Какое ядерное оружие есть у Индии и Пакистана и зачем оно им

Из чего состоят арсеналы Нью-Дели и Исламабада и при каких условиях они могут их применить

Зачем Индии и Пакистану ядерное оружие и как они наращивают его запасы Из чего состоят арсеналы Нью-Дели и Исламабада и при каких условиях они могут их применить

Индия и Пакистан постепенно наращивают свои ядерные вооружения. Их дальность и мощность меньше, чем у КНР, России и США. Но эксперты все равно считают этот регион «одной из самых тревожных ядерных горячих точек на планете»

Ракета Abdali (Hatf-2) (Фото: Faisal Mahmood / Reuters)

Индия и Пакистан провели свои первые ядерные испытания уже после того, как в 1970 году вступил в силу основополагающий Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и потому формально принадлежат к государствам, которым обладать такими вооружениями запрещено. При этом ядерное оружие нужно им в первую очередь для того, чтобы сдерживать друг друга.

Индия провела свой первый тестовый взрыв в 1974 году — это испытание с кодовым названием «Улыбающийся Будда» в Нью-Дели охарактеризовали как мирный ядерный взрыв, у которого нет военных целей; а использованные при этом технологии и устройства можно использовать, например, при решении промышленных задач (разработка месторождений, строительство каналов). Пакистан провел свое первое испытание в 1998 году — уже после того, как был принят Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ); всего в том году Дели и Исламабад провели по два тестовых взрыва, после чего ввели односторонние моратории на такие испытания. Ни в ДНЯО, ни в ДВЗЯИ эти страны не участвуют.

Глава проекта ядерной информации Федерации американских ученых (Federation of American Scientists — FAS) Ганс Кристенсен и старший научный сотрудник FAS Мэтт Корда, которые составляют обзоры арсеналов всех девяти ядерных держав для «Бюллетеня ученых-атомщиков» и Стокгольмского международного института исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI), называют Индию и Пакистан одними из самых непрозрачных стран по части ядерного оружия — их власти не публикуют информацию на этот счет и крайне редко делают публичные заявления на эту тему. Поэтому эксперты опираются на спутниковые снимки, парламентские запросы, бюджетные документы этих стран, снимки с военных парадов и информацию, почерпнутую из частных разговоров с военными; при этом эксперты подчеркивают, что их оценки весьма приблизительны.

«Из-за напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном этот регион представляет одну из самых тревожных ядерных горячих точек на планете», — пишут эксперты и упоминают несколько вооруженных столкновений между ними в последние годы. Например, в феврале 2019 года индийские военные самолеты пересекли линию контроля в Кашмире (де-факто граница между Индией и Пакистаном) и нанесли удар по городу Балакот, где, по оценке Нью-Дели, находился лагерь подготовки террористов. Так Индия ответила на имевший место за две недели до этого теракт в Кашмире, который устроил пакистанский взрывник-смертник и в результате которого погибли несколько десятков индийских полицейских. Удар по Балакоту стал первым случаем пересечения индийскими военно-воздушными силами линии контроля после того, как Индия и Пакистан стали обладать ядерным оружием.

В ноябре 2020 года последовали взаимные артиллерийские обстрелы в зоне линии контроля, а в марте 2022 года Индия запустила по Пакистану сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos, которая нанесла ущерб объектам гражданской инфраструктуры. Позже в индийском Минобороны заявили, что пуск произошел случайно, в ходе планового технического обслуживания, — из-за неисправности оборудования. По оценке экспертов, если бы такой случайный запуск совпал с периодом повышенной напряженности между странами, «не исключено, что инцидент мог бы перерасти в очень опасную фазу».

При каких условиях Индия может применить ядерное оружие

В 1998 году Индия, после своих двух последних ядерных испытаний, приняла политику неприменения ядерного оружия первой. «Главная цель индийского ядерного оружия состоит в том, чтобы сдерживать применение и угрозу применения ядерного оружия <…> против Индии и ее вооруженных сил. Индия не будет первой, кто нанесет ядерный удар, но ответит карательным возмездием, если сдерживание потерпит неудачу», — говорится в проекте отчета Консультативного совета по национальной безопасности по индийской ядерной доктрине, опубликованном в 1999 году.

