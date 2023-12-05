Может ли космическая гонка двух Корей привести к военной эскалации Сеул вслед за Пхеньяном запустил свой первый спутник-шпион и новую твердотопливную ракету

Военное командование Южной Кореи приступило к разработке плана обороны Сеула в случае нападения КНДР, успешно запустив вслед за северным соседом первый спутник-шпион. О гонке вооружений на Корейском полуострове — в материале РБК

Запуск твердотопливной космической ракеты с побережья острова Чеджудо, Южная Корея, 4 декабря 2023 г. (Фото: Reuters)

5 декабря председатель Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея адмирал Ким Мён Су провел инспекцию оборонного командования Сеула и приказал разработать всеобъемлющие планы по обороне столицы Южной Кореи, уделbd особое внимание отслеживанию и уничтожению северокорейских дронов. Что стало причиной таких действий, разбирался РБК.

Как Южная Корея активизировала космическую программу

4 декабря Министерство обороны Республики Корея сообщило об удачном запуске твердотопливной ракеты космического назначения с побережья острова Чеджудо (Корейский пролив). Это испытание стало уже третьим по счету — предыдущие прошли в марте и декабре 2022 года. Ракета вывела в космос низкоорбитальный спутник наблюдения с радиолокатором с синтезированной апертурой (SAR) — первый подобный аппарат, полностью разработанный и изготовленный в Южной Корее.

А 1 декабря Южная Корея с помощью США запустила свой первый военный разведывательный спутник. На орбиту его вывела ракета Falcon 9 компании SpaceX, запуск был произведен с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Спутник будет облетать планету на высоте 400–600 км и способен обнаруживать объекты размером до 30 см.

Всего же в рамках проекта по созданию системы космической разведки, стоимость которого оценивается в 1,2 трлн вон ($918,2 млн), Южная Корея планирует к 2025 году вывести на орбиту пять разведывательных спутников, предназначенных прежде всего для отслеживания военной активности КНДР. В Сеуле считают, что эта система станет важным элементом стратегии по нанесению упреждающих ударов по ракетным и ядерным объектам КНДР, которая носит кодовое наименование Kill Chain и может быть реализована в случае, если Южная Корея получит достоверные данные о «неминуемом» ядерном ударе по своей территории.

Запущенный 4 декабря спутник — исключительно гражданского назначения, он будет собирать информацию об изменении климата, заверили в компании-производителе Hanwha Systems. Однако в будущем южнокорейские Министерство обороны планирует использовать твердотопливную ракету, которая вывела его на орбиту, для запуска военных разведывательных аппаратов.

Почему Сеул оказался в позиции догоняющего

Южнокорейские запуски последовали за аналогичными действиями КНДР. 14 ноября Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) сообщило о разработке и удачных испытаниях нового «сверхмощного» твердотопливного двигателя, предназначенного для баллистической ракеты средней дальности. А 21 ноября Пхеньян запустил в космос первый военный спутник-разведчик «Манригён-1». Согласно ЦТАК, 25–27 ноября аппарат сделал снимки Белого дома, Пентагона и нескольких американских баз, но сами фотографии опубликованы не были.

В Сеуле подозревают, что успеху северокорейского запуска могли способствовать российские технологии, о передаче которых лидеры двух стран, предположительно, договорились на космодроме Восточный в сентябре. Перед началом встречи президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что Москва поможет КНДР с космической программой, и именно по этой причине местом их с Ким Чен Ыном встречи был выбран космодром. В Кремле также сообщали, что Москва предложила отправить в космос северокорейского космонавта, однако о возможном сотрудничестве в области запусков спутников не сообщалось. Профильный онлайн-ресурс 38 North, действующий при вашингтонском исследовательском Центре имени Генри Стимсона, усомнился в том, что Россия могла бы поставить в КНДР необходимое оборудование и технологии в столь сжатые сроки.

Как бы то ни было, предыдущие попытки КНДР запустить военный спутник, предпринятые в мае и августе 2023 года, провалились. Южнокорейские военные смогли в июле выловить упавшие в море обломки ракеты и, проанализировав их, пришли к выводу, что аппарат совершенно непригоден для военной разведки из-за низкого качества получаемых изображений.

Космические силы США подтвердили, что запущенный в ноябре северокорейский спутник вышел на орбиту, однако ни в Сеуле, ни в Вашингтоне пока не смогли установить, действительно ли он установил связь с наземной станцией и передает снимки. Несмотря на сомнения в реальности угрозы со стороны северокорейского спутника, США и Южная Корея осудили его запуск и обвинили Пхеньян в нарушении санкций Совета Безопасности ООН (резолюции 1718 и 1874, принятые в 2006 и 2009 годах, предписывают северокорейским властям отказаться от дальнейшей разработки и запусков баллистических ракет).

Министерство обороны КНДР в ответ сообщило, что будет расценивать любые действия США и их союзников по противодействию работе спутника как объявление войны. В ведомстве также заявили о готовности «устранить живучесть» американских спутников, которые «ежедневно и ежечасно специально следят за главными стратегическими пунктами» Северной Кореи. А неназванный представитель Государственного главного управления по аэрокосмической технике КНДР упрекнул Вашингтон в двойных стандартах, потому что американские власти помогли Сеулу запустить военный спутник, но осудили аналогичный северокорейский запуск.

