Рамзан Кадыров сообщил о больших потерях и деморализации ВСУ в Донбассе

Кадыров сообщил о больших потерях и деморализации ВСУ в Донбассе

Освобождение «оккупированных территорий Донбасса» идет своим чередом, а «планомерному и неспешному» выполнению задач способствуют «новые методы ведения боевых действий и своевременная перегруппировка войск», заявил глава Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о насыщенных последних днях в Донбассе для украинских войск. По его словам, противник несет большие потери, а оставшиеся военные «попросту деморализованы».

«Вследствие чего украинское командование пытается восполнить потери неподготовленными новобранцами, которые оружие толком не умеют в руках держать. В этой связи потерь все больше, а желающих оказать сопротивление наступающим российским войскам все меньше. Простая арифметика», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он отметил, что освобождение «оккупированных территорий Донбасса» идет своим чередом, о чем доложил депутат Госдумы Адам Делимханов.

«Выполнение оперативных задач идет планомерно и неспешно, за счет чего удается значительно снизить ущерб личному составу», — сообщил глава Чечни. Этому способствуют «новые методы ведения боевых действий и своевременная перегруппировка войск», считает он.

По словам Кадырова, он не сомневается, что результаты военной операции оправдают ожидания руководства страны и граждан.

В середине декабря Кадыров со ссылкой на доклад Делимханова утверждал, что для украинских военных настало тяжелое время, так как «вся обширная линия фронта пришла в движение» и оно «отнюдь не в пользу киевского режима». Такой результат он связывал с перегруппировкой войск и переброской сил «на более удачные позиции», а также с налаживанием тылового обеспечения войск. «Другими словами, наши войска находятся сейчас в более выигрышной позиции, чему свидетельствуют поражения ВСУ на многих фронтах и огромные потери», — заявлял глава Чеченской республики.

Президент Украины Владимир Зеленский называл ситуацию в Донбассе «тяжелой и мучительной» для украинских военных, в том числе в Бахмуте (так украинская сторона называет Артемовск) и Кременной (российские военные сообщали о взятии города под контроль в апреле).

Российская сторона с начала декабря отчитывается о наступлении в районе Артемовска. Зеленский оценивал бои в близ города как одни из «самых горячих и болезненных». 20 декабря он посетил Артемовск и встретился с украинскими военными.