В дальнейшем Нью-Дели уточнил свою ядерную доктрину. В 2003 году индийский МИД опубликовал ее обновленные положения — в них, в частности, утверждалось, что Индия не применит ядерное оружия против стран, у которых такого оружия нет; при этом в случае нападения на нее или на ее войска с применением других видов оружия массового поражения (биологического или химического) Индия оставляет за собой право нанести ответный ядерный удар. В том же документе Нью-Дели заявил о том, что он привержен цели построить «мир, свободный от ядерного оружия», через глобальное, верифицируемое и недискриминационное ядерное разоружение.

SIPRI отмечает: в последние годы есть подозрения, что Индия может отойти от своей политики неприменения ядерного оружия первой. Основания для этого — свидетельства того, что некоторые части ее ядерного арсенала находятся в состоянии гораздо более высокой боеготовности, чем предполагалось ранее.

Ограниченная дальность индийских вооружений до начала 2010-х давала основания говорить, что их единственная задача — сдерживать Пакистан. Однако, пишут эксперты, разработка средств большего радиуса действия, которые могут достигать Китая, показывает, что в планах Дели — сдерживание и Пекина. У Индии и КНР также есть пограничные споры, и в последние годы между ними случались вооруженные столкновения. Одно из последних произошло в декабре 2022 года вдоль линии фактического контроля (Line of Actual Control — LAC) в округе Таванг на западе индийского штата Аруначал-Прадеш; тогда несколько военнослужащих с обеих сторон получили легкие ранения. Крупнейшим же стало противостояние 2020 года, которое продлилось с мая по сентябрь, в спорном районе Аксайчин на границе Индии, Пакистана и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Этот конфликт начался после столкновений патрулей.

О том, что Китай теперь также в фокусе индийского ядерного сдерживания, свидетельствуют и заявления индийских властей. Так, в 2021 году начальник штаба обороны Индии Бипин Рават заявил, что КНР стала самой большой угрозой безопасности страны. По его словам, разрешить пограничный спор Нью-Дели и Пекину мешают отсутствие «доверия» и растущая «подозрительность».

Ядерная триада — это три компонента стратегических вооруженных сил, оснащенных ядерным оружием. Наземный — мобильные и стационарные (шахты) пусковые установки для межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Морской — подводные лодки с баллистическими ракетами (БРПЛ — баллистические ракеты подводных лодок).

Воздушный — бомбардировщики, которые могут нести ядерные бомбы или крылатые ракеты с ядерной боеголовкой. На сегодня всеми тремя компонентами обладают три страны: Китай, Россия и США.

Какое ядерное оружие есть у Индии

По подсчетам SIPRI, в январе 2023 года в арсенале Индии было 164 ядерных боезаряда; страна имеет способные нести их ракеты наземного базирования, ПЛАРБ (подводная лодка атомная с ракетами баллистическими) и самолеты. При этом ее ядерная триада не является стратегической из-за ограниченной мощности зарядов.

В распоряжении Нью-Дели четыре типа баллистических ракет наземного базирования. Prithvi-II — одноступенчатая жидкостная ракета на мобильной пусковой установке, впервые развернутая в 2003 году. Ее предполагаемая дальность — от 250 до 350 км, она может нести боезаряд мощностью 12 килотонн. Одноступенчатая твердотопливная Agni-I, развернутая с 2007 года, может доставлять боеголовку мощностью от 10 до 40 килотонн на расстояние примерно в 700 км.

Дальше идут ракеты средней дальности — двухступенчатые Agni-II и Agni-III, развернутые в 2011 и 2018 годах, с дальностью 2 тыс. км и 3,2 тыс. км соответственно. Он также несут по одному боезаряду мощностью от 10 до 40 килотонн (это стандартная мощность боеголовок всего семейства ракет Agni). Индия разрабатывает двухступенчатую твердотопливную ракету Agni-IV дальностью в 3,5 тыс. км — в 2022 году Минобороны сообщило об ее успешном испытании. В разработке также находится трехступенчатая Agni-V дальностью 5 тыс. км (в 2022 году ее запустили в девятый раз) и Agni-VI, которая, предположительно, сможет нести несколько боезарядов и быть межконтинентальной.