Даже если получаемые спутником «Манригён-1» изображения будут малопригодны для военных целей, сам факт его успешного запуска, да еще и на полторы недели раньше, чем это получилось у Южной Кореи, — важное достижение для Пхеньяна, отмечает ресурс 38 North. Помимо очевидной идеологической и пропагандистской ценности этот проект позволит северокорейским военным накопить опыт по эксплуатации подобных аппаратов и оценить их реальные возможности. «Для вывода на орбиту более совершенных спутников, вероятно, потребуются и более крупные ракеты-носители, и уже есть свидетельства, что Северная Корея работает над ними», — отметил аналитик Ванн Ван Дипен.

Как запуски спутников повлияли на ситуацию на границе

Появление космического измерения в противостоянии между Южной и Северной Кореей усугубило и без того непростую обстановку на Корейском полуострове. Сеул частично приостановил действие межкорейского соглашения, заключенного в 2018 году для снижения напряженности между двумя странами, а также возобновил наблюдение за военной демаркационной линией с воздуха. Вслед за этим Пхеньян заявил, что не считает себя связанным прежним пактом, и пообещал разместить вдоль линии новейшее оружие.

К концу ноября северокорейские власти действительно развернули там артиллерию и стянули дополнительные вооружения к границе — снимки с новыми огневыми точками опубликовало южнокорейское агентство «Ренхап». 2 декабря ЦТАК разместило сообщение о создании на Корейском полуострове «практических военных условий для вспышки первой в истории термоядерной войны». 3 декабря агентство выпустило материал, в котором ответственность за развал соглашения 2018 года возлагалась на Сеул. «Теперь физическое столкновение и война на Корейском полуострове стали вопросом времени, а не вероятности», — говорилось в статье.

Сеул расположен всего в 60 км от границы и находится в пределах досягаемости северокорейской артиллерии и ракет малой дальности. В конце прошлого года несколько беспилотников КНДР сумели проникнуть в южнокорейское воздушное пространство, а один даже долетел до президентского дворца в Сеуле. Поднятые по тревоге южнокорейские истребители не смогли поразить ни одну из целей.

Напряжение между Сеулом и Пхеньяном возросло после прошедших в 2022 году президентских выборов в Южной Корее. Прежний президент Мун Чжэ Ин последовательно выступал за нормализацию отношений с КНДР: пригласил северокорейскую делегацию на Олимпиаду 2018 года, дважды встретился с Кимом в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя Кореями, а затем впервые в истории посетил КНДР с масштабным визитом. В том же году стороны подписали соглашение о снижении военной напряженности, и Мун даже прорабатывал возможность заключить мирный договор с КНДР. Но переговорный процесс зашел в тупик, а 16 июня 2020 года северокорейские военные взорвали узел связи, использовавшийся для переговоров с Южной Кореей. Преемником Муна стал представитель правоконсервативной партии Юн Сок Ёль, выступавший с антипхеньянских позиций.

Может ли космическая гонка перерасти в ядерную

На фоне растущего военного напряжения в Южной Корее с новой силой возобновились давние дискуссии о необходимости иметь собственное ядерное оружие, отмечает The Associated Press (AP). Хотя Южная Корея находится под американским «ядерным зонтиком», в стране растут сомнения, что в случае нападения Северной Кореи США решатся нанести по Пхеньяну ядерный удар, ведь в арсенале у КНДР несколько десятков ядерных боеголовок и баллистические ракеты, способные достичь территории Соединенных Штатов.

Согласно результатам недавних опросов общественного мнения, от 70 до 80% граждан Южной Кореи выступают за то, чтобы их страна либо обзавелась собственным ядерным оружием, либо добилась повторного размещения на своей территории американского тактического ядерного оружия (США вывели его в 1991 году). В январе 2023 года Юн Сок Ёль заявил, что Сеул может «довольно быстро» разработать собственное ядерное оружие, если Вашингтон не вернет на полуостров свои боеголовки (правда, впоследствии администрация отозвала его заявление).

В США хорошо понимают опасения своего союзника; в ходе апрельского визита Юна в Вашингтон была предпринята попытка их развеять, и в итоговой совместной декларации Сеул пообещал сохранить свой безъядерный статус. В июле в южнокорейский порт впервые за 40 лет зашла американская подлодка, способная нести ядерное оружие, а в октябре также впервые в Южную Корею был переброшен американский стратегический бомбардировщик B-52. В ноябре глава Пентагона Ллойд Остин в Сеуле подписал обновленную стратегию по военному сдерживанию Северной Кореи, в которой говорилось о готовности Вашингтона задействовать весь свой ядерный и неядерный потенциал для защиты союзника.

Однако, судя по опросам общественного мнения и интервью AP с представителями разных слоев южнокорейского общества, все эти шаги оказались не в полной мере эффективными: на Юге по-прежнему считают ядерное оружие решающим аргументом в сдерживании. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов в беседе с РБК отметил, что с учетом технологического развития Южной Кореи Сеулу на разработку ядерного оружия, от политического решения до первых испытаний, потребуется около года. Однако подобное решение может встретить сопротивление со стороны США, поскольку подобный шаг увеличит независимость Сеула от Вашингтона. «США тоже могут вернуть свое ядерное оружие в Южную Корею. Правда, оно будет нацелено не на Северную Корею, а на Россию и Китай. С общим трендом на обострение напряженности такой вариант не исключен», — резюмировал специалист.