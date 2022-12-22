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Путин вручил Кадырову орден Александра Невского

Кадыров сообщил, что получил от Путина орден Александра Невского
Владимир Путин и Рамзан&nbsp;Кадыров
Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Фото: RKadyrov_95 / Telegram)

Президент Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Александра Невского. Об этом глава республики сообщил в телеграм-канале.

«Я безмерно горд получить такую значимую награду из рук верховного главнокомандующего, который является для всех нас ярким примером настоящего лидера и истинного патриота», — заявил Кадыров. Он назвал награду большой честью для себя и поблагодарил президента за доверие. Кадыров опубликовал фотографию, где он пожимает руку Путину, на снимке виден орден.

О награждении орденом Александра Невского «за большой вклад в социально-экономическое развитие» Чечни и «эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение», Кадыров сообщил еще в июле. Представить к награде его рекомендовал вице-премьер Марат Хуснуллин. Кадыров заявил, что воспринял награду как аванс.

Орден Александра Невского учредили в 1942 году. Им награждают госслужащих за «особые услуги в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты».

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Владимир Путин Рамзан Кадыров орден Александра Невского

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

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Владимир Путин

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