Prithvi-II — одноступенчатая жидкостная ракета на мобильной пусковой установке, рассчитанная на запуск снаряда на расстояние до 350 км (Фото: Ministry of Defence, Government of India) Одноступенчатая твердотопливная Agni-I развернута с 2007 года. Она может доставлять боеголовку мощностью от 10 до 40 кт на расстояние до 700 км (Фото: wikipedia.org) Двухступенчатая баллистическая ракета Agni-II находится на вооружении с 2011 года, ее дальность — 2 тыс. км. На фото: Agni-II во время репетиции парада ко Дню республики 24 января 2002 года (Фото: Sondeep Shankar / Getty Images) Двухступенчатая баллистическая ракета Agni-III развернута с 2018 года. Она может преодолевать расстояние до 3,2 тыс. км (Фото: B. M. Meena for Ministry of Defence, Government of India) Дальнейшие модификации ракеты Agni могут преодолевать более дальние расстояния. По оценке экспертов, это может говорить о том, что Индия хочет сдерживать не только Пакистан, но и Китай. На фото: ракета Agni-IV (Фото: Ministry of Defence, Government of India) Ракета Agni-V (Фото: Ministry of Defence, Government of India)

Нью-Дели также развивает новые ракеты средней и меньшей дальности — ядерную Agni-P с дальностью от 1 тыс. до 2 тыс. км и обычную Pralay (с санскрита — «разрушение») с такими же характеристиками. По оценке экспертов, отказ от концепции ракеты двойного назначения, способной нести как обычное, так и ядерное вооружение, поможет избежать недопонимания в случае конфликта и может предотвратить его перерастание в ядерное столкновение.

Индийский морской компонент — два корабля класса Sukanya (Subhadra и Suvarna) и одна ПЛАРБ INS Arihant — суммарно они могут нести до 14 ядерных ракет. Корабли могут нести по две ракеты Dhanush (это морской вариант ракеты Prithvi-III), которые способны доставлять боезаряды мощностью 12 килотонн на расстояние 400 км. Субмарина же может нести баллистические ракеты K-15 (другие названия — B-05 и Sagarika) дальностью 700 км и мощностью 12 килотонн.

Ядерное оружие способны нести два корабля класса Sukanya и одна подлодка INS Arihant. На фото: INS Sujata (P56) (Фото: Indian Navy) Корабли несут по две ракеты Dhanush. Это морская версия ракет Prithvi-III. Они могут лететь на расстояние до 400 км. На фото: парад в Нью-Дели во время Дня республики, 26 января 2008 года (Фото: B Mathur / Reuters) В планах Индии построить флот из четырех-шести атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ). На фото: премьер-министр Нарендра Моди выступает перед экипажем подводной лодки Arihant, поздравляя с завершением первого боевого патрулирования, 2018 год (Фото: Narendra Modi via Global Look Press)

В планах Нью-Дели построить флот, куда бы вошло от четырех до шести ПЛАРБ. Вторая такая субмарина — INS Arighat — проходила испытания в 2022 году; третья, известная как S4, была спущена на воду в 2021 году, сейчас ее статус неизвестен. Нью-Дели также разрабатывает двухступенчатую баллистическую ракету K-4, у которой те же характеристики, что у Agni-III, и которую будут размещать на субмаринах; к 2023 году прошло шесть ее испытаний.

Воздушный компонент — истребители-бомбардировщики — это первая и ключевая ударная сила в индийском ядерном арсенале. У Дели есть три типа таких самолетов, всего их 84 (речь о тех, что могут быть в ядерном оснащении). Первый — многоцелевой французский истребитель Mirage 2000H, разработанный в 1970-е годы; «домашнюю» версию Mirage 2000N Париж использовал в качестве ядерного носителя на протяжении 30 лет, вплоть до ее вывода из эксплуатации в 2018 году. На вооружении Индии Mirage 2000H стоит с 1985 года, на сегодня у Индии 32 такие машины; сейчас Нью-Дели проводит их модернизацию, в его планах — закупить старые самолеты у Франции, чтобы использовать их отдельные части для продления срока службы своих самолетов. Дальность полета Mirage 2000H — 1,85 тыс. км, он может нести бомбы мощностью 12 килотонн.

