI выделяет ракеты Pukguksong-3 дальностью от 1,9 тыс. до 2,5 тыс. км и некую «БРПЛ нового типа» дальностью до 600 км.

Ключевой вопрос, касающийся северокорейского ядерного арсенала, — удалось ли КНДР разработать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), которые могли бы долететь до США. SIPRI приводит четыре типа МБР наземного базирования, которые демонстрировал Пхеньян: Hwasong-13, Hwasong-14, Hwasong-15 и Hwasong-17. От первых двух КНДР, вероятно, отказалась, так что остается две потенциальные МБР.

Двухступенчатая жидкостная Hwasong-15 была впервые запущена в 2017 году, ее максимальная дальность, предположительно, — более 13 тыс. км, но не исключено, что с ядерной боеголовкой этот показатель будет гораздо меньше. Двухступенчатая жидкостная Hwasong-17 находится на этапе разработки. Впервые ее макет показали на военном параде в 2020 году, а в марте 2022 года Пхеньян сообщил об успешном запуске. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что это испытание провалилось, а успешное, которое прошло спустя неделю, было на самом деле полетом Hwasong-15. Второй запуск Hwasong-17 состоялся в ноябре того же года и прошел удачно: по данным Сеула, ракета достигла высоты 6,1 тыс. км, а ее головная часть упала в заданном районе Японского моря на расстоянии 1 тыс. км от места пуска. Максимальная дальность этой ракеты — 15 тыс. км.

Предполагается, что Hwasong-17 сможет доставить одну крупную боеголовку и несколько поменьше до территории США, однако чтобы гарантировать это, потребуется еще несколько лет сложных проверок и тестирований, предположили эксперты «Бюллетеня ученых-атомщиков» в 2022 году. Они обратили внимание на то, что, несмотря на значительный прогресс в развитии программ МБР, Пхеньян пока так и не продемонстрировал головную часть, которая бы эффективно защищала боеголовки, когда ракета проходит сквозь атмосферу; также по-прежнему неясно, насколько эффективно ракета, головная часть и боеголовка сработают в случае реального удара.

В 2023 году КНДР трижды запустила твердотопливную мобильную ракету Hwasong-18 (ее ни SIPRI, ни «Бюллетень» не упоминают) — последний пуск состоялся в декабре. Ее дальность также может составлять до 15 тыс. км. Как отмечает портал 38 North, первые два испытания были опытно-конструкторскими, а третье — приемочным, и теперь КНДР считает эту систему оперативно развернутой. «Развертывание системы через восемь месяцев после ее первого летного испытания и всего после двух опытно-конструкторских летных испытаний необычно для других стран, владеющих ракетами, но вполне характерно для северокорейской практики», — отмечает издание.

Хронология ядерных испытаний КНДР Северная Корея не участвует в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Она начала свои тестовые взрывы вскоре после того, как объявила, что у нее есть ядерное оружие. По состоянию на конец 2023 года она провела шесть испытаний — все подземные, в основном на полигоне Пунгери (север страны). Октябрь 2006 года — по оценке США, мощность взрыва составила менее одной килотонны, что в сотни раз меньше, чем мощности в распоряжении других ядерных стран.

Май 2009-го — этот взрыв был несколько сильнее, что дало американской разведке основание предположить, что мощность северокорейского ядерного оружия составляет несколько килотонн, пишет «Бюллетень ученых-атомщиков».

Февраль 2013-го — американо-норвежская сейсмическая группа NORSOR, которая мониторит землетрясения и ядерные взрывы, оценила взрыв в 10 килотонн.

Январь и сентябрь 2016-го — в этом году КНДР провела два ядерных испытания. Первое она назвала взрывом водородной бомбы, хотя, по оценке США, мощность взрыва не соответствует термоядерному устройству. Мощность второго была около 10–15 килотонн, пишет «Бюллетень».

Сентябрь 2017-го — мощность шестого взрыва составила примерно 100 килотонн. Это, пишет «Бюллетень», свидетельствует, что КНДР смогла создать термоядерное устройство.

В 2018 году КНДР ввела односторонний мораторий на испытание ядерных зарядов и межконтинентальных баллистических ракет и заявила, что готова со временем вообще отказаться от ядерного оружия. Это произошло на фоне жесткой политики администрации Дональда Трампа и новых санкций в отношении республики, которые в 2017 году с подачи США ввел Совет Безопасности ООН.

Как писал в 2018 году профессор Университета Кукмин (Сеул) Андрей Ланьков, заявления Пхеньяна не следует воспринимать слишком всерьез — они были сделаны, «чтобы выиграть время и смягчить ту беспрецедентно сложную ситуацию, с которой Северная Корея столкнулась после появления фактически единого фронта США и Китая». КНР, которая обычно не поддерживала санкции, с приходом Трампа к власти на какое-то время свою позицию изменила — так, она поддержала новый пакет ограничений, который ввел Совбез ООН в 2017 году. Однако с началом торговой войны с США Пекин вернулся к своему прежнему подходу.

В 2020 году Пхеньян от моратория отказался, фактически же он был прекращен в 2022 году с испытаниями Hwasong-17.