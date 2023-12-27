В основном это работающие мужчины со средним и средним специальным образованием. Средний возраст — 35 лет. Подавляющее большинство служили в армии

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Минобороны представило социальный портрет мобилизованного россиянина. Это работающий мужчина со средним и средним специальным образованием, в среднем ему 35 лет, следует из материалов Минобороны «Армия в цифрах — 2023».

По данным ведомства, всего в рамках частичной мобилизации были призваны 302 503 человека из 1430 муниципальных образований. Из них более 33 тыс. прибыли в военкоматы, не дожидаясь повестки.

Более половины мобилизованных женаты (57%) и имеют детей (56,3%). У трети — один ребенок (31%), у четверти — двое, у 0,3% — трое детей.

Высшее образование получили 7% мобилизованных. У 30% есть среднее профессиональное, еще у 63% — среднее образование. Подавляющее большинство служили в армии (96,4%).

Работа на момент начала мобилизации была у 89% мобилизованных. У 40% из них стаж более десяти лет.

Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Чуть более чем через месяц, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу доложил о ее окончании.

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Что касается новой волны мобилизации, то в ней необходимости на сегодня нет, заявил Путин на подведении итогов года 14 декабря. По его словам, власти начали кампанию по привлечению добровольцев: планировали привлечь 412 тыс., «а пришли 468 тыс.». Из призванных в рамках частичной мобилизации 244 тыс. находятся в зоне боевых действий, 41 тыс. уволены в связи с достижением предельного возраста, по здоровью, сообщил президент.