Французские самолеты Mirage 2000H находятся на вооружении индийской армии с середины 1980-х. В 2018 году Франция вывела их из эксплуатации, и Дели планирует закупать эти машины, чтобы, разобрав их на запчасти, продлить срок службы своих самолетов. На фото: посетители фотографируются у истребителя Mirage 2000 на международной авиакосмической выставке Aero India 2023, 14 февраля 2023 года (Фото: Марина Лысцева / ТАСС) Британско-французские истребители Jaguar IS также находятся на вооружении с середины 1980-х. Дели постепенно выводит их из эксплуатации (Фото: wikipedia.org) В 2022 году Франция поставила Индии 36 самолетов Rafale. Не исключено, что их приспособят для доставки ядерного оружия (Фото: Adnan Abidi / Reuters)

Второй тип — британо-французский истребитель-бомбардировщик Jaguar IS. Он стоит на вооружении Индии с 1981 года, дальность его полета — 1,6 тыс. км, также может доставлять 12-килотонные бомбы (одна бомба на один самолет). Их у Индии 16 штук. По оценке экспертов, эти самолеты из-за их устаревания скоро выведут из эксплуатации; не исключено, что это процесс уже идет.

Третий тип самолетов — французский многоцелевой истребитель Rafale дальностью 2 тыс. км. О поставке 36 этих машин Дели и Париж договорились в 2016 году — Франция использовала их для ядерных миссий, и вполне возможно, то же сделает и Индия. Все 36 самолетов были поставлены к 2022 году.

Какой ядерной доктрины придерживается Пакистан

Пакистан придерживается идеи «надежного минимального сдерживания», которая подразумевает, что ядерное оружие нужно стране только для обороны и в ограниченном масштабе. Вместе с тем свою ядерную доктрину Исламабад характеризует как «сдерживание полного спектра». Концепцию неприменения ядерного оружия первым он не принимает.

В мае 2023 года советник Национального командования Пакистана Халид Кидвай выступил в Институте стратегических исследований (Исламабад) и прояснил, что значит «сдерживание полного спектра».

Во-первых, Пакистан имеет весь спектр ядерного оружия — стратегическое, оперативное и тактическое. Несущие его ракеты покрывают всю территорию соседа — «индийским стратегическим вооружениям негде спрятаться».

Во-вторых, ядерные боезаряды имеют широкий диапазон мощностей, а их число может сдержать «объявленную противником политику массированного возмездия». «Таким образом, «контрмассированное возмездие» Пакистана может быть столь же, если не более суровым», — отметил Кидвай.

В-третьих, Пакистан оставляет за собой свободу выбора в «богатой на цели Индии», несмотря на индийскую противоракетную оборону или имеющиеся у Нью-Дели российские С-400.

«Пакистанское сдерживание полного спектра будет и дальше обеспечивать мир и стратегическую стабильность в Южной Азии, — сказал тогда Халид Кидвай. — <…> Нелогичная логика гарантированного взаимного уничтожения будет столь же актуальной в Южной Азии, как и в Европе, и по ту сторону Атлантики».

Исламабад признает наличие у него тактического ядерного оружия. Это и развитие пакистанской ядерной программы очень беспокоит другие страны — в частности, США, которые опасаются, что политика Исламабада снижает порог применения ядерного оружия в конфликте с Индией, пишут эксперты в «Бюллетене ученых-атомщиков». В 2022 году президент США Джо Байден заявил, что Пакистан — это «одна из наиболее опасных стран в мире», поскольку у нее есть ядерное оружие, а сплоченности нет. Исламабад эту точку зрения раскритиковал и отверг.

Что входит в ядерный арсенал Пакистана

К началу 2023 года у Пакистана, по подсчетам SIPRI, было 170 ядерных боеголовок. Исламабад также развивает свою ядерную триаду из баллистических и крылатых ракет наземного базирования, крылатых ракет морского базирования и авиации. В ближайшие годы Пакистан, как и Индия, продолжит наращивать свои арсеналы, хотя и не очень понятно, какими темпами, отмечают эксперты. Аналитики обращают внимание на то, что в 2022 и 2023 годах Исламабад провел гораздо меньше ракетных запусков, чем раньше, — они связывают это с политической нестабильностью в стране (в середине 2022 года, в частности, был арестован премьер-министр Имран Хан).

