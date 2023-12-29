 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны назвало число отсрочек от частичной мобилизации

Минобороны: право отсрочки от частичной мобилизации получили 834 224 россиянина
Сюжет
Военная операция на Украине
Право на отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 россиянина. По данным Минобороны, это были сотрудники сферы IT, банковской системы, энергетических компаний, сельского хозяйства, СМИ и работники из других отраслей
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Почти треть (30,7%) получивших отсрочку от частичной мобилизации россиян — это IT-специалисты, их число составляет 256,1 тыс., следует из материалов Минобороны «Армия в цифрах — 2023».

По данным ведомства, всего право на отсрочку получили 834 224 человека. Помимо айтишников это работники:

  • банковской системы — 170 тыс. (20,4%),
  • энергетических компаний — 103,1 тыс. (12,4%),
  • сельского хозяйства — 54,5 тыс. (6,5%),
  • средств массовой информации — 43,7 тыс. (5,2%),
  • других сфер — 206,9 тыс. (24,8%).

Минобороны представило социальный портрет мобилизованного
Политика
Фото:Евгений Епанчинцев / ТАСС

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о ее завершении. 

Айтишники могли получить отсрочку, если работали по трудовому договору в аккредитованной компании не менее 11 месяцев перед датой начала призыва. Для тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза, требований к стажу не было. Также необходимо было иметь высшее образование по специальности из списка, приведенного в постановлении правительства. Всего в нем 75 специальностей, в том числе математика, физика, радиотехника, информационная безопасность и другие. Отсрочку также получили сотрудники российских операторов связи, работники «системообразующих организаций в сфере информации и связи» и сотрудники организаций, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка». 

На отсрочку, согласно ст. 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», также имеют право: 1) не годные по здоровью; 2) ухаживающие за больными близкими родственниками или опекуны несовершеннолетних брата или сестры, если нет других людей, которые обязаны делать это; 3) граждане, у которых на иждивении четверо или более детей младше 16 лет, а также воспитывающие без матери одного или более детей того же возраста; 4) мужчины, жены которых находятся не менее чем на 22-й неделе беременности и у которых есть дети в возрасте до 16 лет; 5) матери-одиночки с четырьмя или более детьми до восьми лет; 6) депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Также от частичной мобилизации получили отсрочку студенты очной и очно-заочной форм обучения, которые впервые получают среднее профессиональное и высшее образование.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

В декабре Владимир Путин заявил, что необходимости в новой волне мобилизации на данный момент нет. 

Авторы
Теги
Петр Канаев Петр Канаев, Виктория Полякова Виктория Полякова
IT-специалисты айтишник мобилизация Отсрочка от мобилизации Минобороны Военная операция на Украине
Материалы по теме
Путин повысил возраст отсрочки от призыва для IТ-специалистов
Политика
Шадаев оценил дефицит айтишников в 500–700 тыс. человек
Экономика
Власти допустили расширение категорий IT-специалистов с отсрочкой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 100,55 (-0,79) Инвестиции, 28 дек, 16:44 Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 90,3 (-1,4) Инвестиции, 28 дек, 16:44
ИИ, что дальше? Итоговый номер газеты РБК Технологии и медиа, 10:15
Российский форвард сделал хет-трик в матче НХЛ Спорт, 10:13
Глава Калининградской области объяснил очереди на въезд из Польши Политика, 10:13
Аналитики назвали самые доходные инвестиции по итогам 2023 года Финансы, 10:11
Эксперты выявили округа Москвы — лидеры по росту цен на новостройки Недвижимость, 10:10
«Ищу мужчину, разбирающегося в инвестициях»: какое будущее ждет соцсети Pro, 10:09
В Индии заблокируют сайты крупнейших криптобирж Крипто, 10:09
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Выходные в России в 2024 году. Календарь праздников Общество, 10:04
Рейс «Аэрофлота» из Дубая в Москву задержали на 14 часов Общество, 10:01
«Шесть Д»: как провести обучение сотрудников, от которого будет толк Pro, 09:51
Китай обратился к року для влияния на Тайвань Политика, 09:50
Выступление Анны Асти отменили в Барвихе после «голой вечеринки» Общество, 09:41
Какие проблемы игроки рынка морских перевозок возьмут с собой в 2024 год Pro, 09:32
Комлев не увидел смысла в продаже части акций оператора карт «Мир» Финансы, 09:30