Ракета Abdali (Hatf-2) имеет дальность 200 км, мощность ее боеголовки оценивается в диапазоне от 5 до 12 кт. Разработка ракеты заняла долгое время: первые летные испытания прошли в 1997 году, а финальные — в 2013-м, отмечается в «Бюллетене ученых-атомщиков». Может нести как ядерные, так и обычные заряды (Фото: Mian Khursheed / Reuters) Дальность ракеты наземного базирования Ghaznavi (Hatf-3) составляет 300 км. Ее испытания проводились в 2019-м, 2020-м и дважды в 2021 году. Малая дальность ракеты обусловливает оснащение ею военных объектов непосредственно вблизи границы с Индией, указано в «Бюллетене ученых-атомщиков» (Фото: Zhang Qi Authorized / Xinhua / Global Look Press) Власти республики утверждают, что ракета Shaheen-I/IA (Hatf-4) может поражать цели на расстоянии до 900 км. Была представлена на военном параде в честь Национального дня Пакистана в 2022 году, что указывает на ее потенциальное поступление на вооружение (Фото: Inter Services Public Relations / Xinhua / Global Look Press) Ракета мобильного базирования Shaheen-II (Hatf-6) может нести как обычные, так и ядерные боеголовки. Оценки ее дальности расходятся и варьируются в разных источниках от 1,5 тыс. до 2 тыс. км. Мощность ядерного заряда составляет до 40 кт (Фото: Reuters) Ghauri (Hatf-5) — ракета средней дальности, при разработке которой в качестве образца использовалась северокорейская ракета «Нодонг». Дальность Ghauri — 1250 км, это двухступенчатая ракета на жидком топливе (Фото: Inter Services Public Relations / Reuters) Nasr (Hatf-9) — пусковая установка для маломощного ядерного оружия ближнего действия. Дальность этой системы составляет всего 60 км. Имеет несколько пусковых труб. США включает Nasr (Hatf-9) в список развернутых систем с 2013 года, отмечается в «Бюллетене ученых-атомщиков» (Фото: Inter Services Public Relations / Zuma / Global Look Press) Оценки дальности крылатой ракеты двойного назначения Babur-1A GLCM (Hatf-7) расходятся: правительство Пакистана указывает 700 км, разведывательное сообщество США — 350 км (Фото: Reuters)

В январе 2023 года пакистанский наземный компонент насчитывал 126 ракет меньшей и средней дальности. В нем четыре типа твердотопливных мобильных баллистических ракет: десять Abdali (или Hatf-2) дальностью 200 км и мощностью от 5 до 12 килотонн; 16 ракет Ghaznavi (Hatf-3) дальностью 300 км и той же мощности; 16 ракет Shaheen-I и Shaheen-IA дальностью 750 км и 900 км соответственно (мощность та же); 24 ракеты Nasr (Hatf-9) дальностью 70 км и той же мощности.

Среди ракет средней дальности эксперты выделяют две: жидкостную мобильную Ghauri (Hatf-5) дальностью 1,25 тыс. км и мощностью от 10 до 40 килотонн (их у Исламабада 24 штуки) и двухступенчатую жидкостную мобильную Shaheen-II (Hatf-6), которая может доставлять на расстояние 2 тыс. км боезаряд той же мощности. В разработке находятся системы Ababeel с несколькими боезарядами на одной ракете дальностью 2,2 тыс. км, и Shaheen-III, которые смогут доставлять боеголовки мощностью от 10 до 40 килотонн на расстояние в 2,75 тыс. км. По оценке экспертов, последняя вполне может поразить всю территорию материковой Индии, однако она, вероятно, была разработана для более масштабных задач. Исламабад также разрабатывает наземную крылатую ракет Babur (Hatf-7) — в зависимости от модификации ее дальность составляет от 350 до 900 км; вполне вероятно, что она уже находится на вооружении.

Пакистан пытается развивать свой морской компонент. В его арсенале три дизель-электрических подлодки типа Agosta, построенных в 1970-е годы во Франции. На них Исламабад планирует размещать крылатые ракеты подводных лодок Babur-III; предполагаемая дальность — 450 км, мощность от 5 до 12 килотонн. Как только эти ракеты будут развернуты, можно будет говорить о том, что Пакистан создал свою ядерную триада, сопоставимую с индийской.

Военно-воздушные силы Пакистана обладают 36 французскими многоцелевыми истребителями Mirage III и Mirage V, которые могут нести ядерное оружие. Эти самолеты у страны с 1998 года; они могут доставлять бомбы мощностью от 5 до 12 килотонн на расстояние до 2,1 тыс. км. Пакистан также разрабатывает крылатые ракеты воздушного базирования Ra’ad, которые можно размещать на этих самолетах; в зависимости от модификации, их дальность составляет от 350 до 600 км. Последний тестовый полет Ra’ad-II состоялся в 2020 году, однако свидетельств о том, что эти ракеты были развернуты, нет.